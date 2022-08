Sony Xperia 5 IV zadebiutuje już za kilka dni!

Japoński gigant technologiczny oficjalnie zapowiedział swój nowy flagowy smartfon – Sony Xperia 5 IV. Urządzenie zadebiutuje już za kilka dni, a całe wydarzenie z premiery będzie transmitowane w sieci. Co zaoferuje najnowszy flagowiec z serii Xperia?

Sony Xperia 5 IV wejdzie na rynek za kilka dni

Sony Xperia 5 IV to najnowszy flagowiec ze stajni japońskiego giganta technologicznego. Co prawda Sony nie należy nawet do pierwszej piątki największych dostawców smartfonów na świecie, jednak smartfony tej firmy mają swoich odbiorców.

Japoński gigant technologiczny oficjalnie zapowiedział swój nowy flagowy smartfon – Sony Xperia 5 IV. Urządzenie zadebiutuje już za kilka dni, a całe wydarzenie z premiery będzie transmitowane w sieci. Co zaoferuje najnowszy flagowiec z serii Xperia?

Sony Xperia 5 IV wejdzie na rynek za kilka dni

Sony Xperia 5 IV to najnowszy flagowiec ze stajni japońskiego giganta technologicznego. Co prawda Sony nie należy nawet do pierwszej piątki największych dostawców smartfonów na świecie, jednak smartfony tej firmy mają swoich odbiorców.

Przeczytaj także: Microsoft odpowiada na ruch Sony. Xboxy podrożeją?

Producent zapowiedział więc nowy smartfon Sony Xperia 5 IV i co najciekawsze na jego premierę nie będziemy musieli czekać następnych kilka tygodni. Okazuje się, że smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany już za kilka dni, ponieważ premiera odbędzie się już 1 września!

Kiedy odbędzie sie premiera i co zaoferuje smartfon?

Premierę smartfona Sony Xperia 5 IV będzie można oglądać w internecie. Wydarzenie będzie miało miejsce 1 września, a transmisja rozpocznie się o 9:00 czasu polskiego. Prezentacja wideo będzie dostępna m.in. na YouTube.

Co wiemy o samym smartfonie? Sony Xperia 5 VI będzie wyposażona w 6-calowy wyświetlacz LED z cienkimi ramkami. Urządzenie będzie pracowało na najnowszym i najmocniejszym procesorze Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Co ciekawe, producent nie zrezygnował ze złącza audio. W kwestii aparatów będzie bardzo podobnie, jak w przypadku poprzedniej generacji smartfona.

Więcej dowiemy się w dniu premiery.

Źródło: Sony

Producent zapowiedział więc nowy smartfon Sony Xperia 5 IV i co najciekawsze na jego premierę nie będziemy musieli czekać następnych kilka tygodni. Okazuje się, że smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany już za kilka dni, ponieważ premiera odbędzie się już 1 września!

Kiedy odbędzie się premiera i co zaoferuje smartfon?

Premierę smartfona Sony Xperia 5 IV będzie można oglądać w internecie. Wydarzenie będzie miało miejsce 1 września, a transmisja rozpocznie się o 9:00 czasu polskiego. Prezentacja wideo będzie dostępna m.in. na YouTube.

Co wiemy o samym smartfonie? Sony Xperia 5 VI będzie wyposażona w 6-calowy wyświetlacz LED z cienkimi ramkami. Urządzenie będzie pracowało na najnowszym i najmocniejszym procesorze Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Co ciekawe, producent nie zrezygnował ze złącza audio. W kwestii aparatów będzie bardzo podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji smartfona.

Więcej dowiemy się w dniu premiery.

Źródło: Sony