Starfield uratował mnie i moją rodzinę. Szokujące wyznanie!

Mieszkaniec Kalifornii przypisuje grze Starfield uratowanie życia jego rodziny po tym, jak pożar zniszczył blok mieszkalny, podczas nocnej sesji gier. Użytkownik Reddit o pseudonimie “tidyckilla” opisał, jak granie w grę nie doprowadziło do ogromnej tragedii.

Użytkownik Reddit o pseudonimie “tidyckilla” napisał: “Starfield uratował mnie i życie mojej rodziny” w poście opisującym, jak nocna sesja grania, 31 sierpnia, w dniu rozpoczęcia wczesnego dostępu gry, sprawiła, że był obudzony i w porę zareagował na pożar, który według lokalnych doniesień zabił jedną osobę.

“Na tę grę czekałem od pierwszych plotek, które pojawiły się ok. 2015-2016 roku (nie pamiętam dokładnie, kiedy to było). (…)W oczekiwaniu na nią zamówiłem edycję premium, by wcześnie rozpocząć rozgrywkę w ramach wczesnego dostępu. W nocy, 31 sierpnia, postanowiłem grać tak długo, jak to możliwe, żeby doświadczyć tej nowej rozgrywki. O godzinie 2:26 rano, podczas grania, usłyszałem wybuch z mieszkania mojego sąsiada na parterze”.

napisał tidyckilla.