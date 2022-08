Microsoft odpowiada na ruch Sony. Xboxy podrożeją?

Sony ogłosiło, że zdecydowało o podniesieniu cen najnowszej generacji konsol PlayStation 5. Po tej informacji wszystkie oczy skierowały się w stronę konkurencji, czyli Microsoftu. Czy gigant technologiczny poniesie ceny konsol Xbox Series S/X?

Microsoft odpowiada na ruch Sony

Osoby, które planowały zakup konsol PlayStation 5, muszą liczyć się z tym, że ich ceny pójdą do góry. W samej Europie będzie to aż 10 proc. więcej. Japoński gigant tłumaczy się stale rosnącą inflacją, która ma tutaj bezpośredni udział. Co ciekawe, pomimo tego, że Sony podniesie ceny swoich konsol na całym świecie, zmiany nie dotkną USA!

Przeczytaj także: PlayStation 5. Sony podnosi ceny konsol!

Co na to wszystko Microsoft? Osoby, które planowały zakup konsoli nowej generacji, obawiały się, że ceny konsol Xbox Series S/X również pójdą do góry. Gigant z Redmond odniósł się do tych spekulacji i postawił sprawę jasno – nie zamierza zmieniać cen swoich urządzeń.

Ceny Xboxów nie ulegną zmianie

Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które planowały zakup konsol nowej generacji od firmy Microsoft. Gigant w oświadczeniu dla Windows Central przyznał, że nie ma w planach zmiany ceny Xboxów. Sugerowane ceny detaliczne zostaną na tym samym poziomie, niezależnie od waluty.

Obecnie w Polsce za konsolę Xbox Series X trzeba zapłacić 2249 PLN (cena detaliczna), natomiast wersja bez wsparcia dla 4K i napędu, czyli Xbox Series S, została wyceniona na 1349 złotych. Czy tym ruchem Microsoft zyskał sobie sympatię konsumentów?

Źródło: Windows Central