PS Plus na maj. Sony rzuciło dużym tytułem

Abonenci PS Plus jak co miesiąc dostali darmowe tytuły, które będą mogli ogrywać w tym mięsiącu. Sony przedstawiło ofertę PS Plus na maj, którą docenią przede wszystkim fani gier FPS.

Battlefield V w PS Plus na maj

Największym tytułem w tym miesiącu w PS Plus jest bez wątpienia Battlefield V. Akcja gry toczy się podczas II Wojny Światowej, która oferuje tryb single player z wieloma różniącymi się od siebie historiami. Fabuła przedstawia przeżycia różnych bohaterów, w tym norweskiej kobiety, która stoi po stronie ruchu oporu. W grze wcielamy się również w niemieckiego dowódcę czołgu, który sieje spustoszenie wśród oddziałów wroga.

Oczywiście gra Battlefield V dostępna w PS Plus na maj oferuje także tryb multiplayer, w tym w trybie battle royale. Udostępnienie „piątki” może być wstępem do kolejnej części z serii Battlefield, która pojawi się w tym roku.

Battlefield V to główny tytuł PS Plus w tym miesiącu.

Survival oraz gra od twórców FaltOut pozostałymi tytułami

W PS Plus na maj znajdziemy również dwa inne tytuły. Jedną z gier jest Straned Deep, czyli typwy survival. W grze od studia Beam Team Games jesteśmy jedynym człowiekiem, który ocalał po katastrofie samolotu nad Pacyfikiem. Na bezludnej wyspie musimy przetrwać w niesprzyjających warunkach. Zwiedzanie świata, pomysłowość i innowacja to cechy, na które stawia gra. Nieznane tereny stawiają przed nami wiele przeszkód, a o życie będziemy musieli walczyć nawet z rekinami! Gra pozwala posiada tryb kooperacji oraz solo.

Drugim tytułem jest Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Jest to gra twórców FlatOut 1 i 2. Jest to propozycja dla osób, które lubią przycisnąć „gaz do dechy”. Drive Hard, Die Last to wyścigówka, której głównym celem jest rozbicie i wyeliminowanie przeciwnika. Ostatni samochód na chodzie wygrywa. W grze prowadzimy auta produkowane pod koniec ubiegłego wieku. Największym atutem gry jest system kolizji oraz szerokie możliwości modyfikacji samochodów.

Lista gier w PS Plus Maj: