Robisz screeny rozmów? Messenger wyświetli powiadomienie

Facebook wprowadził kilka zmian w jednym z najpopularniejszych komunikatorów, który jest używany przez wiele osób na całym świecie. Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie szyfrowania. Co ciekawe, jeśli wykonamy screeny rozmów, Messenger wyświetli powiadomienie informujące o tym , że zrobiliśmy właśnie zrzut ekranowy.

Nowości w Facebook Messenger. Jeśli zrobisz screeny rozmów, komunikator wyświetli na ten temat powiadomienie

Zmiany, o których informuje producent oprogramowania dotyczą głównie naszego bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzi o szyfrowanie typu end-to-end. Dodano wsparcie dla naklejek oraz GIF-ów, a także relacji. W przypadku rozmów szyfrowanych możemy również nacisnąć przez długi czas wiadomość, aby na nią odpowiedzieć, bądź przesłać ją dalej. Aktualizacja rozmów szyfrowanych pozwala również na zapisanie w pamięci smartfona multimediów poprzez wspomniane już przytrzymanie dłużej wiadomości.

To, co może najbardziej zainteresować osoby korzystające z Messengera to opcja powiadomień, które pojawiają się, jeśli robisz screeny rozmów. Podobny komunikat otrzymują osoby, które tworzą zrzuty ekranowe na przykład w aplikacji Snapchat. To oznacza, że nasz rozmówca od razu otrzyma powiadomienie, które zasugeruje, że chcemy zachować dla siebie, bądź przekazać to, o czym dyskutujemy za pomocą szyfrowanego czatu.

Jak włączyć szyfrowany czat w Messengerze?

Stwierdziłem, że może nie wszyscy wiedzą jak włączyć takie szyfrowane wiadomości. Jest to bardzo proste. Wystarczy włączyć Messenger, następnie wybieramy ikonę odpowiedzialną za utworzenie nowej wiadomości. Podpowiem, że znajduje się w prawym, górnym rogu okna. Następnie, znów w prawym górnym rogu pojawi się nam kłódka. Jeśli ją aktywujemy i wybierzemy rozmówcę, z którym chcemy dyskutować, automatycznie przejdziemy do rozmowy szyfrowanej. Co ciekawe, z tą samą osobą możemy mieć uruchomiony czat – zarówno szyfrowany, jak i nieszyfrowany.

Przykład rozmowy szyfrowanej w komunikatorze Messenger.

Jestem ciekawy, czy korzystacie z opcji szyfrowanych rozmów za pomocą Messengera. A może wolicie jednak „tradycyjny” wariant?

