Marzyłeś o nim. Dziś ten automat do gier możesz mieć w domu!

50,8 mld złotych to wartość światowego rynku tego typu urządzeń. Automat do gier to klasyka gatunku. Szczególnie dla milenialsów, którzy bili na nich wszelakie rekordy podczas wieczorów spędzonych w pubach. Zresztą, popularność takich urządzeń, jeszcze w „czasach analogowych” potwierdzają słowa piosenki „W aucie”, gdzie jeśli dobrze kojarzę, Sokół chwalił się „wszystkimi rekordami na Flipperach”. Wygląda na to, że Ty także będziesz mógł się chwalić podobnymi wynikami.

Automat do gier Arcade1UP.

Nie wiem czy Wy też to zauważyliście, ale coraz częściej pojawiają się w sklepach urządzenia retro. O co chodzi? Mam na myśli elektronikę, która nawiązuje do lat 80-tych i 90-tych. Wszelakiego rodzaju konsole, komputery zabawki i tak dalej i tak dalej. Pamiętacie, jak w różnych barach i pubach ulokowane były automaty do gier? Nie, nie mam na myśli tych, na które polowała Służba Celno-Skarbowa. Chodzi mi o te duże szafy do grania we flipera i inne tak zwane arcade’owe automaty.

Fajne to było, prawda? Co tu dużo pisać – takie urządzenia dawały nam dużo frajdy i nie wiem jak Wy, ale ja bym chętnie wrócił do takiej rozrywki. Jeśli Ciebie też wzięło na wspomnienia, ET Poland, skandynawski dystrybutor, który od niedawna działa na polskim rynku, umożliwi nam powrót do przeszłości. Oczywiście, o ile masz miejsce i odpowiedni budżet. Już wyjaśniam, o co chodzi.

Automat do gier w Twoim domu? Tak, żaden problem

To znaczy, problem może być, jeśli mieszkasz w małej kawalerce, gdyż nie ma co ukrywać, taki sprzęt jest duży. Jeśli jednak masz możliwości, fajnie by było powrócić do tamtych czasów, by znów pograć w Street Fightera, Pac-Mana czy NBA JAM. Zgadzasz się? Nie oszukujmy się – już Ci się oczy zaświeciły i myślisz jak przekonać małżonkę do tego, by zdobyć taki sprzęt.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na tę ostatnią kategorię, której udział w koszykach e-zakupowych Polaków zapewne będzie rósł. Gracze stanowią już ok. 54 proc. polskiej populacji. Statystyczny polski gracz jest milenialsem, co dobrze tłumaczy popularność gier retro czy automatów do gier w stylu lat 80. i 90., chociaż w Polsce, ze względów ustrojowych, dostęp do tego typu rozrywek był ograniczony. Współczesne automaty do gier, mimo retro estetyki, są nowocześniejsze i oferują znacznie więcej możliwości od swoich poprzedników z lat 80., jak np. obraz w jakości HD, połączenie z Internetem czy łączność za pośrednictwem Bluetooth. Wiele takich automatów jest projektowanych również z myślą o użytku domowym i samodzielnej instalacji – właśnie wprowadzamy takie na polski rynek pod hasłem „Zmień swój dom w salon gier”. Andrzej Rzym, szef ET Poland, nowego na polskim rynku dystrybutora z branży handlu hurtowego.

Jakie automaty do gier możemy kupić w Polsce?

Wspomniany przeze mnie dystrybutor pochwalił się właśnie wprowadzeniem czterech nowych urządzeń, które mogą „pojawić się” w naszych gospodarstwach domowych. Cena? W zależności od modelu, startuje od 1500 zł, a kończy się na 3000 zł. Sporo? Cóż, zależy jak na to patrzymy. Oczywiście, nie jest to produkt pierwszej potrzeby, a zachcianka. Sprawdźmy jednak, jakie automaty możemy zakupić.

Pierwszy z nich to Arcade1UP Capcom Legacy Yoga Flame, który został wyposażony w 17-calowy ekran LCD, głośniki stereo oraz, uwaga, możliwość łączności z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Automat do gier oferowany jest z czternastoma zainstalowanymi grami. Wśród nich znajdziemy takie hity jak Street Fighter II Turbo w wielu różnych wariantach. Sprzęt obsługujemy za pomocą przycisków i joysticków – tak jak kiedyś, rzecz jasna. Możecie go kupić w RTV EURO AGD za 2849 zł.

Automat do gier Arcade1UP Capcom Legacy Yoga Flame.

Kolejny automat do gier, Arcade1UP Pac Mania Legacy, jak sama nazwa mówi, jest skierowany głównie do fanów Pac-Mana. On również został wyposażony w 17-calowy ekran LCD. W obudowie zintegrowano głośniki stereo, a sprzęt umożliwia łączność z Internetem za pomocą modułu Wi-Fi. Producent zdecydował się na zainstalowanie dwunastu gier. Ten model jest nieco droższy, bowiem kosztuje 2949 zł w RTV EURO AGD.

Automat do gier Arcade1UP Pac Mania Legacy.

Coś tańszego? Nie ma sprawy. Arcade1UP Pac-Man Partycade również jest skierowany głównie do fanów Pac-Mana, ale i nie tylko. Oprócz tego kultowego tytułu, znajdziemy również trzy inne gry: Galaga, Galaxian, Dig Dug. Jak pozostałe modele, ten także posiada 17-calowy ekran i głośniki stereo, aczkolwiek nie został wyposażony w Wi-Fi. Plusem jest jego cena, która wynosi 1449 zł. Automat kupimy w RTV EURO AGD.

Automat do gier Arcade1UP Pac Man.

Czwarta z nowości to Arcade1UP NBA JAM Shaq Edition Partycade. Tak, dobrze się domyślacie. Na tym automacie zagramy między innymi w kosza. Oczywiście, ekran o przekątnej 17-cali, a także głośniki stereo znajdują się „na pokładzie”. Cena? 1699 zł w RTV EURO AGD.

Automat do gier Arcade1UP NBA JAM Partycade Machine.

