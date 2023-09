Jeśli masz zamiar założyć u siebie pompę ciepła, to powinna zainteresować Cię oferta Woltair. Firma nie tylko zakłada tego typu urządzenia ale również… zakłada się z klientami. Będąc precyzyjnym – jeśli przedsiębiorstwo nie zamontuje w przeciągu 30 dni pompy ciepła, otrzymasz 50% rabatu. Brzmi rozsądnie, prawda?

Woltair zakłada się z Klientami. Nie wyrobi się z montażem? Zwraca 50%.

Woltair to przedsiębiorstwo z Czech, które oferuje pompy ciepła i fotowoltaikę. Wszyscy wiemy, że zbliżają się już gorsze dni, dlatego na montaż nie zostało wiele czasu. A jednak, firma deklaruje się, że wykona instalację w ciągu 30 dni roboczych. Jeśli pompa ciepła nie ostanie zamontowana, klient otrzyma 50 % rabatu na całe zamówienie. Dodam jeszcze, że ekspert z Woltair najpierw przygotowuje audyt budynku, by na jego podstawie dobrać najlepsze urządzenie. W przypadku, gdy ten konkretny model będzie dostępny w magazynie, będzie on brał udział w promocji.

Woltair oferuje pompy ciepła i fotowoltaikę

Jak wygląda kwestia rabatu? Przede wszystkim inwestor musi wykonać prace będące w jego zakresie. Mam na myśli na przykład doprowadzenie 3-fazowego zasilania do kotłowni. Jeśli klient wykona wszystkie te prace, Woltair ma 30 dni na to aby zainstalować pompę ciepła, którą ma w magazynie. Mowa o modelach marek takich jak Kołton, Viessmann, LG, Daikin oraz Grundig. Jeśli przedsiębiorstwo nie podoła temu zadaniu, zagwarantuje inwestorowi rabat w wysokości połowy wartości zamówienia. Można śmiało stwierdzić, że jest to w pewnym stopniu poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego tak uważam? Klient otrzymuje realizację zlecenia na czas, przez co nie ma problemu z odbiorem inwestycji.

Ekologia szturmem wkracza do polskich domów

Wydaje mi się, że Polacy lubią nowości. Chodzi mi o odnawialne źródła energii, które chętnie montują w swoich gospodarstwach domowych. O ile faktycznie OZE to coś ciekawego, o tyle wiele firm oferujących taki montaż nie do końca zna się na rzeczy. Podobno Woltair, czyli czeski start-up podchodzi do tematu zupełnie inaczej. Zacznijmy od tego, że prowadzi inwestora przez cały proces – od analizy zapotrzebowania na ciepło oraz energię, przez dobór sprzętu i jego montaż. To oznacza, że klient nadzoruje proces inwestycji w jednym miejscu.

Mało tego, na początku przyszłego miesiąca Woltair ma uruchomić swoją akademię, która ma szkolić instalatorów mogących wykonywać prace montażowe. Podobno czeskie przedsiębiorstwo ma również zaprezentować swoje autorskie rozwiązanie, jakim będzie pompa ciepła WLTR.