Słuchawki z ANC w przystępnej cenie? Oto realme Buds Air Pro!

Poszukując bezprzewodowych słuchawek, zazwyczaj rozglądamy się za opcją, która posiada aktywną redukcję szumów. Najczęściej modele właśnie z tą technologią nie należą do najtańszych i skutecznie nas odpychają. A co jeśli jest model, który nie dość, posiada ANC to jeszcze dostępny jest w bardzo przystępnej cenie? Oto recenzja słuchawek realme Buds Air Pro, które miałem okazję testować.

realme Buds Air Pro wyglądają minimalistycznie i to mi się w nich najbardziej podoba

Patrząc na słuchawki RealMe Buds Air Pro można zobaczyć jakim modelem inspirował się producent. Oczywiście chodzi o Air Pods Pro marki Apple, które są niezwykle popularnym modelem, zwłaszcza w gronie posiadaczy iPhone. Czy jawne nawiązanie słuchawek RealMe Buds Air Pro do bezprzewodowych słuchawek producenta z Cupertino uważam za coś złego? Oczywiście, że nie, ponieważ flagowy produkt chińskiego producenta prezentuje się zgrabnie. Słuchawki bardzo dobrze prezentują się w uszach i nie są wielkimi “klockami”, które wystają poza ich obręb. Słuchawki Buds Air Pro, które miałem okazję testować dotarły do mnie w białym kolorze, co jeszcze bardziej w moich oczach upodobniło je do produktu Apple. Niemniej jednak model dostępny jest również w czarnym kolorze, który prezentuje się świetnie.

O powerbanku, który jest jednocześnie etui na realme Buds Air Pro można powiedzieć to samo co o słuchawkach. Jest niewielkich rozmiarów, prezentuje się bardzo schludnie i nie zajmuje dużo miejsca w kieszeni. Na rynku przecież znajdziemy zestawy, które chowane są w sporych rozmiarów powerbankach. W przypadku realme Buds Air Pro nie ma to miejsca. Dla mnie bardzo uzależniającym elementem etui była magnetyczna pokrywka. Kilka razy przyłapałem się na tym, że otwierałem i zamykałem wieczko bez żadnego powodu. Dziwnie satysfakcjonujące.

Jakość wykonania jest bardzo zadowalająca

Powerbank został wyposażony w przycisk odpowiedzialny za sprawdzenie stanu naładowania – dioda znajdująca się w centralnej części urządzenia świeci w kolorze czerwonym lub zielonym oraz oczywiście port USB-C służącym do ładowania zestawu.

To co można powiedzieć o słuchawkach realme to z pewnością fakt, że wykonano je z wysokiej jakości materiałów sztucznych. Każdy element zestawu jest ze sobą świetnie spasowany i po prostu widać, że producent nie oszczędzał w środkach. Jedynym minusem całego zestawu, ale głównie powerbanka jest fakt, że bardzo lubi… ryski. Na błyszczącym wykończeniu jest to dość widoczne.

W zestawie, oprócz dodatkowych gumek na słuchawki znajdziemy niewielkich rozmiarów kabel USB typ C – USB typ A w kolorze żółtym. Oczywiście papierologia również znalazła się w pudełku.

Komfort użytkowania? Dla mnie bomba!

realme Buds Air Pro to słuchawki dokanałowe co oznacza, że ich konstrukcja wchodzi w głąb kanałów słuchowych. Nie każdemu może to odpowiadać i często ludzie decydują się na zakup słuchawek dousznych, gdzie komfort użytkowania jest dla nich znacznie wyższy. W moim przypadku nigdy nie miałem z tym żadnego problemu i moje uszy są na tyle przystosowane, że trudno mi znaleźć słuchawki, które od tak będą z nich wypadać. Korzystanie ze słuchawek realme Buds Air Pro było dla mnie bardzo komfortowe i nawet po dłuższym czasie nie odczuwałem uczucia dyskomfortu.

Jestem jednak świadom tego, że nie będzie tak w przypadku każdego. Z racji tego, że słuchawki posiadają dość sporą część główną, to nie każdemu może spasować konstrukcja słuchawek realme. Poszczególni użytkownicy mogą stwierdzić, że konstrukcja jest po prostu za krótka i słuchawki będą wypadać. W takim przypadku pomocne będą silikonowe wkładki, które znajdziemy w zestawie. Producent do pudełka włożył trzy pary wkładek, które nie tylko mogą pomóc w wypadaniu słuchawek, ale przy odpowiednim dobraniu rozmiaru mogą stanowić dodatkową ścianę wyciszenia.

realme Buds Air Pro to niewielkie i świetnie prezentujące się słuchawki bezprzewodowe.

