Powoli zbliżamy się do końca kalendarzowego roku. W ogólnym rozrachunku nie był to czas lekki. Skutki szalejącej pandemii odczuł każdy z nas. Nie, nie czytasz kolejnego tekstu o obecnej sytuacji. Skupimy się na czymś przyjemniejszym. Sprawdźmy najgłośniejsze premiery, a było ich trochę. Oto technologiczne podsumowanie roku 2020. Zapraszam do lektury tekstu!

AMD Zen 3 – Ryzeny z serii 5000

Z pewnością kolejna architektura desktopowych procesorów giganta z Santa Clara wywołała na rynku nie małe poruszenie. Z resztą tak samo jak i poprzednia, która odniosła spory sukces (Ryzeny z serii 3000). Już zapowiedzi nowych procesorów zdawały się nastrajać pozytywnie, choć standardowo do zapowiedzi podchodzić należało z dystansem. Tym razem jednak zapewnienia pokryły się w większości z rzeczywistością. Ryzeny z serii 5000 okazały się mocną odpowiedzią na 10 generacje Intela oferując wysoką wydajność zarówno w grach jak i zastosowaniach pół-profesjonalnych.

Technologiczne podsumowanie roku 2020. AMD pokazało „pazur”.

Podstawka dla nowych jednostek pozostała bez zmian. Dalej mamy do czynienia ze znanym wszystkim AM4. Na początek wsparcie otrzymały jedynie B550 oraz X570. Stosowne aktualizacje BIOS dla poprzednich chipsetów (B450 oraz X470) zapowiedziane zostały na Styczeń przyszłego roku. Wsparcie dla B350 oraz X370 nie jest do końca pewne. Zależy w zasadzie od dobrej woli producentów płyt głównych. Premiera miała miejsce 5 Listopada 2020 roku. Wielu krytykowało ceny nowych CPU, jak to z nimi jest?

5 5600X 3,7 GHz 6/12 – od 1599 złotych

7 5800X 3,8 GHz 8/12 – od 2399 złotych

9 5900X 3,7 GHz 12/24 – od 2799 złotych

9 5950X 3,4 GHz 16/32 – od 4199 złotych

Intel Comet Lake – 10 generacja procesorów Core

Tak też dla równowagi należy wspomnieć o równie głośnej premierze desktopowych Comet Lake’ów z niebieskiej strony mocy. 😉 Oczywiście wraz z nowymi procesorami pojawiła się także nowa podstawka – LGA 1200. Premiera miejsce miała 30 Kwietnia roku 2020. Procesory pomimo wciąż 14 nm procesu zaoferowały jeszcze wyższą wydajność względem poprzedników (Coffee Lake).

Technologiczne podsumowanie roku 2020. Intel również dołożył „swoje trzy grosze”.

Zdecydowano się podnieść liczbę rdzeni w modelach wyższych, a także dołożyć obsługę HT (Hyper Threading) do modeli niższych. Dla wyjaśnienia, HT to obsługa wielowątkowości współbieżnej. Tak jak w przypadku poprzedników, tak i tutaj zdecydowano się na wersję ze zintegrowanym układem graficznym oraz bez niego (dopisek F). Co więcej! Jak na ów producenta nie jest zbyt częste, procesory zostały (w większości) atrakcyjnie wycenione. A ich ceny prezentują się następująco:

Celeron G5905 3,5 GHz 2/2 – od 170 złotych

G5920 3,5 GHz 2/2 – od 220 złotych

Pentium G6400 4GHz 2/4 – od 280 złotych

G6500 4,1GHz 2/4 – od 390 złotych

G6600 4.2 GHz 2/4 – od 430 złotych

Core i3-10100/F 3,6 GHz 4/8 – od 500/350 złotych

10300 3.6 GHz 4/8 – od 600 złotych

10320 3,8 GHz 4/8 – od 750 złotych

Core i5 10400/F 2,9 GHz 6/12 – od 800/660 złotych

10500 3,1 GHz 6/12 – od 860 złotych

10600 3,3 GHz 6/12 – od 960 złotych

10600K/KF 4,1 GHz 6/12 – od 1150/1050 złotych

Core i7 10700/F 2,9 GHz 8/12 – od 1500/1300 złotych

10700K/KF 3,8 GHz 8/12 – od 1800/1650 złotych

Core i9 10850K 3,6 GHz 10/20 – od 2000 złotych

10900/F 2,8 GHz 10/20 – od 2000/1800 złotych

10900K/KF 3,7 GHz 10/20 – od 2500/2200 złotych

Technologiczne podsumowanie roku 2020 musi zawierać informację o konsolach Xbox Series X/S oraz Play Station 5

