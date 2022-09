USB typu C w iPhone już w przyszłym roku!

Czas złącza Lightning powoli dobiega końca. Jak podają najnowsze informacje, USB typu C w iPhone pojawi się już w przyszłym roku. Cała seria iPhone 15 zostanie wyposażona właśnie w to złącze!

Apple musi się dostosować do wymogów Unii Europejskiej

O USB typu C w iPhone mówi się już od jakiegoś czasu. Scenariusz ten stał się wielce prawdopodobny w momencie, kiedy pojawiły się informacje o tym, że Unia Europejska będzie wymagała od producentów urządzeń elektrycznych wykorzystania tego samego złącza w swoich urządzeniach.

Apple będzie musiało zmienić złącze Lightning na USB typu C.

Chcąc czy nie, Apple będzie musiało zastosować się do tych wytycznych, ponieważ wchodzą one do życia w 2024 roku. Amerykański gigant nie zamierza jednak czekać do ostatniej chwili, dlatego też USB typu C w iPhone pojawi się już w kolejnym roku.

UBS typu C w iPhone już w przyszłym roku

USB typ C w iPhone zadebiutuje przy okazji premiery serii iPhone 15. Takie informacje pojawiły się w sieci. W przyszłym roku na rynku pojawią się cztery modele, w tym jeden nowy. Apple ma przygotować standardową wersję, model Plus oraz Pro. Wersja Pro Max zostanie zastąpiona modelem Ultra, który jeszcze bardziej podkreśli różnicę między pozostałymi urządzeniami.

Niemniej jednak wszystkie wspomniane modele zostaną wyposażone już w USB typu C. Co ciekawe, tylko w iPhone 15 Ultra znajdzie się Thunderbolt 4, który jest wydajniejszy pod względem przesyłu danych i mocy ładowania niż USB-C, które pojawi się w pozostałych modelach.

