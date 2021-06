Prezent na dzień ojca? Może maszynka do golenia z bambusową rączką?

Pomysł na prezent na dzień ojca nie jest łatwy. Każdy facet jest inny, ma różne potrzeby i marzenia. I weź tu traf i daj coś, co sprawi radość. Co będzie pewniakiem, tak zwanym trafionym prezentem? Wydaje mi się, że uniwersalnym prezentem, który faktycznie się przyda może być maszynka do golenia z bambusową rączką. To coś… innego, ale i klasycznego. Na pewno wyjątkowego. Myślę, że facet będzie się chwalił wśród znajomych czym goli brodę. Serio.

Prezent na dzień ojca

Możesz kupić dobrą whisky. Możesz jakiś prezent typu przejażdżka na torze, o ile lubi takie rzeczy. Jakaś płyta ulubionego zespołu, a nawet wypad do pubu? Propozycji może i jest sporo, ale trafić w gust – to jest wyzwanie. Dlatego jeśli faktycznie nie masz czasu, a także nie do końca wiesz jaki prezent może sprawić radość celuj w coś uniwersalnego.

Maszynka do golenia z bambusową rączką

Pewnie myślisz sobie, co ten chłop sobie ubzdurał z tym bambusem. Pewnie, może to coś dziwnego, innego, ale chyba nie powiesz, że wyjątkowego, zaskakującego. Dać zwykłą maszynkę może każdy, a Ty co? Ty zaskoczysz bambusem i kropka. Tym bardziej, że jest to materiał ekologiczny, przyjazny śsrodiwsku i po prostu – ładny.

Jeśli już zdecydujesz się na maszynkę do golenia (z bambusową rączką lub z inną) pamiętaj o kilku kwestiach. Przede wszystkim ostrza – ma ich być pięć i kropka. Dzięki temu golenie będzie komfortowe i zapewni gładki efekt. Kolejna rzecz to ruchoma główka. Dobrze, by była wykonana z metalu. Dzięki temu osoba, która będzie korzystała z maszynki uzyska łatwy dostęp do każdej części twarzy. Warto mieć na uwadze specjalny pasek nawilżający, który zmniejsza ryzyko podrażnień. Jeśli zdecydujesz się na maszynkę do golenia z bambusową rączką kup taki model, który faktycznie posiada naturalny materiał, pokryty specjalnym… czymś, co sprawi, że rączka będzie wodoodporna, co finalnie sprawi, że posłuży przez długi czas, a także będzie dobrze prezentować się na łazienkowej półce.

Gdzie kupić i jaki kupić tego typu prezent

Załóżmy, że się zdecydowałeś. Tak się akurat składa, że nie przypadkowo wspominam o tej maszynce, bo miałem okazję takowy produkt przetestować, przeanalizować jego wady i zalety. Finalnie czytasz właśnie tekst o takiej maszynce. Zdecydowanie mogę go polecić i absolutnie nikt mi za to nie zapłacił. Ot po prostu sprawdziłem „co ten wynalazek potrafi”. Mam na myśli Bulldog Skincare For Men. Produkt dostępny na przykład w Rossmanie, kosztuje 38 zł (niecałe), a w tym dostajesz trzy wymienne końcówki, więc według mnie cena bardzo dobra. Firma ma jeszcze w ofercie kremy po goleniu – testowałem, fajne, skóra jest miła w dotyku, nie dostałem żadnej wysypki ani nic, więc jest OK. Są również jakieś olejki, szampony i woski do brody, ale szczerze mówiąc nie wiem, bo ja aż tak dużej brody nie mam.