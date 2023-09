Słuchawki Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED, które miałem okazję przetestować to kolejna odsłona cenionego modelu Pro X, ale tym razem w eleganckim, czarnym wydaniu. Pomimo braku rewolucyjnych zmian, te słuchawki podobno oferują wiele funkcji i doskonałą jakość dźwięku, czyniąc je godnymi następcami swojego poprzednika. Czy faktycznie tak jest? Postaram się opisać moje wrażenia z użytkowania tego modelu.

Zawartość opakowania

W zestawie słuchawek Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED znajdziemy bogate opakowanie i wartościowe akcesoria. Otrzymujemy dwie pary nauszników – zarówno ze sztucznej skóry, jak i materiałowe. To duży plus, który pozwala dostosować komfort noszenia do naszych preferencji. Oprócz tego, w opakowaniu znalazł się adapter LIGHTSPEED, kabel USB-A -> USB-C oraz przewód miniJack 3,5 mm. To oznacza, że producent zapewnia nam pełen zakres opcji połączeń. Mamy także miękką sakiewkę do transportu. Ona z kolei gwarantuje, że słuchawki będą zawsze z nami, a przy okazji nie zniszczą się w podróży.

Test Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Słuchawki dla graczy

Test Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Stylowe słuchawki dla graczy?

Słuchawki Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED to prawdziwe cacko, jeśli chodzi o design. Są stylowe, ale nie przesadnie. To nie te słuchawki, które krzyczą, że są najlepsze. One po prostu są. Elegancki design sprawia, że pasują do każdego zestawu gamingowego, ale też nieźle prezentują się poza światem gier.

Poza tym, są nie tylko ładne, ale i wygodne. Dzięki miękkiej piankowej otulinie i regulowanemu pałąkowi, możesz grać, słuchać muzyki czy oglądać filmy bez żadnych problemów. No i ta regulacja w pionie i poziomie – masz kontrolę nad każdym szczegółem. Wydaje mi się, że słuchawki G PRO X 2 LIGHTSPEED to nie tylko sprzęt dla graczy. To wyraz naszego stylu. I to bez przesady – uważam, że to taka subtelna elegancja, która nie krzyczy, że jesteś graczem czy audiofilem.

Test Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Słuchawki dla graczy

Jakość wykonania i komfort użytkowania

Otrzymaliśmy do testów słuchawki dla graczy Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED w kolorze czarnym. Nie ukrywam, już na pierwszy rzut oka widać, że charakteryzują się solidną konstrukcją, która gwarantuje trwałość i komfort noszenia. Pałąk został pokryty miękką pianką i obszyty skórą. To zapewnia wygodne dopasowanie, a możliwość regulacji długości tego elementu sprawia, że słuchawki pasują do różnych rozmiarów głów. Czasze słuchawek pozwalają na regulację zarówno w pionie, jak i poziomie, co umożliwia idealne dopasowanie do naszych preferencji.

Test Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Słuchawki dla graczy

Łączność z konsolami i komputerami

Słuchawki Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED oferują niezwykłą wszechstronność w kwestii połączeń i funkcji. Dzięki nim możesz łączyć się z różnymi źródłami dźwięku, bez względu na to, czy jest to smartfon, komputer czy konsola do gier. Masz do wyboru połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz dzięki dostarczonemu adapterowi LIGHTSPEED, łączność przez Bluetooth lub połączenie przewodowe za pomocą kabla 3,5 mm. To oznacza, że możesz swobodnie przełączać się między różnymi urządzeniami. Uważam, że to znacznie wpływa na komfort użytkowania słuchawek. Szczególnie, gdy mamy kilka sprzętów, do których chcielibyśmy je podłączać.

Test Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Słuchawki dla graczy

Jakość brzmienia

Słuchawki Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED to prawdziwi mistrzowie dźwięku. Serio! Dzięki przetwornikom grafenowym o średnicy 50 mm oferują wyjątkowy dźwięk, który zachwyca czystością i głębią basów oraz precyzją w reprodukcji każdego detalu w ścieżce dźwiękowej. To oznacza, że zarówno podczas grania w ulubione gry, jak i nawet słuchania ulubionej muzyki, doświadczysz dźwięku najwyższej klasy. Jest to według mnie duże zaskoczenie, bo przecież zazwyczaj słuchawki do gier są dobre w tej kategorii, ale już niekoniecznie w przypadku muzyki. A tu jednak, miłe zaskoczenie.

Czas pracy oraz komfort użytkowania

Te słuchawki to prawdziwi żądło! Dzięki systemowi bezprzewodowemu LIGHTSPEED 2,4 GHz, zapominasz o opóźnieniach podczas sesji gamingowych. I co najlepsze, nie musisz się martwić o baterię. Ta bestia ma w sobie ogromną pojemność i potrafi pracować przez aż 50 godzin na jednym ładowaniu. To oznacza, że możesz grać lub słuchać muzyki całą noc, a i tak te słuchawki nie wykażą oznak zmęczenia. Wygodnie, prawda?

Zapewne czytasz ten artykuł i myślisz, gość strasznie się zachwyca tymi słuchawkami. Nie powinieneś się dziwić. Ich cena (według Ceneo.pl) wynosi aż 1200 zł. Dziwne więc by było, że za tak wysoką kwotę otrzymałbyś przeciętny model. W tej cenie masz dostać topowy sprzęt nie uznający kompromisów. Właśnie takie są testowane przeze mnie słuchawki dla graczy.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca słuchawki dla graczy Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED.