Nisko profilowe klawiatury nie są przesadnie popularne na naszym rynku. Mają jednak swoją niszę. Na warsztat wziąłem dziś jedną z takich klawiatur jaką jest Redragon K618 RGB Horus. Jak się sprawdziła? Zapraszam do lektury recenzji.

Wstęp i specyfikacja

Redragon K618 RGB Horus – ciekawa klawiatura bezprzewodowa.

Niski profil ma swoich zwolenników, zarówno wśród graczy, jak i osób piszących (choć zdecydowanie bardziej wśród tych drugich). Grupa zainteresowanych nie jest przesadnie duża, jednak wielu producentów decyduje się wypuszczać swoje konstrukcje. Wśród nich znalazł się właśnie Redragon z klawiaturą, której design może przywodzić na myśl inny model, dostępny już na rynku dłuższy czas, czyli Logitech G815. Jednak aspekt wizualny to jedno, a elementy techniczne to drugie.

Ten producent zdecydował się na zastosowanie autorskich przełączników. Do wyboru dostępne są niebieskie (klikające) lub czerwone (liniowe). Na pokładzie pojawiło się także łącze bezprzewodowe 2.4 GHz oraz Bluetooth. Obecny jest nawet hotswap, czyli możliwość wymiany przełączników „w locie”. Jak więc widać konstrukcja przynajmniej na papierze wygląda interesująco. Za chwilę przejdę do szczegółowego umówienia Redragon K618 RGB Horus, nim jednak tak się stanie, spójrzmy na specyfikację.

Rozmiar: Pełna 100%

Pełna 100% Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Redragon Red Low Profile

Redragon Red Low Profile Wymiary: 437 x 147 x 17mm

437 x 147 x 17mm Typ przełącznika: Liniowy (linear)

Liniowy (linear) Typ klawiatury: Float key

Float key Podświetlenie: RGB, Punktowe

RGB, Punktowe Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne, metal

Tworzywo sztuczne, metal Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Double-shot Oprogramowanie: Tak

Tak Bezprzewodowa/przewodowa: Tak/Tak

Tak/Tak Łączność: USB-C/Bluetooth/2.4 GHz

USB-C/Bluetooth/2.4 GHz Hotswap przełączników: Tak

Tak Waga: 725 g

Konstrukcja i jakość wykonania

Redragon K618 RGB Horus jest smukła, jednak jakość zastosowanych tworzyw sprawia dobre wrażenie. Producent postawił na połączenie metalu (w przypadku topu który jest równocześnie mount plate) z tworzywem sztucznym z którego wykonano obudowę. Waga klawiatury jest wystarczająca by nie ślizgała się po biurku. Pomagają w tym także gumy antypoślizgowe na spodzie. Regulacja kąta nachylenia obecna jest tylko w jednym poziomie (nie licząc domyślnego). Złącze USB-C znalazło swoje miejsce w lewej części klawiatury. Tam też obecny jest włącznik/wyłącznik. Keycapy zastosowane przez Redragona to ABS double-shot. Są przyzwoitej jakości, nie mam zastrzeżeń do tego elementu.

Zastosowano także sporo przycisków dodatkowych oraz multimedialnych, nie zabrało nawet rolki do regulacji głośności. Pełni ona także funkcję sterowania jasnością, zmiana możliwa za pomocą odpowiedniego przycisku. Przełączniki w testowanym egzemplarzu to Redragon Low-profile Red (dostępne są także niebieskie). Jak wskazuje kolor, są to switche liniowe. Ich gładkość i płynność jest na przyzwoitym poziomie, dźwięk sprężyn nie jest słyszalny (spowodowane jest to zapewne niską konstrukcją ich samych). Stabilizatory nie zostały nasmarowane, ponad to są dość luźne, co da się odczuć podczas użytkowania. Poniżej test dźwięku Redragon K618 RGB Horus.

Podświetlenie i wyposażenie

Obecność pełnego podświetlenia RGB nie powinna już nikogo dziwić. Producent postawił na klasyczne rozwiązanie w postaci diod SMD ulokowanych pod przełącznikami. Ich jasność jest na dobrym poziomie, jakość wyświetlanych barw także nie budzi negatywnych emocji. Całość jest dość żywa i dobrze się prezentuje. Kontrolować iluminację możemy za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub skrótów klawiszowych (te są odpowiednio oznaczone). Barwa biała naturalnie wpada w poświatę różowego, co jest normalne dla diod RGB. Poniżej krótkie przedstawienie efektów świetlnych.

Akcesoria dołączone do Redragon K618 RGB Horus pozytywnie zaskakują. Producent zdecydowanie się na tym polu popisał. W pudełku znajdziemy kabelek USB-C > USB-C z dołączonym adapterem na pełne USB, poprawiony keycap puller, switch puller, kilka zapasowych przełączników, naklejkę, adapter 2.4 GHz oraz instrukcję obsługi (w tym w języku polskim). Jak więc widać, wyposażenie jest dość bogate i nie pozostawia niczego do życzenia.

Oprogramowanie i podsumowanie

Oprogramowanie jest proste i cechuje się cieszącym oko interfejsem. Funkcje jakie możemy tutaj znaleźć to naturalnie sterowanie podświetleniem, ustawianie własnych profili, konfiguracja makr czy zamiana funkcji niektórych klawiszy. Funkcjonalność softu nie jest więc ograniczona, każdy powinien być zadowolony i znaleźć to co go interesuje. Poniżej garść screenów z oprogramowania.

Redragon K618 RGB Horus – ciekawa klawiatura bezprzewodowa.