Odejdźmy na moment od komputerów. Szerokim echem odbiła się również premiera nowych konsol ze stajni Sony oraz Microsoftu. Są to pierwsze konsole umożliwiające rozgrywkę w rozdzielczości 4K, a także wyświetlają do 120 klatek na sekundę. Rzecz jasna, zależnie od gry oraz rozdzielczości. Ponadto obie zostały wyposażone w dyski SSD NVMe co jest swoistą nowością w świecie konsol do gier. PS5 premierę miało 12 listopada, zaś Xbox 10 listopada.. Oba modele zostały wydane w dwóch wersjach: z napędem oraz bez. Wersje pozbawione napędu są oczywiście odpowiednio tańsze. Ponadto, Xbox Series S jest także słabszy od swojego większego brata. Ceny prezentują się następująco:

Xbox Series X – od 2200 złotych.

Xbox Series S – od 1300 złotych .

. Play Station 5 – od 2300 złotych .

. Play Station 5 Digital – od 1800 złotych.

Co ciekawe, zakup obu wersji PS5 jest obecnie na naszym rynku niemal niemożliwy. Nie licząc osób prywatnych z absurdalnie zawyżonymi cenami na portalu aukcyjnym.

Apple iPhone 12

Zanim wrócimy jeszcze do premier związanych z IT, warto wspomnieć o nowych iPhone’ach. Wokół nich zawsze jest wiele szumu. Nie inaczej było tym razem. Jednak nie tylko z powodu samych urządzeń. Głośno było z powodu ruchu, na który zdecydował się producent. Mianowicie zrezygnowano z podstawowego akcesorium jakim jest ładowarka. Tak, iPhone 12, Mini, Pro i Max są dostarczane jedynie z kablem. Gigant z Cupertino swoją decyzję tłumaczy ekologią, a dokładniej chęcią ograniczania elektrośmieci. Czy słusznie? Nie nam to oceniać. Z ciekawszych nowości, których próżno szukać u poprzedników wymienić można obsługę 5G, czy skaner LiDAR.

O ile o 5G pisać nie trzeba, o tyle skaner jest już elementem na tyle ciekawym, że warto przyjrzeć mu się bliżej. Light Detection and Ranging w skrócie właśnie LiDAR, tłumacząc prosto umożliwia mapowanie otoczenia. O tym czym dokładnie jest ta technologia możecie się dowiedzieć tutaj. Ów skaner znajdziemy tylko w najwyższych modelach (12 Pro i Pro Max). Cała seria premierę miała 13 października. Ceny nowych urządzeń spod znaku nadgryzionego jabłuszka prezentują się następująco:

iPhone 12 – od 3999 złotych

Mini – od 3499 złotych

Pro – od 5199 złotych

Pro Max – od 5699 złotych

RDNA 2 – nowe karty graficzne od AMD

I wracamy do premier związanych z IT. Tym razem wejdziemy w temat GPU. Szerokim echem odbiło się pojawienie na rynku nowych kart graficznych ze stajni czerwonych, korzystających z architektury RDNA 2, która jest następcą RDNA (Radeony z serii RX 5xxx). Zaprezentowane karty są odpowiedzią na Ampere od Nvidii, o których więcej za chwilę. Z najważniejszych nowości jakie niesie za sobą nowa architektura względem poprzedniej jest Infinity Cache oraz AMD Smart Access Memory.

Technologiczne podsumowanie roku 2020. AMD z nowymi kartami graficznymi.

Pierwsza nowość odpowiada za znaczne zwiększenie przepustowości względem typowej 384 bitowej magistrali pamięci. Druga znów jest o wiele ciekawsza. Oferuję ona bowiem wyższą wydajność GPU pod warunkiem połączenia z procesorami Ryzen 5000. Standardowo oczywiście karty zaliczyły wzrost wydajności oraz efektywności energetycznej względem poprzedników. Ponadto producent wyposażył wszystkie dotychczasowe modele w 16GB pamięci GDDR6. Premiera miejsce miała 18 Listopada roku 2020. Ceny nowych kart prezentują się następująco:

Radeon RX6800 16GB GDDR6 – od 2999 złotych

RX6800XT 16GB GDDR6 – od 3399 złotych

RX6900XT 16GB GDDR6 – 999 dolarów (polska cena nie jest jeszcze znana)

NVIDIA Ampere – GPU ciąg dalszy

Zanim AMD przedstawiło swoje RDNA 2, NVIDIA zaprezentowała architekturę Ampere z kartami RTX 3000 na czele. Standardowo, jak co generację możemy liczyć na wzrost wydajności względem poprzedników oraz wzrost sprawności energetycznej. Z jakim konkretnie wzrostem wydajności mamy do czynienia? Mid-endowy model 3070 oferuje wydajność zbliżoną do topowego modelu poprzedniej generacji – 2080Ti!

