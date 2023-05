Roboty koszące Husqvarna służą bioróżnorodności. Marka wprowadza do swoich produktów nową funkcję Rewildingu, która pozostawia 10 proc. nieskoszonego trawnika, co ma na celu stworzyć miejsce na naturalną łąkę lub rabaty dla owadów zapylających. Teraz i Ty możesz przyczynić się do zróżnicowania środowiska i przyciągnięcia rozmaitych form organizmów do swojego ogrodu!

Roboty koszące Husqvarna z bardzo ważnym trybem

Rewilding to proces, który pozwala zróżnicować nasze środowisko i “zaprosić” do nas rozmaite formy organizmów. Zmieniający się klimat stanowi zagrożenie dla naturalnej różnorodności biologicznej, która jest niezwykle ważna. Dlatego też marka Husqvarna obrała za misję ochronę naturalnego środowiska i dbania o ekosystem. W tym ma pomóc nowa funkcja, w którą wyposażone są roboty kosząca Husqvarna.

Roboty koszące Husqvarna stawiają na bioróżnorodność. Ty też możesz!

Firma przeprowadziła badania, które wykazały, że gdyby każdy właściciel ogrodu w Europie pozostawił chociaż 10% swojego trawnika, to łączny obszar bioróżnorodności na Starym Kontynencie wyniósłby ponad 250 000 hektarów. Jest to obszar czterokrotnie większy od największego parku narodowego w Europie – Parku Narodowego Doñana. Niewielkie fragmenty w naszych ogródkach mogą mieć olbrzymi wpływ nie tylko na przetrwanie, ale również na odrodzenie wielu gatunków roślin i owadów. Nawet tak mały obszar na naszym podwórku jest domem dla wielu owadów zapylających.

Rewilding pozwoli zachować bioróżnorodność w naszym ogrodzie

Roboty koszące Husqvarna o nazwie Rewilding pozwala na zachowanie bioróżnorodności własnego terenu zielonego. Urządzenie automatycznie pozostawia 10 proc. nieskoszonego trawnika, czego celem jest przywrócenie naturalnego ekosystemu na niewielkim fragmencie działki. Nad wszystkim czuwają czujniki, które mierzą wielkość obszaru, robot dokładnie oblicza wartość, która odpowiada temu niewielkiemu procentowi. Właściciel ma możliwość wyboru miejsca, w którym ma znaleźć się strefa rewildingu. Oczywiście w każdej chwili można ją przenieść lub zmienić jej rozmiar!

Husqvarna chce ustanowić nowy standard dbania o własny kawałek ogrodu, w którym to strefa rewildingu stanie się jego naturalną częścią. Roboty koszące Husqvarna, które oferują tryb Rewilding to: Automower® 405X, 415X i 435X AWD, NERA 430X NERA i 450X NERA.

Roboty koszące Husqvarna nie są na Twoim wyposażeniu? Samemu również możesz zadbać o bioróżnorodność

Pomimo tego, że na rynku znajdziemy ponad 150 tysięcy robotów Husqvarna, które posiadają tryb Rewildingu, to jednak nie każdy ogród wyposażony jest w takie urządzenie. Dlatego też marka, przy współpracy z ekspertem w dziedzinie ogrodów i ich projektantem, Tomem Massey’em, przygotowała wskazówki dla osób, dla których roboty koszące Husqvarna nie są wyposażeniem domowego ogródka.

1. Pielęgnacja dzikiej zieleni

Wybrany do różnorodności biologicznej teren, należy kosić tak rzadko, jak to możliwe – najlepiej raz lub dwa razy w roku. Warto również usuwać wszystkie ścinki traw po skoszeniu – zmniejszy to żyzność gleby i pobudzi do wzrostu rośliny kwitnące oraz ograniczy dominację traw. 2. Zastąpienie trawnika trawą łąkową z dzikimi kwiatami

Łąkę kwietną można szybko uzyskać za pomocą darni łąkowej. Jest układana jak klasyczny trawnik, ale zawiera wiele cennych roślin, w tym gatunków kwitnących – odpowiednich dla zapylaczy. 3. Wybór najlepszych roślin do procesu rewildingu

Zróżnicowana gama gatunków roślin może pomóc w stworzeniu bioróżnorodnej przystani. Warto hodować co najmniej pięć różnych gatunków kwiatów. To korzystne dla bezkręgowców, ale też zaadaptowanych już roślin. 4. Sadzenie roślin wtykowych

W celu szybkiego zwiększenia bioróżnorodności w ogrodzie, warto dodać do strefy rewildingurośliny wtykowe. Pielęgnacja ich jest prostsza niż wyhodowanie z nasion i daje szybsze rezultaty. 5. Sadzenie cebulek na wiosnę i jesień

Cebulki sadzi się zwykle jesienią (w przypadku kwitnienia wiosennego) i wiosną (w przypadku kwitnienia letniego i jesiennego). Istnieją bardzo wczesne wiosenne cebulki kwiatowe, takie jak przebiśniegi (gatunek Galanthus), które pojawiają się, gdy trawnik wydaje się pusty. Warto spróbować posadzić kwiaty, które kwitną jedne po drugich, a nowe pojawiają się wtedy, gdy stare więdną. 6. Projektowanie ogrodu

Aby strefa rewildingu była jeszcze atrakcyjna i użyteczna, można dodać jej celowości — na przykład zostawić wyspy trawy wokół drzew lub utworzyć ścieżki prowadzące przez wysoką trawę na tereny otwarte. 7. Korzystanie z roślin pasożytniczych

Grzechotka żółta (Rhinanthus minor) jest półpasożytem gatunków traw, co oznacza, że ​​jej korzenie przyczepiają się do korzeni traw i czerpią z nich składniki odżywcze. Roślina ta może więc pomóc osłabić dominację trawy, umożliwiając zadomowienie się innym gatunkom w naszych ogrodach. 8. Zastąpienie chemicznych pestycydów i nawozów

Chemiczne pestycydy i nawozy bywają niezwykle szkodliwe dla różnorodności biologicznej, ponieważ nie tylko atakują zamierzone szkodniki, ale również rośliny. Jeśli już trzeba nawozić glebę, warto rozważyć użycie domowego kompostu lub pasz organicznych. 9. Przestrzeń dla drapieżników

Planując ogród dobrze jest pozostawić miejsce schronienia dla drapieżników. Może być to na przykład wysoka trawa lub niewielki staw. Drapieżniki pomagają powstrzymać potencjalnie niepożądanych gości, takich jak mszyce czy ślimaki. 10. Zbieranie wody deszczowej

Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia ziemi jest kluczowe do odpowiedniej pielęgnacji terenu. Zbieranie wody deszczowej – prostym sposobem jak skierowanie rur spustowych do beczek z wodą lub bardziej zaawansowanym jak instalacja pełnego systemu zbiorników, przysłużą się środowisku.

