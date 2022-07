PS Plus Extra i PS Plus Premium będą dostępne za darmo przez określony czas

Sony oficjalnie uruchomiło nowe plany PS Plus Extra i PS Plus Premium, które w ramach abonamentu oferują dostęp do ogromnej biblioteki gier. Posiadacze konsol PlayStation, którzy nie są jeszcze do końca przekonani co do wyboru odpowiedniego planu, mogą go przetestować za darmo przez określony czas.

Sony wprowadza promocję dla niezdecydowanych

PS Plus Extra i PlayStation Plus Premium to dwa nowe plany abonamentowe, które mają być konkurencją dla Xbox Game Pass. Propozycja od Microsoftu cieszy się sporą popularnością, ponieważ dostępna jest nie tylko na konsole giganta z Redmond, ale również na komputery PC. Sony wprowadzeniem nowych planów PS Plus chce zdobyć jeszcze większą popularność.

Japoński gigant technologiczny nowe plany wprowadził już w czerwcu i od tamtego czasu osoby, które zdecydowały się na jeden z nich, mogą grać w setki gier, które normalnie musieliby kupować oddzielnie. Najdroższy pakiet, czyli Premium oferuje ponad 600 tytułów – nowych, starych i tych, które wyszły na poprzednie cztery generacje konsol Sony. Jeśli ktoś jednak nie jest zdecydowany, który plan wybrać, to japońska firma przygotowała dla niego specjalną ofertę.

PS Plus Extra i PS Plus Premium za darmo

Sony postanowiło pójść na rękę tym niezdecydowanym użytkownikom, którzy nie potrafią wybrać odpowiedniego dla siebie planu PlayStation Plus. Japończycy udostępnili więc darmowy okres próbny, podczas którego użytkownik będzie mógł przetestować wszystkie możliwości, które oferuje zarówno PlayStation Plus Extra, jak i PlayStation Plus Premium.

Warto jednak zaznaczyć, że wersje próbne PS Plus Extra i PS Plus Premium nie są dostępne osobno, a wspomniany okres próbny trwa 7 dni. Co ważne, jeśli jesteście aktywnym subskrybentem usługi, nie możecie skorzystać z promocji. Darmowy okres możemy anulować w każdym momencie, więc po tygodniu po prostu możemy z niego zrezygnować bez ponoszenia kosztów. Promocja nie obejmuje podstawowego planu Essential.

PS Plus Extra i PS Plus Premium będą dostępne za darmo przez określony czas

Szczegóły możecie sprawdzić pod tym linkiem.

Źródło: PlayStation