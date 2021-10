Test OPPO Enco Free2 – słuchawki z ANC w dobrej cenie

Bezprzewodowe słuchawki z ANC to bardzo wygodne rozwiązanie. Nie plącze się kabel, możemy je szybko schować do etui, które je w tym czasie naładuje. Dlatego praktycznie każdy producent chce je mieć w swojej ofercie. Miałem okazję przygotować test OPPO Enco Free2. Czy druga odsłona słuchawek okaże się być na tyle dobra, aby rozważać ich zakup? Sprawdźmy to!

OPPO Envo Free2 – właściwości techniczne

Rodzaj: słuchawki dokanałowe

Łączność: Bluetooth 5.2, zasięg do 10 metrów

Obudowa: certyfikat IP54 (odporność na zachlapania i kurz)

Dźwięk: przetwornik 10 mm, pasmo przenoszenia 20 – 20000 Hz

Kodeki Bluetooth: AAC/SBS

ANC: tak

Etui: pojemność baterii 480 mAh, łączność za pomocą USB typu C

Zawartość opakowania i jakość wykonania

Raczej niczym mnie producent nie zaskoczył. Mamy instrukcję obsługi, trzy pary „gumek” w różnych rozmiarach, przewód USB oraz etui będące przy okazji powberbankiem. Czy potrzebujemy czegoś jeszcze? Tak, aplikacji, którą można pobrać ze Sklepu Play.

Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie. Nie mam zastrzeżeń do żadnego elementu. Klapka zamykająca etui wyposażona jest w magnes. Tuż pod nią umieszczono małą diodę LED, która informuje nas o stanie baterii. Na lewej krawędzi znajdziemy przycisk odpowiedzialny za aktywację trybu parowania, z kolei na dole umieszczono port USB typu C.

Dlaczego uważam, że jakość stoi na dobrym, a nie wysokim poziomie, skoro nie mam zastrzeżeń? Oczywiście błyszczący lakier jest bardzo podatny na zarysowania, co widać po kilku dniach użytkowania. Na szczęście, by zobaczyć te rysy trzeba się mocno przyjrzeć. Chociaż tyle. Ah, z tyłu etui znajdziecie logo producenta.

Słuchawki wykonano bardzo dobrze. Oczywiście, nie są rozbieralne. Próbowałem je wyginać, naciskać – nie działo się nic niepokojącego. Producent zastosował magnes nie tylko na klapce, ale również w miejscu, w którym chowamy każdą ze słuchawek. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo.

Test OPPO Enco Free2

Czas przejść do najważniejszej części artykułu, a więc testów praktycznych. Zacznijmy od parowania. Dodam, że wcale nie musicie instalować aplikacji by słuchawki działały, aczkolwiek uważam, że warto to zrobić. Czy aplikacja OPPO jest dostępna na iOS? Nie do końca byłem pewny, czy to program producenta, gdyż autorem jest Shenzhen HeyTap Technology Co., Ltd. Tak czy inaczej, HeyMelody działa, łączy się ze słuchawkami. Takiej samej nazwy szukajcie w Sklepie Play. Mowa o posiadaczach smartfonów z Androidem.

Wracając do programu, działa w języku polskim, jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Możemy dowiedzieć się jak działają gesty, możemy aktywować tryb gier lub eliminację hałasu. Funkcji jest naprawdę dużo, co widzicie na załączonych zrzutach ekranowych.

Zazwyczaj podchodzę sceptycznie do jakości dźwięku oferowanego przez słuchawki tego typu. Nie oszukujmy się, nie „dadzą” nam tego, co modele nauszne, wyposażone w duże przetworniki. Myślałem tak do czasu włożenia OPPO Enco Free2 do swoich uszu. Przede wszystkim wygoda użytkowania. Nie lubię, gdy słuchawki „męczą”. Tutaj tego zjawiska nie zaobserwowałem.

