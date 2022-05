Posiadacze dużych domów doskonale znają problem z dostępem sieci Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach. Co zrobić by zwiększyć zasięg? Test Mercusys Halo H30G udowadnia, że sieć Mesh jest najlepszym rozwiązaniem na problemy z siecią Wi-Fi.

Masz dom o dużej powierzchni, bądź chcesz mieć zasięg Wi-Fi nie tylko w domu, ale również np. na tarasie i w garażu obok domu? Ewentualnie Internet ma być nie tylko w biurze, ale również w magazynie lub hali firmowej? Tak tylko wymyślam. Test Mercusys Halo H30G udowodnił mi, że będzie to możliwe, a Internet będzie działał nawet na kilku piętrach budynku.

Specyfikacja techniczna

Standard: IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GH

Prędkość: 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz

Bezpieczeństwo: WPA-PSK/WPA2-PSK

Protokół sieci mesh: 802.11k/v/r

Sieci WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/L2TP/PPTP

Porty: 2 gigabitowe porty na jednostkę Halo, (automatyczne rozpoznawanie WAN/LAN)

Wymiary: 88 × 88 × 88 mm

W zestawie: 3 jednostki Halo H30G, 1 kabel Ethernet RJ45, 3 zasilacze, Instrukcja szybkiej instalacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna jest tutaj.

Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu

Test Mercusys Halo H30G – pierwsza konfiguracja

Zacznijmy od instalacji. Na nasze smartfony z iOS i Androidem musimy pobrać aplikację Mercusys. Jest to program dostępny w języku polskim, więc nie ma problemu z jego obsługą. Podłączamy pierwsze z urządzeń do prądu, a do jednego z portów LAN wpinamy przewód z końcówką RJ-45. Wracamy do aplikacji. Oprogramowanie za pomocą kreatora prowadzi nas krok po kroku wybierając sieć – w moim przypadku była to konfiguracja PPPoE, a więc wpisałem login i hasło i gotowe. Możemy również ustawić lokalizację urządzenia – w moim przypadku był to przedpokój.

Następnie dołączamy kolejne Halo. Wpinamy je do prądu, a w aplikacji dołączamy urządzenie. Warto sprawdzić poradnik, w którym znajdziemy wskazówki w jakich miejscach ulokować Halo, aby sieć była jak największa, a przy tym zasięg Wi-Fi mocny i stabilny.

Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 45 Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 46 Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 47 Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 48 Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 49 Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 50 Test Mercusys Halo H30G – pierwsza konfiguracja oraz mesh w praktyce.

Test Mercusys Halo H30G – sieć mesh w praktyce

Wydaje mi się, że nie ma sensu prezentować wizualnie urządzeń Halo. Ot, białe pudełka z diodą LED informującą o stanie pracy, dwoma gigabitowymi portami LAN, które „wiedzą” czy mają działać jako WAN czy LAN. Jest też przycisk reset i na tym koniec.

Skupmy się na tym, dlaczego w przypadku dużych przestrzeni warto wykorzystać sieć mesh, a nie np. „klasyczny” router i repeatery. Odpowiedź jest prosta. Chodzi przede wszystkim o płynny roaming. Nasz smartfon, tablet czy inne urządzenie, które przenosimy pomiędzy pomieszczeniami, automatycznie łączy się z tą jednostką Halo, która „oferuje” najsilniejszy sygnał.

Sieć mesh jest tak naprawdę jedną siecią, ponieważ kolejne urządzenia, które do niej podłączamy są tak naprawdę antenami. W przypadku wykorzystania repeaterów tworzą się kolejne sieci, przez co nie ma opcji, by „płynnie”, bez utraty połączenia przejść pomiędzy jednym, a drugim pomieszczeniem. Krótko mówiąc, sieć mesh sprawdzi się głównie tam, gdzie potrzebny jest stabilny dostęp do sieci na dużych powierzchniach – w biurach, domach jednorodzinnych i w naprawdę dużych mieszkaniach. Przykładowo, dwa urządzenia Halo bez problemu poradzą sobie z zasięgiem Wi-Fi w pomieszczeniach do 260 metrów kwadratowych.

Test Mercusys Halo H30G. Sieć Wi-Fi w każdym zakątku domu 51

Test Mercusys Halo H30G udowodnił mi, że urządzenie może oferować naprawdę dobrą prędkość Internetu. Wszystko za sprawą dwupasmowej sieci Wi-Fi o prędkości wynoszącej do 1,3 Gb/s. Jeśli chodzi o ping i prędkość, w moim przypadku miałem praktycznie cały czas ping na poziomie 2 ms, a prędkość (mam 400 mbps) sięgała 300 – 320 Mbps. Całkiem dobrze. Warto również pochwalić prezentowany sprzęt za możliwość podpięcia do stu urządzeń. Możemy więc stworzyć naprawdę ogromną sieć, a technologia MU-MIMO pozwoli nam na utrzymanie wysokiej prędkości nawet wtedy, gdy sprzęt pracuje „na wysokich obrotach”.

O zasięgu nawet nie ma co się wypowiadać. Klasa sama w sobie. Ustawiając sieć mesh składającą się z trzech urządzeń, zasięg Wi-Fi sięgał dwóch pięter. Test Mercusys Halo H30G udowodnił mi, że to faktycznie świetne i w sumie jedno sensowne rozwiązanie na dużych powierzchniach.