W słuchawkach realme Buds Air Pro sterowanie jest intuicyjne

Słuchawki realme Buds Air Pro zostały wyposażony w dotykowy panel sterowania, w którym poszczególna ilość dotknięć panelu odpowiedzalna jest za uruchomienie określonych funkcji. Reakcje na sam dotyk są bardzo szybkie, przez co komfort użytkowania słuchawek jest bardzo wysoki. Nie doświadczyłem z nimi żadnych problemów tej kwestii.

Jak prezentują się gesty? Przytrzymanie palca na panelu dotykowym jednej ze słuchawek aktywuje aktywną redukcję szumów lub przepuszczalność dźwięku. W przypadku gdy zrobimy to jednocześnie na obu słuchawkach włączymy tryb gry. Dwukrotne naciśnięcie słuchawki zatrzymuje muzykę, trzykrotne tapnięcie zmienia lub cofa utwór. Gesty obsługują również odbieranie (tąpnięcie) lub kończenie połączeń (dwukrotne tapnięcie jednej ze słuchawek).

realme Buds Air Pro zostały również wyposażone w czujniki. Mają one zatrzymywać muzykę, gdy wyciągamy urządzenie z uszu i odtwarzać ją, kiedy wkładamy je z powrotem. Technologia ta działa bardzo dobrze i może być też sygnałem ostrzegawczym kiedy słuchawki będą wysuwać nam się z uszu. Obok czujników znajduje się zestaw mikrofonów.

Patrząc na klasę urządzenia jakość dźwięku jest naprawdę dobra

Najważniejszy aspekt w przypadku słuchawek to oczywiście jakość dźwięku jaką oferują. W przypadku realme Buds Air Pro jest tutaj bardzo zadowalająco. Producent w słuchawkach wykorzystał przetworniki o średnicy 10 mm. Dźwięk bogaty jest w niskie tony, podkreślone są w nim średnie tony, jednak mamy tutaj do czynienia z dość płaskim dźwiękiem. Trzeba również docenić je za głośność, ponieważ słuchawki realme są naprawdę donośne.

Jakością samego dźwięku można sterować za pomocą aplikacji mobilnej realme Link. Jednak w tym przypadku doświadczyłem trochę problemów. W przypadku mojego iPhone 12 Pro nie byłem w stanie wyszukać słuchawek w aplikacji. Nawet przez kod QR. Jednak z tego co mówi producent w aplikacji możemy ustawić tryby:

tryb gry, gdzie zmniejszane jest opóźnienie, jednak dzieje się to kosztem jakości dźwięku,

Bass Boost+, który mocno podbije nam niskie tony, jednak przykryją one inne pasma.

Niestety oprócz AAC i SBC, słuchawki nie posiadają obsługi dodatkowych kodeków audio. realme Buds Air Pro wykorzystują technologię Bluetooth 5.0 i osobiście nie miałem problemów z podłączeniem słuchawek z iPhone. Po włączeniu opcji parowania od razu pojawiły się one w opcjach Bluetooth, a po każdym otwarciu pudełka łączą się one z telefonem automatycznie.

realme Buds Air Pro oferują bardzo zadowalającą jakość dźwięku i skuteczne ANC.

ANC, czyli największe zaskoczenie w słuchawkach realme Buds Air Pro

Słuchawki z tej półki z reguły nie oferują aktywnej redukcji szumów. Dlatego też zaskoczyłem się, że w przypadku realme Buds Air Pro technologia ta działa tak dobrze. Po włączeniu trybu ANC skutecznie izolujemy się od reszty świata. Jest to wybawieniem podczas podróży komunikacją miejską, spacerem wzdłuż ulicy czy nawet w domowym hałasie. Oczywiście nie jest to poziom słuchawek wartych trzy razy więcej, jednak bez problemu wyciszymy osobę, która mówi do nas z odległości 4 metrów. Świetnie radzą sobie z izolacją od mniejszych irytujących dźwięków. W przypadku trybu “transparent” również nie ma się do czego przyczepić. Mikrofony bardzo dobrze radzą sobie wtedy ze zbieraniem wszystkich dźwięków. Będziemy mogli swobodnie prowadzić rozmowę nie ściągając słuchawek. Ignorując fakt, że jest to niekulturalne, jeśli mamy taką potrzebę jest to jak najbardziej możliwe.

realme Buds Air Pro to świetne słuchawki w atrakcyjnej cenie!

Czas pracy na pojedynczym ładowaniu jest długi, co cieszy

Czas pracy w przypadku bezprzewodowych słuchawek jest bardzo ważny, a w realme Buds Air Pro prezentuje się bardzo dobrze. Producent przedstawia, że słuchawki będą wstanie wytrzymać pięć godzin przy włączonym ANC i 50% głośności. Tak też rzeczywiście jest. Jeśli zdecydujemy słuchać się muzyki bez aktywnej redukcji szumów, czas ten wzrasta do ponad 6 godzin. Jest to bardzo zadowalający wynik. Akumulator w etui oferuje dodatkowe 20 godzin pracy.

Niewielkie i smukłe etui nie ciąży w kieszeni.