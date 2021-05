Ubrania, które odstraszają komary i kleszcze? Podobno to działa

Większość z nas lubi spędzać czas na świeżym powietrzu. Piknik na łące, łowienie ryb nad jeziorem. Jest to bardzo przyjemne do czasu pojawienia się irytujących insektów. Już sam dźwięk jest tak mocno irytujący, że tak naprawdę odechciewa się wszystkiego. Podobno marka Royal Robbins znalazła rozwiązanie tego problemu. Chodzi o ubrania, które odstraszają komary i kleszcze.

Oczywiście, możemy użyć środka w sprayu i problem na jakiś czas zniknie, a przynajmniej będzie zminimalizowany. Nie każdy jednak lubi „psikanie się”. Pomysłów na odstraszenie irytujących insektów jest sporo. Marka Royal Robbins to producent odzieży głównie dla osób spędzających czas na świeżym powietrzu. Dlatego też doskonale zna temat owadów, które irytują. Dość mocno irytują. Producent wpadł na pomysł by zastosować permetrynę, którą wtłacza w głąb włókien, a następnie poddawana jest działaniu wysokiej temperatury. Jest to taka specjalna substancja, która występuje w niektórych odmianach… chryzantem. Wspomniana permetryna oddziaływuje na system nerwowy insektów. Krótko mówiąc, irytuje je na tyle, by skutecznie (podobno) zniechęcić je do zbliżania się do nas. Największym plusem takiego rozwiązania, przynajmniej według mnie, jest brak irytującego zapachu wspomnianych środków w sprayu.

Ubrania, które odstraszają komary i kleszcze

Nie ukrywam, chętnie sprawdzę możliwości takiego rozwiązania w praktyce, gdyż brzmi to naprawdę interesująco. Oczywiście wspomniane ubrania nie różnią się ani wyglądem, ani fakturą materiału od innych produktów. Rzecz jasna, nie będzie to działać wiecznie, gdyż wspomniana permetryna zachowuje swoje właściwości przez około siedemdziesiąt cykli użytkowania i prania. Marka Royal Robbins, przygotowując serię Bug Barrier oferuje między innymi koszulki z długim rękawem, koszule, spodnie outdoorowe (zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn), a także bluzy z kapturem dla kobiet, które wykonano z poliestru pochodzącego z recyklingu. Jeśli chodzi o ubrania, które odstraszają komary znajdziemy również skarpetki, a także czapki z daszkiem. To ważne by je stosować, gdyż mogą odstraszać kleszcze i inne insekty.

Szczegóły na temat kolekcji możecie znaleźć na stronie producenta. No cóż, największym minusem mogą być ceny, które są dość zaporowe.

Ubrania to jedno. Należy pamiętać o zasadach ostrożności

Nie oszukujmy się, insekty zrobią wszystko bo dotrzeć do naszego ciała. Dlatego same ubrania, które odstraszają komary i kleszcze to nie wszystko. Ważne są również pewne zasady. Przede wszystkim, przed wyjściem należy szczelnie okryć całe ciało. Stosujmy długie spodnie, bluzkę z długim rękawem, a także zakrywajmy buty. Kiedy już wrócimy do domu, dokładnie otrzepmy zdjęte ubranie. Powinniśmy także dokładnie obejrzeć całe nasze ciało. Szczególnie zwróćmy uwagę na szyję, linię włosów, głowę za uszami, pachy, pachwiny oraz zgięcia rąk i nóg.