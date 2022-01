Razer zaprezentował zagłówek z… RGB!

Jeśli chodzi o platformy do gier i akcesoria, Razer jest marką, którą nie łatwo pominąć. Firmę spod znaku węża kojarzyć można z dodawaniem wielokolorowego oświetlenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Tym razem padło na zagłówek, wygląda ładnie i elegancko, a wieczorami konfigurowalne podświetlenie doda mu pazura. Poznajcie Razer Symphony Headrest.

Wykonanie, dodatkowe funkcje

Zagłówek ten to nie tylko „światełka”, ale również ergonomiczna konstrukcja poprawiająca pozycję i wygodę podczas długich sesji. Zawiera ona wyrzeźbiony kształt, który naturalnie wspiera idealną postawę. Producent twierdzi, że zagłówek działa najlepiej, jeśli jest używany z jej krzesłem do gier, jednak nie jest on przeznaczony bezpośrednio do tego typu foteli.

Wewnątrz znajduje się pianka memoryfoam, która zapewnia długotrwały komfort, dzięki dopasowywaniu się do kształtu głowy. Firma reklamuje zagłówek jako zdolny do zapewnienia dobrej amortyzacji niezależnie od czasu użytkowania. Posiada również gładką i miękką powierzchnię, z czarną aksamitną powłoką.

Poza zagłówkiem użytkownik otrzymuje dodatkowe ogniwo zasilania, potrzebne do działania diod. Przenośne źródło można przechowywać w tylnej komorze zagłówka podczas użytkowania zapobiegając w ten sposób wszelkim formom zakłóceń. Użytkownik dostaje również dostęp do aplikacji, w której może sterować efektami podświetlenia w czasie rzeczywistym.

Cena, dostępność

Przygotowano też coś dla osób mniej zainteresowanych oświetleniem – produkt jest dostępny w dwóch wariantach, ten z RGB i kompatybilnością z aplikacją oraz bez diod z wyszytym logo twórców. Cena tego pierwszego wynosi 119.99$, co daje nam ok. 500zł. Cena wariantu bez „dodatków” wynosi 40$, czyli mniej więcej 160-170zł. Są to ceny bez wliczonych podatków oraz kosztu wysyłki, ze względu na brak dostępności w naszym kraju.

Według mnie zagłówek wygląda naprawdę przyjemnie, jednak cena za wariant z RGB jest zdecydowanie za wysoka. Nie zmienia to faktu, że zagłówek przyniesie im ogromne zyski, jak niemal każdy produkt. Razer rozszerza swoją ofertę nie tylko o peryferia jak myszki, klawiatury etc., ale także akcesoria. Jest to dobry kierunek rozwoju.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Hit czy kit? Swoją opinię możecie wyrazić standardowo w sekcji komentarzy.