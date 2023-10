Przegrzewanie iPhone 15? Apple wskazało winnych!

Przegrzewanie iPhone 15 Pro to spory problem, ponieważ temperatury podczas grania przekraczają nawet 50 stopni! Apple poinformowało, że aktualizacja iOS 17.1 rozwiąże ten gorący problem. Okazuje się jednak, że nie jest to problem konstrukcyjny, przynajmniej według producenta smartfonów.

Apple twierdzi, że to nie wina telefonu

Według relacji Forbes, Apple uznało skargi użytkowników na przegrzewanie iPhone 15 i 15 Pro. Firma podkreśla, że w przeciwieństwie do spekulacji, problem nie wynika z konstrukcji sprzętu. Okazuje się, że według anonimowego przedstawiciela giganta z Cupertino, to aplikacje firm trzecich powodują mocne nagrzewanie się najnowszej serii telefonów Apple.

Bloomberg, powołując się na słowa przedstawiciela Apple, zauważył, że podał on aplikacje Instagram, Uber i grę Asphalt 9 nie bez przyczyny, ponieważ według niego są to aplikacje, które mogą sprawić, że urządzenia będą “generować większe temperatury niż zwykle”. Co ciekawe, Instagram wydał aktualizację w wersji 302, udostępnionej 27 września, aby rozwiązać część tych problemów.

Przegrzewanie iPhone 15. Apple twierdzi, że nie ma się czego obawiać

Apple twierdzi również, że użytkownicy nie muszą bać się o swoje bezpieczeństwo w związku przegrzewaniem iPhone 15, ale inne czynniki, takie jak ładowarki USB-C o mocy powyżej 20W i procesy w tle, które zachodzą krótko po przywróceniu ustawień telefonu, mogą sprawić, że telefon będzie cieplejszy, niż użytkownik mógłby się spodziewać. Firma dodała również, że aktualizacja iOS 17.1, nie spowoduje ograniczenia wydajności, co było możliwym scenariuszem według niektórych ekspertów skupiających się na produktach Apple.

Apple wprowadziło pewne znaczące zmiany w telefonach iPhone 15, w tym nowy chip A17 Pro wykonany w procesie 3 nm firmy TSMC oraz wykorzystanie tytanu w konstrukcji ramy. Chip i jego nowy sześciordzeniowy GPU mają być jednym z głównych atutów iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, ponieważ umożliwiają uruchamianie gier o zaawansowanej grafice, takich jak “Resident Evil Village”, który na telefonach Apple ma ukazać się jeszcze w tym roku, w niemal konsolowej jakości graficznej.

