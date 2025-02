Test HyperX Cloud III Wireless. W końcu usłyszysz go w CS2

Chyba nie ma nic gorszego niż przegrana w grze przez słabej jakości słuchawki. Nie usłyszysz przeciwnika, on Cię podejdzie od tyłu i runda „w plecy”. Test HyperX Cloud III Wireless udowadnia, że dobre słuchawki podczas rozgrywki to priorytet, jeśli chcesz pokonać rywali.

Wielokrotnie przekonałem się o tym, że odpowiednie słuchawki są kluczem do sukcesu. Szczególnie gdy próbowałem ot tak, dla szybkiej rozrywki włączyć Counter Strike 2 czy Call of Duty Warzone. Możesz grać na głośnikach w notebooku, jednak nie oszukujmy się – nie skupisz się tak, jakbyś założył słuchawki – szczególnie te gamingowe, które świetnie „oddają” rzeczywistość z gry. Mam tu na myśli dźwięk przestrzenny, dzięki któremu możesz szybko przeanalizować z której strony nadchodzi przeciwnik. Dlatego uważam, że fakt – w przypadku gier strategicznych i ogólnie takich, które bardziej nastawiają nas na relaks, niż stuprocentowe skupienie słuchawki nie są tak ważne, jednak w strzelankach, jest to wręcz priorytet. Czy HyperX Cloud III Wireless sprawdzą się w takiej sytuacji? Postanowiłem to sprawdzić.

Dane techniczne Hyperx Cloud III Wireless

Łączność: bezprzewodowa, radiowa (transmiter USB) System audio: stereo 2.0 Średnica membrany: 53 mm Mikrofon: jednokierunkowy, odłączany Czas pracy: do 120 h Technologia: DTS Headphone:X Kompatybilność: Windows, MacOS, Sony PlayStation 4 i PlayStation 5 Materiały: pianka, skóra ekologiczna Waga: 333 g W zestawie: Transmiter USB-C, przewód USB-C, adapter USB-A – USB-C Cena: 449 zł (sprawdź w Media Expert)

Wygląd i jakość wykonania słuchawek HyperX Cloud III Wireless

Kolorystyka (w moim przypadku) jest dość stonowana. Aż nie przystoi na gamingowy sprzęt, który wręcz „krzyczy” z daleka efektownym designiem i wyróżniającym się oświetleniem RGB. A tu proszę, czarny, matowy plastik z czerwonymi dodatkami. Producent poszedł w klasykę, co nie specjalnie mnie zaskoczyło, ponieważ już poprzednia wersja tego modelu była utrzymana w takiej kolorystyce. Nie zmienia to faktu, że słuchawki są bardzo eleganckie i będą pasować do większości tak zwanych „setupów”, które tworzą gracze. Mam na myśli zestaw peryferiów takich jak klawiatura, myszka (przy okazji zobacz mój test HyperX Pulsefire Haste 2 Mini) i właśnie słuchawki.

Na prawej słuchawce umieszczono regulator głośności, natomiast na lewej ulokowano przycisk do włączania sprzętu, do wyciszenia mikrofonu, gniazdo USB typu C, a także mini Jack, który służy do podpięcia mikrofonu. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Potwierdza to również producent, który chwali się elastyczną konstrukcją z aluminiowym pałąkiem. To prawda? Na zdjęciu widać, że faktycznie tak jest. Sprawdzone – nie musicie się martwić, jeśli macie problem z cierpliwością podczas grania w gry. Dodam jeszcze, że nie musicie również martwić się o jakość wykonania mikrofonu. Możemy go dokładnie regulować,

Jakość dźwięku HyperX Cloud III Wireless

Jeśli chodzi o prezentowane słuchawki, są one oparte na poprzedniku – Cloud II Wireless, jednak producent zmienił stylistykę i nieco ulepszył je wprowadzając nową technologię. Wszystko po to by gracz, który planuje kilku, bądź kilkunastogodzinny maraton z grami, cieszył się wysokim komfortem oraz bardzo dobrą jakością dźwięku. Faktycznie, mogą pracować nawet przez sto dwadzieścia godzin. Jak jest w praktyce jeśli chodzi o komfort użytkowania? Cóż, chyba jestem nieco wymagający. Zacznę od nauszników. Zostały wykonane z ekoskóry, a to oznacza, że po jakimś czasie nasze uszy zaczynają się przegrzewać, co negatywnie wpływa na odczucia podczas grania w gry. Nie mogę natomiast niczego zarzucić słuchawkom jeśli chodzi o konstrukcję. Są w miarę lekkie, pałąk wygodny, więc korzystanie z nich to czysta przyjemność.

Pochwalić muszę bardzo dobry mikrofon, który pracuje bez zarzutów, oferuje czystą jakość dźwięku, a to ważne – nie chcielibyśmy przecież, by kolega z drużyny nas nie usłyszał, prawda? Na pochwały zasługują również przetworniki 53 mm. Oczywiście, w muzyce wypadają przeciętnie, natomiast zostały dostrojone odpowiednio pod kątem gier i faktycznie, spisują się świetnie. Kiedy strzelałem, mogłem poczuć się faktycznie jak na froncie. Odgłosy kroków, wybuchy – to wszystko brzmi bardzo realistycznie. Nic dziwnego. Mamy przecież do dyspozycji technologię DTS Spatial Audio, która potrafi „wygenerować” wirtualną scenę dźwiękową 3D. Co z łącznością? Mamy stabilne połączenie za sprawą transmitera 2,4 GHz i działa ono bardzo dobrze. Zero zastrzeżeń.

Czy warto kupić HyperX Cloud III Wireless?

Jak już wspominałem, słuchawki HyperX Cloud III Wireless w Media Expert kosztują około 450 zł. Dużo? Zależy jak na to popatrzymy. Zyskujemy wysoką jakość wykonania, rewelacyjną jakość dźwięku w grach i ciekawy design. Może lekko stonowany, może nietypowy jeśli chodzi o sprzęt dla graczy, ale chyba w dobie wszechobecnego podświetlenia RGB, takie słuchawki są potrzebne. Oczywiście, raczej nie nastawiałbym się na przyjemne odczucia podczas słuchania muzyki, ale chyba każdy się domyśla, że nie do tego ten model został stworzony. Delikatnie mogę przyczepić się do nauszników pokrytych ekologiczną skórą. Nie lubię tego rozwiązania. W sumie, moje uszy nie lubią nawet prawdziwej skóry. Zdecydowanie wolałbym materiał (nawet zwykły, nie mówiąc o zamszu), który jest przyjemniejszy przy długich sesjach.