TrueLife Care Q8 – miej swoje zdrowie na oku

Mierzenie temperatury u osób chorych może nie jest trudnym procesem, jednak zajmuje trochę czasu. TrueLife Care Q8 to termometr bezdotykowy, który podaje wynik w przeciągu sekundy. Nie mierzy on tylko i wyłącznie temperatury ciała, ale jest również zdolny do odczytywania pomiarów z obiektów. Jak wrażenie wywarło na nas urządzenie TrueLife Care Q8? Zajrzycie poniżej.

Zawartość opakowania

W pudełku z termometrem TrueLife Care Q8 znajdziemy instrukcję obsługi oraz broszurę informującą nas o tego jak powinniśmy obchodzić się z urządzeniem. Bardzo często jest tak, że w tego typu urządzeniach w pudełku nie znajdziemy baterii, jednak w przypadku produktu TrueLife jest inaczej i do termometru dołączone są dwa paluszki AA.

Wygląd termometru i jakość wykonania TrueLife Care Q8

Termometr TrueLife Care Q8 jest poręcznym i wygodnym urządzeniem do mierzenia temperatury. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana tak, aby ten dobrze leżał w dłoni. Rączka została pokryta gumą przez co chwyt urządzenia jest komfortowy. Spust, bo chyba tak można nazwać ten element, który rozpoczyna proces mierzenia temperatury znajduje się w optymalnym miejscu.

Przyciski zostały przy pomocy których możemy sterować funkcjami termometru umieszczone zostały w górnej części urządzenia. Znajdziemy tutaj przełącznik odpowiedzialny za zmianę odczytu temperatury z części ciała na obiekt, przycisk menu oraz “+” i “-”, którymi możemy zmieniać pomiar temperatury m.in. w stopniach Celsjusza i Fahrenheita, zmienić od jakiej temperatury pomiar odczytywany jest jako gorączka, czy wyłączyć dźwięk podczas pomiaru.

Miejsce na baterie znajduje się w dolnej części rączki i zabezpieczone jest zatrzaskiem, także nie ma obaw, że wypadną.

Termometr TrueLife Care Q8 w praktyce

Jak więc TrueLife Care Q8 wypada podczas codziennej pracy? Pomiar urządzeniem jest niezwykle szybki i prosty. Badanie wykonujemy jednym przyciskiem. Wynik na ekranie pojawia się w mniej niż sekundę. Jeśli temperatura jest prawidłowa ekran świeci na zielono. Stan podgorączkowy sygnalizowany jest kolorem żółtym. Jeśli osoba, u której mierzymy temperaturę ma gorączkę wynik wyświetlany jest na czerwonym tle. Dodatkowo jeśli osoba ma gorączkę.

Pomiary wykonywane termometrem Care Q8 są dokładne. Jak zapewnia producent maksymalne rozchylenie wyników wynosi ± 0,1 °C. W porównaniu do klasycznego termometru rtęciowego wyniki są bardzo podobne lub takie same. Świadczy to o tym, że możemy polegać na pomiarze termometr TrueLife.

Mierzenie temperatury za pomocą termometru Care Q8 nie ogranicza się jedynie do mierzenia temperatury ciała. Po przełączeniu na funkcję “object” możemy mierzyć temperaturę jedzenia, napojów czy dowolnej powierzchni. Termometr może mierzyć temperaturą w stnopniach Celsjusza czy Fahrenheita.

Care Q8 ma wbudowaną pamięć, która jest w stanie zapamiętać nawet do 50 ostatnich pomiarów temperatury.