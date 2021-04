Telewizory Samsung Neo QLED już w Polsce!

Najnowsza seria telewizorów Samsung Neo QLED w końcu trafiła na polski rynek! Modele te łączą w sobie niesamowite doznania filmowe i rozrywkowe oraz możliwości, które można wykorzystać podczas gry i w pracy. Wielofunkcyjność oraz zaawansowanie technologiczne zostało połączone w najnowszych telewizorach od Samsunga.

Samsung połączył zaawansowaną technologię, wielofunkcyjność oraz sztuczną inteligencję (AI) i stworzył telewizor kompletny. Seria Samsung Neo QLED to wszystko czego oczekujemy od telewizorów – doskonały obraz, świetna jakość dźwięku oraz atrakcyjny i nowoczesny design.

Telewizor Samsung Neo QLED 8K – doskonałe doznania podczas oglądania

Seria Samsung Neo QLED 8K to dwa modele: QN900A i QN800A. Producent wykorzystał tutaj technologię kropek kwantowych, która sprawia, że wyświetlane kolory mają rzeczywistą barwę i soczyste kolory. Dzięki sztucznej inteligencji znajdującej się na pokładzie nawet starsze materiały zyskają nową, wysoką jakość. Telewizory Samsung Neo QLED 8K to najbardziej zaawansowane modele w nowej ofercie producenta.

O wyższości Samsung Neo QLED 8K świadczy fakt wyposażenia ich w nowego źródła świtał – technologii Quantum Mini LED. Dioda wykonana w tej technologii ma zaledwie 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED, przez co podświetlenie matrycy jest jeszcze bardziej precyzyjne, a obraz jest bardziej szczegółowy. Procesor AI Neo Quantum 8K pozwoli w pełni wydobyć potencjał drzemiący w telewizorze z technologią Quantum Mini LED. Układ ten skaluje obraz do jakości zbliżonej do 8K. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu 16 wielomodułowych sieci neuronowych, które analizują obraz i wydobywają z niego zupełnie nową jakość.

Samsung Neo QLED 8K to nie tylko wydajne technologie, ale również piękny design. Modele z tej serii wyróżniają się tzw. Bezgranicznym Ekranem. Ramka wokół ma jedynie 0,8 milimetra grubości, a sam telewizor jest najsmuklejszym modelem w tegorocznym portfolio producenta. Dodatkowo, na pokładzie znalazł się moduł One Connect Pro. Pozwala on ukryć wszelkie przewody i zadbać o schludny wygląd.

Samsung Neo QLED 8K QN800A

Samsung Neo QLED 8K QN900A

Telewizory Neo QLED 4K – smukły design i nowoczesne technologie

Samsung Neo QLED 4K to z kolei trzy modele: QN95A, QN91A, QN85A. Podobnie jak flagowy modele QLED 8K zostały wyposażone w zaawansowaną technologię podświetlania Quantum Mini LED. Na pokładzie umieszczono procesor AI Neo Quantum 4K, który odpowiedzialny jest za skalowanie jakości wyświetlanego obrazu do rozdzielczości zbliżonej do 4K. NEO QLED 4K wyświetla tak świetnie nasycone kolory, że trudno oderwać od nich wzork.

Moduł One Connect również znalazł się na pokładzie tej serii. Niezwykle cienkie ramki i minimalistyczna konstrukcja sprawiają, że telewizory z serii Neo QLED 4K prezentują się świetnie.

Samsung Neo QLED QN85A

Samsung Neo QLED QN95A

Producent postawił na świetną jakość dźwięku

W telewizorach dźwięk jest niezwykle ważny, dlatego też Samsung postawił na technologię Dźwięku podążającego za Obiektem+. Takie rozwiązanie sprawi, że dźwięk będzie bardziej przestrzenny. Odpowiednio rozmieszczony system głośników dokładnie śledzi ruch obiektu znajdującego się na ekranie i za nim podąża. W modelu Neo QLED 8K QN900A dostępna jest funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro, który wykorzystuje system głośników 6.2.2.

Wszystkie modele telewizorów z serii NEO QLED współpracują z soundbarami Q-Serii, dlatego też bez problemu podłączymy je do każdego urządzenia z tej serii. Oczywiście dostępna jest tutaj funkcja Q-Symphony, dzięki której połączone ze sobą urządzenia oferują idealnie zgrany dźwięk przestrzenny. Telewizory posiadają również funkcje Aktywnego Wzmacniacza Głosu czy Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni.

Coś dla graczy i osób pracujących

Samsung wie, że telewizory nie są urządzeniami, które wykorzystuje się jedynie do oglądania filmów i seriali. Producent zadbał o to, aby seria Samsung Neo QLED była niezwykle interaktywna. Pomoże w tym m.in. aplikacja Google Duo do wideo rozmów. Wystarczy tylko podpiąć kamerę i rozpocząć rozmowę. Funkcja MultiView pozwala na dzielenie obrazu na nawet cztery części (Neo QLED 8K). Funkcja PC umożliwi bezprzewodowe połączenie się z laptopem, komputerem czy smartfonem. Dzięki możliwości podłączenia myszy i klawiatury możemy korzystać z aplikacji biurowych takich jak MS Office 365 za pomocą przeglądarki internetowej.

Gracze też znajdą coś dla siebie w nowej serii telewizorów Samsung Neo QLED. Znajdziemy tutaj m.in. Ultra Szeroki Widok w Grach, który oferuje proporcje obrazu dostępne dotychczas tylko i wyłącznie w monitorach gamignowych. Seria Neo QLED 8K oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Wszystkie modele wspierają technologię AMD Free Sync Premium PRO, dzięki czemu możemy cieszyć się doskonałą rozgrywką w jakości HDR niezależnie czy korzystamy z komputera PC czy konsoli.

Modele QN900, QN800, QN85 są pierwszymi telewizorami, które otrzymały certyfikat VDE „Gaming TV Performance”. Certyfikat ten przyznawany jest urządzeniom, które oferują przełomową wydajność w grach. Wyżej wymienione telewizory oferują input lag na poziomie 10 ms lub niższym oraz HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów.

Pierwsze modele telewizorów Neo QLED trafiły już do sprzedaży.