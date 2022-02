Te urządzenia smart home od D-Link przestaną działać

W naszych domach znajduje coraz więcej urządzeń smart home. Niestety, i w ich przypadku często musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później producent zakończy dla nich wsparcie. D-Link postanowił całkowicie porzucić urządzenia, które znajdują się w milionach domów robiąc z nich elektrośmieci.

D-Link kończy wsparcie dla wielu swoich urządzeń. Staną się bezużyteczne.

Niekiedy dzieje się tak, że producenci przestają wspierać swoje urządzenia i nie wydają dla nich aktualizacji systemowych. Urządzenia te są jednak w dalszym ciągu sprawne i można z nich korzystać. Są też takie przypadki, w których to producent całkowicie wycofuje się ze wspierania danych modeli, przez co stają się one bezużytecznymi elektrośmieciami. Taki właśnie kurs obrał D-Link.

Producent urządzeń smart home oznajmił, że oficjalnie porzuca aplikacje mydlink Home i mydlink Baby Monitor oraz usługi w chmurze. Oznacza to tyle, że urządzenia, które działają w oparciu o te usługi, przestaną być funkcjonalne. Jest to niezwykle zaskakujące, ponieważ wiele z tych urządzeń znajduje się w milionach domów na całym świecie. Co więcej, urządzenia te cały czas znajdowały się w sprzedaży.

Jakie urządzenia wyjdą z obiegu?

Wiele urządzeń marki D-Link z serii smart home nada się jedynie do kosza. Producent postanowił zakończyć wsparcie dla swoich dwóch aplikacji i urządzeń opartych o usługi w chmurze, przez co korzystanie z konkretnych modeli będzie po prostu niemożliwe. Pełna funkcjonalność produktów będzie dostępna do końca 2022 roku.

Jakie urządzenia będą już wyłączone z użytku? Mowa tutaj m.in. o czujnikach dymu, sensorach ruchu, czy kamerach domowych, czyli urządzeniach, które wchodzą w skład systemu inteligentnego domu. Oto pełna lista urządzeń D-Link, które z końcem roku przestaną działać:

DCS-935LH, DCS-8200LH, DCS-5010L, DCS-5025L, DCS-935L, DSP-W110, DSP-W215, DSP-W115, DCH-S150, DCH-S160, DCH-G020, DCH-Z510, DCH- Z112, DCH-G022, DCH-Z122, DCH-Z110, DCH-S220, DCH-Z120, DCH-Z310, DCS-700L, DCS-800L, DCS-820L, DCS-825L, DCS-850L, DCS-855L.

Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które zakupił urządzenia wymienione powyżej w ostatnich 12 miesiącach, mogą zwrócić jej do producenta i uzyskają zwrot pieniędzy.

Źródło: D-Link