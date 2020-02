T-Mobile, jeden z topowych operatorów telefonii przeprowadził badania na temat wpływu technologii na związki. Niestety wyniki nie są optymistyczne. 55 % Polaków uznała, że jest ignorowana przez partnera ponieważ ten woli korzystać ze smartfona. Mowa tutaj o osobach w wieku 18-34 lat. Mało tego, 30 % osób przyznało się, że więcej czasu spędza przed ekranem smartfona, niż z ukochaną osobą. T-Mobile pracował nad tym problemem. Rozwiązaniem może okazać się… inteligentna bielizna Connected Underwear.

Operator telefonii zachęca do wyciszenia smartfonów

Nie oszukujmy się, nowe technologie są z nami na każdym kroku. Oczywiście pomagają nam w wielu sytuacjach, jednak niestety stały się przy okazji naszym nałogiem. Wystarczy sprawdzić statystyki. Deutsche Telekom informuje, ze prawie połowa Niemców sprawdza powiadomienia na smartfonie leżąc z partnerem w łóżku. Mówimy tutaj o młodych osobach w wieku 18-34 lat. Jeszcze gorzej wypada Rumunia, gdzie 69 % osób ma podobne nawyki. W Polsce co czwarta osoba zabiera swój smartfon do sypialni. Mowa więc o około 26 % osób.

Bielizna Connected Underwear ma pomóc w budowaniu prawdziwych relacji. Nie tych on-line.

Smartfony zabierają nam drugą połówkę

Zapewne zdajecie sobie sprawę, że chodzi głównie o media społecznościowe. W naszym kraju według statystyk korzysta się z sieci przez około sześć godzin dziennie. Niestety poprawa komfortu życia, jaką daje nam nowa technologia sprawia, że nie do końca we wszystkich przypadkach jest ona czymś dobrym. Racja, możemy utrzymywać kontakty na odległość, ale przecież nigdy “świat on-line” nie zastąpi nam bezpośredniego kontaktu. Zaglądając raz jeszcze do statystyk przeprowadzonych przez T-Mobile możemy zauważyć, że 40 % Austriaków, czy 39 % Holendrów ma poczucie winy, że przebywając ze swoim partnerem za dużo czasu poświęca smartfonowi. Podobnie jest w naszym kraju. 40 % Polaków uważa, że partner spędza przy ekranie telefonu za dużo czasu. Powoduje to tak zwaną samotność w związku. 48 % badanych stwierdziło, że niestety większą uwagę przykłada do tego, co dzieje się na ekranie smartfona, co niestety przekłada się na zmniejszenie uwagi dla drugiej połówki.

Majtki, które pomagają w budowaniu wartościowego związku? Ciekawe…

T-Mobile ma pomysł jak to zmienić. Rozwiązaniem ma być… bielizna Connected Underwear

T-Mobile nie zakończyło prac nad zmianą nawyków na publikacją raportów. W końcu zbliża się 14 luty, a więc Walentynki. Dlatego też, być może z lekkim przymrużeniem oka operator wprowadził do swojego sklepu internetowego o nazwie Love Magenta zestaw bielizny dla par. Zanim zaczniecie się śmiać przeczytajcie o co chodzi. Bielizna Connected Underwear wyposażona jest w specjalne chipy, które przed użyciem należy sparować ze smartfonem naszego partnera. Pozwala na to aplikacja Connectet Underwear dostępna zarówno na iOS-a jak i Androida.

Co daje korzystanie z Connected Underwear?

Jeśli nasz partner, bądź partnerka, rzecz jasna zajęci są smartfonem dany chip aktywuje specjalną aplikację, która, uwaga, blokuje telefon na piętnaście minut. “Odpalany” jest tak zwany tryb Love Mode, który blokuje powiadomienia oraz, jakby tego było mało uruchamia odtwarzanie romantycznych utworów muzycznych. Po co to wszystko? T-Mobile chce skłonić posiadaczy smartfonów do odłożenia swoich urządzeń, aby ci zajęli się swoją ukochaną osobą. Ba, na łamach specjalnie przygotowanej strony internetowej można przeczytać kilka cennych rad, które pozwolą na pielęgnowanie relacji, by to z kolei pozwoliło na budowanie wartościowego związku.