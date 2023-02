PUMA ma 75 urodziny. Zobacz jak marka odświeżyła klasyki

Jak świętować to na całego. PUMA ma 75 urodziny i z tej okazji zaprezentowała odświeżone klasyki, które wyglądają świetnie. Jeśli lubisz sportową odzież, sprawdź, jak wyglądają nowości od popularnej marki.

Cofnijmy się do roku 1948, kiedy to Rudolf Dassler pomyślał, że to dobry czas by otworzyć firmę związaną z odzieżą sportową. Nie ma co ukrywać, udało się ,bowiem wystarczyło kilka lat, aby wielu piłkarzy z całego świata grało w jego popularnych korkach PUMA Super Atom. Czas leciał i leci nieubłaganie. W tym roku marka ma 75 urodziny, czego efektem jest nowa kolekcja PUMA Archive Remastered. Jak sama nazwa mówi, znajdziemy w niej kilka ciekawych klasyków w odświeżonej odsłonię. Mowa między innymi o butach Suede czy Slipstream, a także o dresie T7.

Temat nowej kolekcji jest bardzo prosty. Nawiązanie do ikonicznych modeli, które tak naprawdę prezentują to, czym jest PUMA – marką, która cechuje się prostą, sportową odzieżą. I tak od siedemdziesięciu pięciu lat.

Co zobaczymy w nowej kolekcji PUMA Archive Remastered? Przede wszystkim buty – Suede, RS-X, Rider, a także Slipstream. Pojawił się także dres PUMA T7, który marka postanowiła delikatnie zmodyfikować. Wszystkie te elementy nowej kolekcji cechuje podobna kolorystyka – przeważa czerń, ale również pojawia się element charakterystyczny – butelkowa zieleń, którą “wspierają” złote zdobienia.

Dwa kolekcja jest dostępna między innymi na stronie PUMA.com.

