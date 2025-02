Test HyperX Cloud Mini. Tanie słuchawki dla młodych graczy

Masz do wydania niewiele ponad sto złotych na słuchawki gamingowe? Oczywiście, mówimy tu o najmłodszych graczach. Sprawdź mój test HyperX Cloud Mini. Łączą się za pomocą gniazda jack 3,5 mm i są kompatybilne z praktycznie wszystkimi urządzeniami. Mam tu na myśli PC, PlayStation, Xbox, Nintendo. Sprawdźmy, co oferują młodemu graczowi.

Nie tak dawno opublikowałem test innych słuchawek tego producenta. Mowa o HyperX Cloud III Wireless,które wypadły bardzo dobrze. Nic dziwnego, to następca „kultowego” modelu. Dziś prezentuję znacznie tańsze słuchawki, których dziś cena oscyluje w okolicach 120 zł. Możecie je kupić między innymi w sieci elektromarketów Media Expert. Cóż, w tej cenie raczej nie spodziewam się cudów, jednak po cichu liczę na pozytywne zaskoczenie.

Dane techniczne HyperX Cloud Mini

Łączność: przewodowa – 1,2 m (mini jack 3,5 mm) Typ: słuchawki nauszne, neodymowe głośniki Współpracują z: Windows, MacOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz Membrana: średnica 30 mm Waga: 130 g Cena: około 120 zł (kup w Media Expert)

Jakość wykonania HyperX Cloud Mini

Nie są to słuchawki najwyższej klasy. Odczucia z obcowania z nimi są dość specyficzne. Kojarzą mi się z czymś… tanim. Zapewne wiecie co mam na myśli. Małe nauszniki (nic dziwnego, przecież to słuchawki dla dzieci), lekka konstrukcja, ekologiczna skóra. Przy bliższym poznaniu wrażenie delikatnie się zmienia. Jakość wykonania jest poprawna. Na pałąku mamy materiał – duży plus. Szkoda, że producent użył na nausznikach tej ekologicznej skóry, która sprawia, że uszy będą się grzać. Szczególnie, że są małe, przez co komfort ich użytkowania jest przeciętny. W skrócie: jakość wykonania i całokształt na szkolne trzy z plusem.

Warto wspomnieć, że nie mamy tutaj żadnej regulacji głośności na przewodzie. Oprócz regulowanego mikrofonu ulokowanego na lewej słuchawce nie ma żadnych elementów dodatkowych. Oczywiście, pałąk jest regulowany ale to raczej nic szczególnego. Przejdźmy do najważniejszego, czyli jakości działania słuchawek.

Jak działają słuchawki dla graczy HyperX Cloud Mini?

Raczej nikt nie spodziewał się wybitnie dobrej jakości dźwięku, prawda? A jednak, nie jest tak źle. Oczywiście, w przypadku muzyki jest przeciętnie. Przeważają tony średnie, tonów wysokich jest za mało. Nie ma absolutnie żadnej przestrzeni, żadnej sceny i raczej jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki, model ten sprawdzi się wśród niewymagających użytkowników.

O wiele lepiej jest w grach. Nie będzie to dźwięk wybitnie dobry, jednak możemy skupić się na przeciwniku podczas strzelanek. W grach strategicznych również jest dobrze. Nie potrzebujemy w takich tytułach dużej szczegółowości, to też słuchawki będą sobie radzić dobrze. Niestety, konstrukcja nauszników jest jaka jest (są zdecydowanie za małe), przez co po kilku godzinach uszy były na tyle zmęczone, że musiałem dać im odpocząć.

Czy warto kupić HyperX Cloud Mini?

Myślałem długo nad tym, kto będzie zadowolony z zakupu tego modelu. Wygoda? Dość przeciętnie to wygląda – chyba, że ja mam za dużą głowę. Jakość dźwięku? Jest w porządku, chociaż nie ma rewelacji. Nie oszukujmy się, w tej cenie nie ma co liczyć na wybitne odczucia podczas grania w gry. Jakość wykonania? Tutaj nie mam absolutnie nic do zarzucenia. OK, można narzekać na „skórzane” nauszniki, jednak wielu producentów je stosuje – także w tych droższych modelach. Kto więc zainteresuje się tym modelem? To oczywiste. Będzie to dobra opcja dla najmłodszych i patrząc po dostępnej kolorystyce, to właśnie w tą grupę odbiorców celuje producent.

Słuchawki sprawdzą się wśród dzieci. Nauszniki nie muszą być duże, konstrukcja będzie pasować do głowy, jakość wcale nie musi być wzorowa – przecież większość takich małoletnich graczy dopiero zaczyna przygodę z gamingiem, więc nie musi posiadać „setów” za grube setki złotych. Tak, zdecydowanie, HyperX Cloud Mini to dobre słuchawki gamingowe dla dzieci. Oczywiście, z biegiem czasu taki młody gracz będzie poszukiwał czegoś lepszego, bardziej profesjonalnego, ale na początek ten model wystarczy. Ba, sprawdzi się rewelacyjnie. Dlatego jeśli poszukujesz słuchawek dla swojego dziecka, możesz rozważyć HyperX Cloud Mini.