Sztuczna inteligencja na stałe zawitała do naszego życia. Smartfony są tymi urządzeniami, które dadzą nam do niej nieograniczony dostęp. Apple również tworzy swoje AI, a jak się okazuje, jeśli chcemy z niej korzystać iPhone 16 to konieczność. Dlaczego?

Apple stawia na sztuczną inteligencję

Giganci technologiczni implementują sztuczną inteligencję do swoich urządzeń i jest to naturalny krok w rozwoju dzisiejszej technologii. Wcześniej pisaliśmy o tym, że smartfony Samsunga będą w stanie tłumaczyć rozmowy w innym języku na bieżąco, co oznacza, że bez znajomości języka będziemy mogli dogadać się z osobą z innego kraju w ich ojczystym języku. Apple wcale nie pozostaje w tyle.

iPhone 16 to konieczność, jeśli chcesz korzystać z tych funkcji

Gigant z Cupertino pracuje nad najnowszą wersją systemu, która oczywiście zadebiutuje w przyszłym roku przy okazji premiery kolejnej odsłony smartfonów z serii iPhone. Wraz z iOS 18 dostaniemy dostęp do sztucznej inteligencji, którą przygotowuje Apple. Jak się okazuje, iPhone 16 to konieczność, jeśli będziemy chcieli korzystać ze wszystkich możliwości AI, ponieważ niektóre funkcje będą dostępne wyłącznie dla nowej generacji telefonów kalifornijskiej marki.

iPhone 16 to jedyne urządzenie, które będzie do tego dostosowane

Seria iPhone 16 i 16 Pro zadebiutuje we wrześniu przyszłego roku, a wraz z nią system iOS 18, który wyposażony będzie w sztuczną inteligencję. Najnowsze informacje mówią, że tylko i wyłącznie przyszłe modele smartfonów Apple będą mogły wykonywać wszelakie procesy “na urządzeniu”, co oznacza, że niektóre z funkcji SI będą dostępne jedynie na najnowszej generacji telefonów.

Nie wiadomo, czy proces ten uzależniony jest od komponentów, czy Apple chce to, co najlepsze, udostępnić w swoim najnowszym modelu. Gigant w serii iPhone 16 ma postawić nowe procesory A18 Pro, które rzekomo mają wykorzystywać węzły N3E (obecnie N3B) dla większej wydajności. Obecne smartfony Apple także zyskają dostęp do sztucznej inteligencji, jednak będzie on oparty na chmurze.

Wieści o AI pokrywałby się także z wcześniejszymi przeciekami, które sugerowały, że Apple testuje specjalny przycisk sztucznej inteligencji, który miałby znaleźć się na obudowie w serii iPhone 16. Przycisk ten miałby rozróżniać siłę nacisku i dotyku, co przeniosłoby się na dopisywanie do niego kilku komend.

iPhone 16 ma zyskać nowy przycisk, który będzie odpowiedzialny za liczne komendy. Na zdjęciu iPhone 15 Pro Max.

Źródło: WCCFTech