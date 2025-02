Oto podkładka ładująca mysz! Serio. Widziałeś takie rzeczy?

To już druga generacja, a nie wiedziałem o pierwszej? Logitech G POWERPLAY 2 to podkładka ładująca mysz. Coś wspaniałego. Grasz, a przy okazji ładujesz gryzonia. Czego chcieć więcej?

Logitech G POWERPLAY 2 podkładka ładująca mysz.

Doskonale pamiętam czasy, gdzie granie na sprzęcie bezprzewodowym było czymś nie do pomyślenia. Jeśli ktoś proponował test gamingowego urządzenia, które korzystało z transmisji bezprzewodowej, każdy się krzywił, ponieważ gracze uznawali, że czas reakcji jest o wiele gorszy niż w przypadku modeli przewodowych. Oczywiście, to tylko wspomnienia, bowiem dziś mamy na rynku wiele peryferiów dla graczy, które sprawdzają się świetnie, a są pozbawione kabelka. Ot, chociażby Logitech G PRO X 2 LIGTHSPEED, który testowaliśmy jakiś czas temu. I o ile obecnie szybkość transmisji nie jest problemem, o tyle czas pracy na baterii może być dla niektórych irytujący. Jak widać, Logitech G ma na to rozwiązanie.

Logitech G POWERPLAY 2 podkładka ładująca mysz.

Logitech G POWERPLAY 2, czyli podkładka ładująca mysz

Właśnie dziś swoją premierę ma gadżet, który spodoba się wszystkim fanom bezprzewodowego gamingu. Mowa o podkładce ładującej typu plug-and-play, która sprawdzi się na biurkach wielu graczy. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że system ładowania POWERPLAY działa zarówno wtedy, gdy mysz leży bezczynnie, jak i wtedy, gdy z niej korzystamy. Model drugiej generacji ma być jeszcze lepszy, a przede wszystkim smuklejszy, a dodatkowo oferowany w lepszej cenie.

Oczywiście, jej głównym zadaniem jest zapewnienie graczowi wysokiego komfortu podczas grania. Mam tu na myśli odpowiedni ślizg myszki, a także poprawną pracę sensora. W tym jednak przypadku producent skupia się przede wszystkim na innym rozwiązaniu. Oczywiście, chodzi o wyeliminowanie problemu rozładowanej baterii w myszce bezprzewodowej. Teraz możemy grać bez ograniczeń, gdyż nie tylko nie będzie nas interesować przewód, ale również akumulator.

Logitech G POWERPLAY 2 podkładka ładująca mysz.

Jak to działa?

Podkładka, o której mówimy ma zaledwie 3,5 mm grubości. Aby faktycznie ładowała naszą mysz, korzysta z niskoczęstotliwościowego pola magnetycznego, które przechwytuje specjalny POWERPLAY 2 Charging Coin. To dzięki niemu gryzoń jest ładowany praktycznie cały czas, nawet wtedy, gdy z niego korzystamy. Finalnie uzyskujemy wysoką wydajność technologii Logitech G LIGHTSPEED, a przy okazji nie tracimy naładowania akumulatora. Wystarczy, że podłączymy podkładkę do zewnętrznego źródła prądu, a w naszej myszce umieścimy wspomniany Charging Coin. Dodam tylko, że obszar ładowania jest o 15% większy względem poprzednika.

Logitech G POWERPLAY 2 podkładka ładująca mysz.

Oczywiście, nie wszystkie myszki możemy ładować

To raczej oczywiste, aczkolwiek warto o tym wspomnieć. Nie każdy gryzoń będzie pasować do podkładki Logitech G POWERPLAY 2. Obecnie model ten jest kompatybilny z dziesięcioma myszami Logitech G. Plusem jest natomiast to, że liczba obsługiwanych urządzeń stale rośnie, dzięki czemu możemy dostosować konkretny model do naszych indywidualnych upodobań czy potrzeb.

Lista obsługiwanych modeli:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX,

PRO X SUPERLIGHT 2,

PRO X SUPERLIGHT,

PRO Wireless,

G903,

G703,

G502 X PLUS,

G502 X LIGHTSPEED,

G502 LIGHTSPEED,

G309.

Logitech G POWERPLAY 2 podkładka ładująca mysz.

Gdzie kupić podkładkę ładującą mysz Logitech G POWERPLAY 2?

Prezentowany model nie jest jeszcze dostępny. Będziemy go mogli kupić już od 11 marca bieżącego roku za pośrednictwem takich witryn jak Amazon czy logitechg.com. Jesteś ciekawy ile ten gadżet będzie kosztował? Jego cena wynosić będzie 109 euro.