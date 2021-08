Xbox Aqua Shift to najpiękniejszy kontroler jaki widziałem!

Microsoft wprowadza nową edycję kolorystyczną do bezprzewodowych kontrolerów Xbox, tym razem będzie to Aqua Shift. Jest ona nietypowa, ale prezentuje się bardzo ciekawie. Wyróżnia się z tłumu, a jednak jest bardzo ładnie skomponowana.

Kilka słów o wersji Aqua Shift

Jest to pierwsza edycja, która posiada zmieniający pod kątem odcień oraz dodatkowo dwukolorowe gumowane części. Co więcej, każdy „diamencik” na gumowej części jest podzielony na pół, jego górna część jest nieco jaśniejsza od dolnej. Kolorem przewodnim prezentowanego pada jest niebieski. Warto zauważyć, że gumowane części wyglądają jakby płynęły po nich fale. Kojarzy mi się to z morzem bądź basenem, a Wam? Dodaje to takiego wakacyjnego klimatu. Wersja ta naprawdę przypadła mi do gustu. Tak się prezentuje omawiany kontroler:

Pad posiada również teksturowane spusty raz triggery, dzięki którym chwyt będzie znacznie pewniejszy. Przyciski X, Y, B, A posiadają czarne tło oraz niebieską czcionkę – dwa standardowe warianty posiadały czcionkę w czterech kolorach. Tym razem wszystko jest bardziej spójne, tego brakowało w wielu innych kolorystykach. Mam nadzieję, że Microsoft pokaże więcej tego typu edycji.

Znalazł się tu również przycisk udostępniania, który możemy skonfigurować w aplikacji Akcesoria Xbox, pozwala on na robienie zrzutów ekranu oraz nagrywanie klipów z gier. Wykonane zrzuty i klipy możemy udostępniać znajomym bezpośrednio z pulpitu konsoli lub telefonu komórkowego. W aplikacji możemy także zmieniać przypisane do przycisków funkcje oraz tworzyć własne profile. Użytkownicy na pewno docenią możliwość dostosowania pod siebie kontrolera wraz z bezprzewodowym połączeniem.

Cena

Sprzedaż rozpocznie się dopiero 31 sierpnia bieżącego roku, jednak kontroler Xbox Aqua Shift już można zakupić w przedsprzedaży. Gdybym szukał pada dla siebie, zdecydowanie skusiłbym się na tą wersję, jest po prostu przepiękna. Połączenie mieniącego się niebieskiego wraz z wzorem przypominającym fale na gumach świetnie się komponuje i aż miło się na to patrzy. Jakie jest Wasze zdanie na temat tej wersji kolorystycznej?

Bezprzewodowy kontroler Xbox Aqua Shift można zakupić tutaj w cenie 289zł z darmową dostawą, a tu znajdziecie więcej jego zdjęć poglądowych (z tej strony również można przejść do zakupu). Uważam, że cena jest odpowiednia patrząc na to co oferuje kontroler oraz na jego wygląd.