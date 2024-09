IFA 2024 w Berlinie trwa, a podczas tegorocznych targów jedną z firm, która zaprezentowała możliwości swoich najnowszych rozwiązań technologicznych, jest Dreame. Nie tylko rewolucyjne sposoby sprzątania Dreame zwróciły uwagę, ale także plany ekspansji sięgające naszego kraju!

Rewolucyjne sposoby sprzątania Dreame przedstawione na IFA 2024

Podczas targów IFA marka Dreame Technology przedstawiła nowe, innowacyjne i rewolucyjne rozwiązania, które odkryją na nowo sposób, w jaki dbamy o czystość w naszych domach. Firma skoncentrowała się przede wszystkim na eliminowaniu typowych przeszkód, które stoją nam na drodze podczas codziennych starań w utrzymaniu czystości, jednocześnie dążąc do zwiększenia komfortu i efektywności sprzątania.

Przeczytaj także: Dreame X40 Master. Niewielki robot o wielkich możliwościach

Jedną z technologii, jaką Dreame Technology zaprezentowało podczas targów IFA 2024 w Berlinie, był system ProLeap. To rewolucyjne rozwiązanie wykorzystywane w robotach sprzątających pomaga im w pokonywaniu przeszkód i progów. Zastosowanie to sprawia, że urządzenie może swobodnie poruszać się pomiędzy pomieszczeniami, gwarantując dokładne i kompleksowe czyszczenie całego domu.

Rewolucyjne sposoby sprzątania Dreame podbijają IFA 2024

Kolejną przełomową technologią jest nawigacja o nazwie VersaLift, pozwalającą robotom na wydajne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Obniżanie i podnoszenie modułu skanującego sprawia, że robot dokładnie mapuje przestrzeń i dostosowuje metody sprzątania do różnych powierzchni.

Na targach IFA 2024 firma zaprezentowała także innowacyjną szczotkę HyperStream Detangling DuoBrush, która skutecznie radzi sobie z efektem plątania się włosów i sierści. Pierwsza szczotka w kształcie litery V została wyposażona w innowacyjny kanał powietrzny i obraca się podczas odkurzania, co zapobiega się plątaniu włosów. Z kolei druga szczotka z miękkiej gumy dokładnie usuwa brud i większe cząstki z dywanów.

Czwartą i ostatnią technologią zaprezentowaną przez Dreame Technology podczas targów jest system AutoFlow. Rozwiązanie to automatycznie napełnia i opróżnia zbiorniki w odkurzaczach myjących, co eliminuje konieczność ręcznej obsługi urządzenia wyposażonego w to rozwiązanie. Do tego wszystkiego zapobiega on także powstawaniu blokad, co ułatwia codzienne sprzątania.

Rewolucyjne sposoby sprzątania Dreame podbijają IFA 2024

MOVA wchodzi na europejski rynek. Nowe produkty Dreame na horyzoncie

Niezależna submarka Dreame Technology, MOVA, podczas targów IFA 2024 umocniła swoją pozycję na europejskim rynku, przedstawiające pełne portfolio swoich aktualnych linii produktowych. Podczas prezentacji pokazany został bogaty asortyment z szerokiej kategorii produktów, a także innowacyjne rozwiązania dla inteligentnego domu.

Marka podczas targów przedstawiła m.in. robot sprzątający E30 Ultra, a także bardzo lekki odkurzacz myjący M10. Marka MOVA, która niedawno zadebiutowała w naszym kraju, chce sukcesywnie poszerzać swój asortyment o nowe produkty, takie jak m.in. kosiarki automatyczne, frytkownice beztłuszczowe, czy elektryczne szczoteczki do zębów, aby klienci mogli rozwijać swoje inteligentne domy i korzystać z najnowszych i najlepszych technologii smart home.

Podczas targów całą linię produktów zaprezentowała MOVA. Podczas targów całą linię produktów zaprezentowała MOVA.

Dreame też nie próżnowało, ponieważ podczas IFA 2024 zaprezentowało trzy kluczowe produkty, z których dwa trafią wkrótce do Polski. Mowa tutaj o robotach sprzątających L40 Ultra i L10S Ultra Gen 2, które pojawią się w naszym kraju 11 września. L40 Ultra to zaawansowany robot sprzątający, będący ulepszoną wersją modelu L20 Ultra. Po tym urządzeniu możemy spodziewać się wysokiej wydajności czyszczenia i inteligentnych funkcji, dzięki którym sprzątanie będzie efektywne i bezproblemowe. Z kolei model L10S Ultra Gen 2 to udoskonalona wersja popularnego robota L10S Ultra. Nowa generacja oferuje szereg ulepszonych funkcji i wyższą wydajność, pozwalającą na kompleksowe i dokładne czyszczenie naszych domów.

Rewolucyjne sposoby sprzątania Dreame podbijają IFA 2024

Na targach przedstawiono także model H14 Pro, który w Polsce dostępny będzie pod nazwą H14 Dual. Ten innowacyjny odkurzacz mopujący 5-w-1 łączy w sobie funkcje odkurzacza szczelinowego, odkurzacza do delikatnych powierzchni, odkurzacza ręcznego, do dywanów, czy mopującego do twardych podłóg. H14 Dual oferuje pochylenie o 180 stopni, dzięki czemu jest w stanie dotrzeć do trudno dostępnych miejsc pod meblami, a także zaawansowany system czyszczenia z funkcją samoczyszczenia w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

Polska centrum innowacji Dreame! Pierwsza taka placówka w Europie

Targi IFA 2024 to także dobre informacje dla naszego kraju, ponieważ Dreame Technology oficjalnie zapowiedziało ambitne plany ekspansji na polskim rynku, włącznie z oficjalnymi punktami sprzedażowymi marki. 31 sierpnia tego roku, w Złotych Tarasach, otworzono pierwszą oficjalną Strefę Dreame, w której konsumenci mogą nie tylko zobaczyć, ale także przetestować produkty marki.

21 września 2024 nastąpi otwarcie pierwszego Oficjalnego Sklepu Dreame w Warszawie. Tym ruchem marka podkreśla ogromne znaczenie polskiego rynku, ponieważ będzie to pierwszy sklep producenta na terenie całej Europy!

Źródło: opr. wł./info. prasowa