Czołową kartą ów generacji jest RTX 3090, najdroższa, a zarazem najwydajniejsza. Umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości 8K (7680×4320) przy jednoczesnym rejestrowaniu obrazu o tej samej rozdzielczości przy 60 klatkach na sekundę. Robi wrażenie? Zdecydowanie! Ponadto ten model wyposażony jest w aż 24 GB pamięci GDDR6X na magistrali 384 bitów. Warto wspomnieć o dostępności. Pomimo tego, że karty są na rynku już jakiś czas, to z obecnością na rynku dalej jest problem. Do trzech bazowo zaprezentowanych modeli (3070, 3080 oraz 3090) dołączyła także niedawno 3060Ti mająca być tańszą i szerzej dostępną kartą. Tańsza – jest. Dostępność – dalej kiepska. Premiera architektury miejsce miała 14 maja roku 2020. Rzućmy jeszcze okiem na ceny:

RTX 3060Ti 8GB GDDR6 – od 1899 złotych

3070 8GB GDDR6 – od 2359 złotych

3080 10GB GDDR6X – od 3279 złotych

3090 24GB GDDR6X – od 7029 złotych

Technologiczne podsumowanie roku 2020 dla Polski to przede wszystkim premiera Cyberpunk 2077

Na finał pozostawiliśmy chyba najbardziej wyczekiwaną premierę od naszego rodzimego studia CD Project RED. Przedstawiać nikomu nie trzeba. Po Wiedźminie 3, który stał się hitem na całym świecie, zbierając masę pozytywnych opinii oraz nagród, przed twórcami postawione zostało więc nie lada wyzwanie. Premiera gry była przekładana kilka razy. Twórcy swoją decyzję argumentowali chęcią dopracowania swojego tytułu. Gra ma premierę w przypadku PC 10 grudnia roku 2020. Na konsolach poprzedniej generacji (PS4/Xbox One), nowej generacji (PS5, Xbox Series X/S) i Google Stadia ukaże się w roku przyszłym.

Z recenzji na które embargo zakończyło się w poniedziałek, możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat Cyberpunk 2077. W serwisie Metacritic gra osiągnęła zawrotne 91/100 punktów. Opinie wśród recenzentów są w gruncie rzeczy pozytywne. Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Krytyka posypała się za optymalizację oraz liczbę błędów. Premiera była przekładana kilka razy. Czasu było aż nadto, by porządnie ją dopracować, jednak do ideału zabrakło. Jak będzie wśród samych graczy? Tego dowiemy się w najbliższych dniach.

A wracając do samej gry. Akcja toczy się w fikcyjnym mieście Night City. Wcielamy się w V, czyli początkującego najemnika/najemniczkę (zgodnie z wyborem w kreatorze postaci). Podczas jednego ze zleceń nasz protagonista wchodzi w posiadanie czipu umożliwiającego uzyskanie nieśmiertelności. Oczywiście czip ten jest pożądany przez wielu wpływowych ludzi i tutaj zaczyna się zabawa. Kreator postaci umożliwia nam stworzenie naszego bohatera od zera. Rzućmy okiem na wymagania jakie stawia gra przed komputerami osobistymi.

Cyberpunk 2077 wymagania sprzętowe

Minimalne :

: i5-3570K/FX-8310

8GB RAM

GTX780 3GB/RX470 4GB

70GB przestrzeni dyskowej

Rekomendowane:

i7-4790/Ryzen 3 3200G

12GB RAM

GTX 1060 6GB/RX590

70GB przestrzeni dyskowej

Ultra:

i7-6700/Ryzen 5 3600

16GB RAM

RTX 3080 10GB

70GB przestrzeni dyskowej

Technologiczne podsumowanie roku 2020

Być może uznacie, że czegoś tutaj brakuję. Być może czegoś tutaj być nie powinno. Premier w rzeczy samej było w tym roku znacznie więcej. Jednak czy wszystkie były tak głośne? Temat sporny. Wybraliśmy te wokół których szum był zdecydowanie największy. Skupiliśmy się na premierach związanych z IT a także tych mobilnych. Zachęcamy do dyskusji.