Samą jakość dźwięku zacząłem testować od konfiguracji korekcji dźwięku. Niestety, wbudowany korektor ma ubogi zasób opcji. Można wykonać test słuchu, który umożliwi algorytmowi przygotowanie schematu korekcji dźwięku na podstawie analizy audiogramu. I tą opcję polecam wykonać. Dźwięki są bardziej „klarowne”. Klasycznie już, podczas testów audio sprawdzałem zarówno muzykę rozrywkową – elektroniczną, hip-hop, rock. Pojawiła się również klasyka, blues, jazz. Sprawdzałem scenę, wokal, bas, tony średnie. Oczywiście, nie nastawiałem się na niewiadomo co – w końcu to model za który trzeba zapłacić niecałe 600 zł. Dlatego też nie oczekiwałem audiofilskich doznań.

Test muzyczny

Zacznę od tego, że słuchawki OPPO Enco Free2 były współtworzone z Dynaudio. Firmy fanom dobrego brzmienia raczej nie trzeba przedstawiać. Legenda z Danii, która tworzy kolumny cechujące się czystością dźwięków oraz realizmem. Jakich utworów użyłem?

Jazz: Diana Krall – The Look Of Love, Dianah Washington – Teach Me Tonight, Phil Woods – In Your Own Sweet Way.

Muzyka na żywo: Anna Maria Jopek – Cisza Na Skronie, Na Powieki Słońce (Jo & Co), Above & Beyond, Richard Bedford – Alone Tonight (Live at the Hollywood Bowl), Varius Manx, Kasia Stankiewicz – Wstyd (live, 25 (Edycja specjalna)).

Muzyka elektroniczna: EDX, Jest Ball – I Found You (Neptune), Dezza, Lauren L’aimant, Le Youth – Settle (Le Youth Remix), Lyon, Nikol Apatini – Ghost Town (Myon Tales from Another World Mix).

Rap, R&B: Kevin Ross – God Is A Genius, PMM, Sokół – Rwany Rytm, Donguralesko, The Returners – Taka Sytuacja.

Blues: Henrik Freishchlader – The Memory of Our Love, Aynsley Lister – Need Her So Bad, Eric Gales – On the Wings of Rock and Roll

Rock: AC/DC – Back In Black, The Doors – Riders on the Storm, The Animals – House Of The Rising Sun

Niezależnie jakiej muzyki słuchałem, brakowało mi tonów niskich. Były one „tłumione” tonami średnimi. Dopiero wybór w korektorze opcji „Dynamiczny Bas” delikatnie zwiększył ich poziom. Nie było to jednak to, czego się bym spodziewał. Słuchając muzyki na żywo podobało mi się to, jak słyszalna była scena – bardzo szeroka. Mogę nawet pokusić się o stwierdzenie, że zamykając oczy możemy poczuć się jakbyśmy byli na tym koncercie. Oczywiście, jeśli nie będziecie marudzili na niedosyt tonów niskich.

Czy odczułem to, że faktycznie OPPO Enco Free2 były tworzone z Dynaudio? W sumie… nie do końca. Prędzej był to przyznał po testach Creative Outlier Air Sports, aczkolwiek pamiętajcie – to tylko moje odczucia. Słuchawki OPPO Enco Free2 grają dobrze… jak na ten budżet. Nie porywają, nie powalają na kolana. Po prostu są dobre.

Test rozmów

Tutaj producent spisał się na medal. Dźwięk rozmówcy stoi na wysokim poziomie. Oczywiście, kiedy jesteście w zatłoczonej lokacji warto aktywować ANC. Jeśli chodzi o mikrofon, tu również należą się słowa uznania. OPPO Enco Free2 może pochwalić się potrójną redukcją szumów. Dodatkowo algorytm, który ma za zadanie redukować szum wiatru sprawia, że faktycznie rozmówca nie będzie narzekał na jakość dźwięku. Zdecydowanie duży plus.

Bateria

Test OPPO Enco Free2 pokazał, że słuchawki bez aktywnej redukcji szumów mogą pracować realnie 6 godzin bez przerwy. Jeśli ją włączymy, czas ten skraca się do około 3,5 godzin. Ładowanie do pełna zajmuje około 1,5 godziny. Przy okazji warto wspomnieć, że pojemność akumulatora w słuchawkach wynosi 41 mAh, z kolei w etui 480 mAh. To przekłada się na faktycznie wiele godzin pracy bez konieczności użycia prądu do ponownego ładowania etui. Pamiętajcie, że długość pracy zależy głównie od poziomu głośności, czasu, kiedy ANC jest aktywny i tak dalej. Wyniki te mogą się więc delikatnie różnić.