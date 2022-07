Osoby mieszkające w dużych, wielopiętrowych domach mogą narzekać na sygnał sieci internetowej. W takim przypadku rozwiązaniem może być sieć mesh. Oto test Mercusys Halo H50G czyli jednego z takich rozwiązań, które pomogą nam zwiększyć zasięg Wi-Fi.

Nie jest to pierwsza moja styczność ze sprzętem pozwalającym na budowę sieci mesh. Jakiś czas temu testowałem inny model – Halo H30G. Spisał się świetnie i wręcz smutno było mi się z nim rozstawać. H50G ma oferować lepszą prędkość, a przy okazji – z tego co wnioskuję – lepszy zasięg. Sprawdźmy, co może zyskać osoba instalująca sieć mesh za pomocą prezentowanego rozwiązania.

Test Mercusys Halo H50G – jak zwiększyć zasięg Wi-Fi

Mercusys Halo H50G – specyfikacja techniczna

Prędkość: 1300 Mb/s – 5 GHz, 600 Mb/s – 2.4 GHz

Standardy: IEEE 802.11 a/n/ac – 5 GHz, b/g/n – 2.4 GHz

Zasięg sieci: powierzchnia do 550 m 2

Prędkość na dwóch pasmach Wi-Fi: 1,9 Gb/s

Bezpieczeństwo: WPA-PSK/WPA2/PSK

Tryby pracy: router oraz punkt dostępowy

WAN: Dynamiczny IP, statyczny IP, PPPoE, L2TP, PPTP

Sieć dla gości: tak, zarówno 5 GHz, jak i 2.4 GHz

Wymiary: 88 x 88 x 88 mm

Porty: 3 x gigabitowy port na każdej jednostce Halo, który automatycznie rozpoznaje WAN/LAN, dodatkowo przycisk reset oraz gniazdo zasilania

W zestawie: 3 x Halo H50G, 1 x przewód internetowy RJ-45, 3 x zasilacz, instrukcja obsługi

Na pierwszy rzut oka, w porównaniu do poprzednio testowanego modelu – Halo H30G widzimy przede wszystkim większą liczbę portów LAN oraz, oczywiście, lepsze parametry, co przełoży się na lepszy zasięg sieci w całym domu. Szczegółowe informacje na temat Halo H50G można znaleźć klikając tutaj.

Test Mercusys Halo H50G – jak zwiększyć zasięg Wi-Fi

Test Mercusys Halo H50G

Nie ma co długo zastanawiać się nad wyglądem testowanych urządzeń – ot, trzy zgrabne kwadratowe obudowy, które można ukryć w jakimś miejscu, aczkolwiek wizualnie wyglądają na tyle fajnie, że nie będą zaburzać całokształtu otoczenia. O sieci mesh również pisałem w przypadku testu Halo H30G. W skrócie, urządzenia łączą się w całość i w przeciwieństwie do repeaterów zwiększających sygnał, w tym przypadku nie dochodzi do zerwania sygnału Wi-Fi, kiedy tracimy zasięg routera, a „przechodzimy” w sieć repeatera. Właśnie dlatego sieć mesh jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w przypadku dużych gospodarstw domowych czy budynków firmowych.

W kwestiach wizualnych, szkoda tylko, że producent w przypadku Mercusys Halo H50G nie zastosował gumowych nóżek. Fakt, są plastikowe, aby odprowadzać ciepłe powietrze z wnętrza obudowy, jednak urządzenie to jest tak lekkie, że wręcz ślizga się po powierzchni, jeśli ktoś przypadkowo ruszy przewód. To oczywiście czepianie się szczegółów „na siłę”.

Test Mercusys Halo H50G – jak zwiększyć zasięg Wi-Fi

Rozwiązania techniczne – działanie Mercusys Halo H50G w praktyce

O kwestiach typowo technicznych (mam na myśli specyfikację) już pisałem. Skupmy się więc na tym, jak działa prezentowana sieć mesh. Spodziewałem się czegoś podobnego do testowanego już wcześniej zestawu. W końcu to po prostu „model wyżej”. Nie zawiodłem się – instalacja odbywa się bezproblemowo. Oczywiście, wymagana jest aplikacja Mercusys, dzięki której będziecie zarządzali siecią. Następnie dodajecie kolejne elementy zestawu Halo i rzecz jasna konfigurujecie połączenie z Internetem. W moim przypadku było to połączenie typu PPPoE, a więc musiałem podać login i hasło do sieci. Następnie wybieramy nazwę naszej sieci oraz hasło do Wi-Fi. Na tym konfiguracja się kończy, a my możemy cieszyć się naprawdę dużym zasięgiem sieci.

Internet działał naprawdę dobrze, szczególnie w punkcie centralnym, w którym „spotykały się” trzy urządzenia. Warto zauważyć, że nie będzie możliwe rozdzielenie sieci 2.4 GHz i 5 GHz – sprzęt sam rozdziela urządzenia tak, jak uważa za stosowne i wykorzystuje odpowiedni zakres. Dla osób, które chcą ręcznie wymusić korzystanie z konkretnego zakresu może to być kłopotliwe. Tak czy inaczej, lepiej korzystać z 5 GHz, bowiem tak naprawdę sygnał generowany przez urządzenia jest tak mocny, że praktycznie każdy sprzęt – smartfon, laptop itp., który może jej używać, będzie „cechował się” wysoką wydajnością Internetu.

Test Mercusys Halo H50G - jak zwiększyć zasięg Wi-Fi

Jedyne, do czego można delikatnie się przyczepić to, niestety, brak Wi-Fi 6. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Miejmy nadzieję, że producent pracuje już nad kolejnym systemem mesh, który będzie cechował się możliwością wykorzystania najnowszego standardu. Tak czy inaczej, testując przepustowość WAN mogliśmy zaobserwować pomiary na poziomie 940 Mbps w przypadku pobierania oraz 930 Mbps jeśli chodzi o wysyłanie. Wi-Fi również działało dobrze – średnia z testów to 550 Mbps w przypadku pobierania i 200 Mbps w kwestii wysyłania.