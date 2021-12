Razer i chłodzenie RGB dla telefonów – to może być hit!

Firma Razer jest dobrze znana dużej części użytkowników. Producent z logo zielonego węża słynie ze swoich peryferii komputerowych – część wypada świetnie, część trochę gorzej, ale mimo to wyniki ich sprzedaży są świetne. Tym razem firma wypuściła dość nietypowe akcesorium – zewnętrzne chłodzenie do telefonów.

Dostępne wersje, kompatybilność

Produkt nosi nazwę Razer Phone Cooler Chroma i jest dostępny w dwóch wariantach – MagSafe Compatible (iPhone) oraz Universal Clamp (pozostałe urządzenia). Pierwszy z nich niedawno trafił do sprzedaży, ten drugi jest z nami nieco dłużej, mimo to jest dość świeżym produktem. Cooler ten (z ang. chłodzenie) ma zapewniać niskie temperatury telefonu marki Apple podczas bardzo wymagających zadań lub gier. Warto wspomnieć, że urządzenie jest kompatybilne z iPhone’ami generacji 12 wzwyż. W przypadku pozostałych urządzeń nie ma co się martwić, bo w chłodzenie podpinamy za pomocą klipsa. Wierząc producentowi stabilność oraz wydajność mają być na zbliżonym, a nawet identycznym poziomie.

Podstawowe informacje

Urządzenia firmy z Cupertino są w stanie utrzymać przyzwoitą temperaturę podczas codziennego użytkowania i lekkich gier, ale zaczynają się nagrzewać podczas grania w bardziej wymagające tytuły, takie jak PUBG Mobile, Genshin impact, Streets of Rage 4 i COD Mobile. Razer przyniósł rozwiązanie tego problemu poprzez, poprzez wydanie wydajnego chłodzenia. Jest ono kompatybilne z telefonem za pomocą MagSafe. Produkt posiada 7 łopatkowy wentylator potrafiący rozpędzić się do 6400 obrotów na minutę przy zachowaniu niskiego profilu. Do tego dochodzi maksymalny hałas na poziomie 30dB. Do coolera dołączony jest 1,5m kabel USB-C. Możemy również sparować chłodzenie przez Bluetooth w celu sterowania prędkością wentylatora i oświetleniem RGB. A skoro już mówimy o podświetleniu (12 diod LED) – według mnie jest ono miłym akcentem, a zarazem nieodłączną częścią marki.

Razer Phone Cooler Chroma jest dostępny do kupienia za pośrednictwem strony internetowej Razer’a w cenie 59,99 dolarów (ok. 280zł). Nie jest to mało, nie sprawi to, że telefon nie będzie się wcale grzał, a jedynie nieco zmniejszy jego temperaturę. Również kompatybilność nie jest idealna – w wersji z klipsem zmieszczą się telefony o szerokości 67-88mm. Urządzenie potrzebuje być nieustannie podłączone do źródła energii, co jest kolejną wadą. Jak widać znalazło się sporo wad, a także cena nie jest zbyt przystępna.

Uważam, że dla miłośników gier jak i fanów marki może być to bardzo fajny gadżet. Jednak dla większości osób jest to zbędny wynalazek. Cena również nie powala, nie jest to bardzo opłacalny sprzęt. Jakie jest Wasze zdanie na temat tego produktu? Hit czy kit? Swoje zdanie, jak zawsze możecie wyrazić w sekcji komentarzy.