Polscy użytkownicy urządzeń Apple od wielu lat z utęsknieniem wyczekują dnia, w którym Siri po polsku będzie w końcu dostępne. Gigant z Cupertino nie daje żadnych znaków, że wkrótce mogłoby się to stać, jednak są przesłanki, że Polacy w końcu dostaną swojego upragnionego asystenta mówiącego w naszym ojczystym języku.

Świat mobilny stawia na sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które ma ułatwić nam życie i być naszym osobistym asystentem, który zna odpowiedź na każde pytanie. Brzmi trochę jak asystenci głosowi, którzy w urządzeniach mobilnych dostępni są od wielu lat, jednak ma być ona mądrzejsza, bardziej rozwinięta i po prostu lepsza.

Siri po polsku w końcu dostępne? Wiele na to wskazuje!

Wykorzystanie AI jest więc kluczem do rozwoju technologii, którą dziś znamy. Już dziś możemy zobaczyć, co potrafi sztuczna inteligencja – tworzenie dowolnych obrazów, dubbing wypowiedzi na inny język, czy tworzenie dowolnych materiałów za pomocą takich narzędzi, jak ChatGPT. Pozostaje więc pytanie – czy AI jest rozwiązaniem, które da nam Siri po polsku?

Czy wykorzystanie AI sprawi, że Siri po polsku w końcu będzie dostępna?

Apple mocno pracuje nad rozwojem Sztucznej Inteligencji. Najnowsze informacje mówią o tym, że pojawi się ona już w iOS 18, który zadebiutuje w przyszłym roku wraz z premierą iPhone 16. I to właśnie te urządzenia będą oferowały AI “na urządzeniu”, kiedy w przypadku starszych modeli dostęp do usług sztucznej inteligencji opierać będzie się na chmurze. Czy to oznacza, że w końcu dostaniemy Siri po polsku?

Oczywiście jest to gdybanie, jednak Siri po polsku nie jest wcale tak odległą sprawą, jak mogłoby się to wydawać jeszcze rok temu. Sztuczna inteligencja jest w stanie tłumaczyć rozmowy na inny język “na żywo”, więc wykorzystanie zadawanie jej pytań i odpowiadanie w naszym języku nie powinno stanowić dla niej żadnego problemu.

Seria iPhone 16, wraz z iOS z SI zadebiutuje we wrześniu przyszłego roku i kto wie, może za rok, o tej porze Siri po polsku rzeczywiście będzie dostępna?