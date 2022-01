SPC Gear Viro Infra – recenzja słuchawek z mikrofonem

Po dość udanym debiucie dwóch modeli headsetów z serii Viro nasz rodzimy producent poszedł za ciosem. W ten sposób na rynek trafiły SPC Gear Viro Infra – nieco tańsze ze stałym kablem. Jakie zmiany jednak jeszcze poczyniono? Zapraszam do tekstu.

Wstęp i specyfikacja SPC Gear Viro Infra

Już na pierwszy rzut oka widać poczynione zmiany w konstrukcji słuchawek. Muszle są nieco mniejsze. W standardzie założone są materiałowe pady oraz zmieniono nieco obicie pałąka. Mikrofon pozostał bez zmian, dalej można go odłączyć. Oczywiście jest jeszcze stały kabel z obecnym na nim pilotem (który także nieco wyglądem różni się od Viro). Jako, że słuchawki są nieco tańsze to zdecydowano się na cięcia w sferze wyposażenia, poza mikrofonem oraz słuchawkami w zestawie obecny jest tylko rozdzielacz jack 3.5 mm, który jest równocześnie przedłużaczem. Zaszły również zmiany w sferze brzmienia, jednak to omówię później. Póki co rzućmy okiem na specyfikację.

Przetworniki: 50 mm

Impedancja: 16±15% ohm

Czułość: 98±4 dB przy 1 kHz

Waga: 256±5 g

Pasmo przenoszenia: 20 Hz -20 kHz

Impedancja mikrofonu: ≤2.2 KΩ

Czułość mikrofonu: -55±4 dB

Konstrukcja i jakość wykonania

SPC Gear Viro Infra jak pierwowzór dalej wykorzystują sprawdzoną konstrukcję znaną między innymi z serii Cloud od HyperX. Czy to źle? Niezupełnie. Nie widzę powodu by zmieniać coś, co jest po prostu niezawodne. Pady które zastosował producent są materiałowe. Jednak nie są takie same co te, obecne w zestawie z Viro. Zdają się być przyjemniejsze w odczuciu, bardziej miękkie, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania. Kabel pozostał w nylonowym oplocie, a pilot na nim obecny jest nieco lepszej jakości względem Viro/Plus. Pilot naturalnie obejmuje regulację głośności oraz wyciszenie mikrofonu. Jeśli już przy mikrofonie, nie zmienił się on szczególnie. Jedyną zmianę można dostrzec przy samym złączu.

Całość sprawia dobre wrażenie. Słuchawki są wygodne i nie uciskają przesadnie głowy. Dzięki zastosowanym padom wielogodzinny odsłuch nie powoduje dyskomfortu związanego z potliwością. Nie ma żadnych luzów (poza miejscami w których one być muszą), konstrukcja nie wydaje także żadnych niepożądanych dźwięków podczas użytkowania.

8.5 Wynik

Brzmienie SPC Gear Viro Infra

Odsłuch przeprowadziłem przy wykorzystaniu karty dźwiękowej Audiotrak Prodigy Cube ze zmienionym opampem na Burson V5i. Przed przystąpieniem do odsłuchu właściwego słuchawki zostały odpowiednio „wygrzane”.

Brzmienie słuchawek to klasyczna V’ka z podbitym dołem, górą oraz wycofaną średnicą. Dołu momentami jest nawet nieco za dużo, jednak spodoba się to osobom słuchającym wszelkiej maści muzyki elektronicznej. Góra jest ocieplona, wyraźna ale nie kłująca w uszy. Średnica jak wspomniałem wcześniej wycofana, występuje w niewielkich ilościach. Partie wokalne bez zarzutu, jednak momentami potrafi dać o sobie znać basowa natura słuchawek. Separacja mocno zależna od utworu, w tych bardziej złożonych słuchawki niestety potrafią się gubić, co powoduje zlewanie się pasm. Scena jest węższa niż w pierwowzorze.

Podsumowując, SPC Gear Viro Infra są przeciwieństwem Viro/Plus. Gdzie tam postawiono na górne partie oraz scenę tak tutaj producent postawił na brzmienie basowe. Spodoba się to tym słuchającym muzyki elektronicznej choć całkiem nieźle radzą sobie także z muzyką rockową. Na koniec warto jeszcze dodać kilka słów o mikrofonie. Spełni swoje zadanie we wszelkiej maści komunikatorach głosowych. Głos zbierany przez niego jest wyraźny i dość czysty, ponad to nie zbiera przesadnie dźwięków tła. Poniżej próbka głosu nim nagrana.