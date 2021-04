Tak, Rosja będzie produkowała własne płyty główne. Ale dlaczego?

Rosja od zawsze fascynowała nie tylko mentalnością swoich mieszkańców, ale również pomysłami. Trzeba im oddać to, że są w swoich postanowieniach konsekwentni. Rosjanie dążą do niezależności od Zachodu, co ma poprawić bezpieczeństwo narodowe w kraju. Zdecydowali się oni na produkcję płyt głównych, które mają to zapewnić. Rosyjskie płyty główne to nie wszystko, ponieważ do produkcji wejdą również monitory.

Rosjanie stawiają na bezpieczeństwo wewnętrzne. Zaczynają produkcję rosyjskich płyt głównych i monitorów

Rosjanie już wcześniej zaskoczyli świat technologiczny i zdecydowali się na produkcje niestandardowych procesorów. Teraz dokonali kolejnego ważnego kroku, ponieważ zdecydowali się na produkcje płyt głównych B450. Mają one w pełni wykorzystać osiągi procesorów AMD Ryzen. Rosyjskie płyty główne mają być produkowane przez firmī GS Group i Philax.

Oba przedsiębiorstwa ogłosiły partnerstwo, na mocny którego powstaną nie tylko rosyjskie płyty główne, ale również i monitory. Firmy mają wyprodukować „co najmniej” 40 000 płyt głównych oraz 50 000 monitorów.

Najpierw dla procesorów AMD, potem dla rosyjskich układów CPU

Rosyjskie płyty główne będą oparte na chipsecie AMD B450 i wszystko wskazuje na to, że będą miały taki sam układ jak Asrock B450M Pro4 Micro-ATX. Urządzenia nie będą jednak oferować takich samych funkcji, ponieważ będą one ograniczone. Odbiorcami docelowymi mają być urzędy oraz firmy, dlatego też Rosjanie ograniczyli możliwości płyt głównych.

Płyty główne przygotowywane przez Rosjan układem mają przypominać Asrock B450M Pro4 Micro-ATX.

Jak zapewnia producent, rosyjskie płyty główne zaspokoją wszelkie potrzeby użytkownika. Urządzenie będzie kompatybilne z procesorami z serii Ryzen 2000, 3000 i 5000. Na pokładzie znajdziemy cztery sloty na kości RAM 3200 mHZ oraz dwa gniazda PCIe 3.0 x16. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obsługują one również moduł TPM (Trusted Platform Module), którego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa.

Na początku płyty będą dostępne dla procesorów AMD, jednak z czasem powstaną modele obsługujące rosyjskie procesory Elbrus i Bajkał.

GS Group z firmą Philax ogłosiły, że produkcja rosyjskich płyt głównych oraz monitorów będzie trwała 18 miesięcy. Płyty są gotowe do użycia i przeszły testy, które potwierdzają ich działanie. Uzyskały również rządowy certyfikat. Rząd oraz obie firmy nie odrzucają możliwości współpracy przy tworzeniu kolejnych podzespołów komputerowych.