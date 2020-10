System ARGB w komputerze – co to jest?

Halloween już za rogiem, kolejne święta niebawem i chciałbyś żeby także twój komputer, okno, pokój wystroił się w kolorowe światełka. Albo po prostu podoba ci się podświetlenie kolorowymi diodami. Powód nie ważny. Ważne jest to, że za chwilę będziesz wiedział jak się za to zabrać. Wystarczy wybrać sprzęt wyposażony w system ARGB. Co to jest?

Świecących dodatków i podzespołów komputerowych jest na rynku mnóstwo i skonstruowanie dowolnego systemu podświetlenia peceta, czy dowolnego innego mebla nie stanowi już technicznej trudności. Wystarczy tylko wiedzieć jakich klocków użyć, aby skonstruować eleganckie i przemyślane rozwiązanie, w którym wszystkie elementy oświetlenia działają spójnie.

System ARGB – co jest?

Pierwszym krokiem w stronę ułatwienia konfiguracji systemu podświetlenia były diody RGB, które oferowały dowolne i zmienne kolory. Kolejnym krokiem, który stał się już praktycznie standardem jest ARGB, czyli adresowalne RGB. To system, który umożliwia oddzielne sterowanie każdą pojedynczą diodą. Pozwala to na formowanie poruszających się światełek i płynnej zmiany barw. To aktualnie najlepsze co jest dostępne w dziedzinie oświetlenia. Systemy te nie są ze sobą kompatybilne – RGB to system 4 -pinowy (masa i zasilanie dla każdego koloru), ARGB – 3-pinowy (masa, +5V lub +12V dla starszych systemów, sygnał sterujący). Można je ze sobą łączyć przez przejściówki, ale tylko ARGB daje spore możliwości manipulowania światłem.

Uniwersalne gadżety

Historycznie najstarszym systemem podświetlania komputera są listwy – kiedyś były to katody, teraz kupowane na metry elastyczne paski diód RGB. Warto pamiętać, aby nie kupić listwy RGB lecz ARGB – te ostatnie oferują zdecydowanie większą elastyczność w dopasowaniu oświetlenia do oczekiwań. Rodzaj listy w najłatwiej rozpoznać po ilości i oznaczeniu złącz. Zdarzają się 4-pinowe listwy ARGB, ale wówczas piny są oznaczone jako masa, +5V, sygnał sterujący i zegar. Do większości celów sygnał zegara ignorujemy i nic tam nie podłączamy. Gotowe krótkie listwy z końcówkami kupimy za 30-40 zł, a listwa sprzedawana na metry, do samodzielnego montażu to koszt 8-30 zł za metr

Świecące wentylatory ARGB można kupić już od 45 zł za sztukę i jest to zdecydowanie najbardziej popularny gadżet jeżeli chodzi o oświetlenie obudowy peceta. Zarówno efektowny, jak i funkcjonalny oraz prosty w montażu. Wentylatory można podłączyć do płyty głównej lub skorzystać z dedykowanego sterownika ARGB, który może mieć kilka, lub kilkadziesiąt zaprogramowanych trybów przełączanych np. za pośrednictwem dedykowanego pilota. Najprostsze sterowniki, które można podłączyć do wtyczki zasilania dla dysku twardego lub USB i sterować apką ze smartfona można kupić już za kilkanaście złotych. Istnieją modele uniwersalne, przystosowane do zasilania taśm led, oraz dedykowane do stosowania w obudowach komputerowych, np. z magnetycznym mocowaniem.

Najważniejsze w komputerze

Podstawą świecącego zestawu warto uczynić odpowiednią płytę główną. Jeżeli sama będzie świeciła i miała wbudowane diody RGB to doskonale, ale znacznie bardziej interesującym dodatkiem jest kontroler ARGB i stosowne złącza. Jednak przeglądając specyfikacje płyt głównych możemy wcale nie natknąć się na określenie ARGB, częściej autorskie nazwy systemów. Dlatego warto sprawdzać ilość pinów w złączach (4 dla RGB, 3 dla ARGB).

Olbrzymim wyzwaniem jest zazwyczaj wybór obudowy. Trzeba wybrać model nie dość że ładny, to najlepiej z wbudowanymi już listwami i wentylatorami podświetlającymi, oraz kontrolerami. Jednak co najważniejsze, wybrana obudowa musi być zgodna z naszą wizją systemu oświetlania. Co to oznacza? Po pierwsze, że powinna mieć określoną liczba przezroczystych i półprzezroczystych ścianek, a po drugie, że powinniśmy spędzić trochę czasu nad kartką planując dokładnie co chcemy zrobić zamiast iść na żywioł.

Ceny obudów z fabrycznym podświetleniem wahają się od 300 do 1400 i więcej. Za płytę główną zapłacimy 400 zł i więcej. Jednak w tym wypadku płacimy nie tylko za światełka, ale też za dobrej klasy podzespoły do budowy peceta.

Karta grafiki z ARGB

Praktycznie wszystkie nowe karty graficzne świecą lepiej lub gorzej. Wyróżnia się tu firma Palit z serią RTX 3000 GameRock. Te karty mają podświetlany cały panel wentylatorów a do tego to podświetlenie jest zgodne z ARGB. W zestawie znajduje się kabel do podłączenia oświetlenia do kontrolera ARGB. To na razie jedyna taka seria na rynku. Karty niestety nie są tanie, jak wszystkie z serii RTX 3000. RTX 3090 GameRock OC kosztuje 7999 PLN, RTX 3080 GameRock OC – 4099 PLN. Z pewnością nieco później pojawią się też tańsze modele 3070 i 3060.

Z montażem kartą graficzną wiąże się pewna niedogodność. Zamontowana normalnie świeci w dół. Aby ją wyeksponować potrzebny jest tzw. riser czyli przejściówka obracająca ją o 90 stopni. Takie zamontowanie wymaga jednak niestandardowego sposobu podłączenia kabli monitora i samego risera (30-300 zł). Dlatego warto przemyśleć tą kwestię już na etapie wybierania obudowy. Czy będziesz bawił się w mechanika czy kupisz przystosowany, ale droższy zestaw.

Interesujące dodatki z ARGB

Jednak to nie wszystko co świeci i można wsadzić do komputera. Dostępne są systemy chłodzące RAM lub wręcz podświetlane moduły RAM, a także dyski SSD i zasilacze. Jak również kable i fosforyzujące płyny do chłodzenia wodnego. Praktycznie nie ma już podzespołu, który nie byłby dostępny w wersji podświetlanej.

Jedynym prawdziwym problemem nie jest więc sprzęt i możliwości, lecz pomysł na niepowtarzalny zestaw, który zachwyci wszystkich oglądających, lub przynajmniej spełni oczekiwania właściciela. Tego nie da się kupić, ale za to frajda z opracowania niepowtarzalnego systemu jest bezcenna.