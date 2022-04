Xbox Game Pass ma 60 proc. udziałów na rynku! Dominacja!

Branża gier komputerowych stale się rozwija i producenci co chwila wymyślają nowe usługi, które mają za zadanie przyciągnąć gracza. Microsoft swego czasu przedstawiła Xbox Game Pass, czyli usługę, która daje dostęp do setek gier w zamian za comiesięczną opłatę. Najnowsze dane potwierdziły, że usługa ta ma 60 proc. udziałów na rynku. Jest jednak małe zaskoczenie.

Xbox Game Pass dominuje na rynku usług subskrypcyjnych

Microsoft dzięki uruchomieniu platformy i usługi Xbox Game Pass może cieszyć się bardzo dobrymi wynikami. Firma zarabia na usłudze krocie, a fakt, że biblioteka gier cały czas jest poszerzana, tylko działa na korzyść graczy. Usługa dostępna jest zarówno na komputery PC, jak i na konsole Xbox. Oferowana jest w trzech pakietach, które posiadają swoje korzyści.

Analityk Piers Harding-Rolls z firmy analitycznej Ampere Analysis podzielił się bardzo ciekawymi danymi. Jak raportuje serwis Axios, Xbox Game Pass ma aż 60 proc. udziałów na rynku tego typu usług. Co prawda nie ma dużej konkurencji, jednak wynik ten robi wrażenie. To w najbliższych miesiącach powinno się jednak zmienić, ponieważ Sony uruchomiło swoją własną usługę, w której to połączyło PS Plus i PS Now. W najdroższym pakiecie usługa Sony będzie oferowała dostęp do aż 700 tytułów (w tym z PS, PS2, PS3 i PSP)!

Gracze dalej wolą kupować gry na stałe

Dane zebrane przez Harding-Rollsa pokazują jednak coś bardzo ciekawego. Okazuje się, że przychody z takich platform jak Xbox Game Pass i PS Plus generują łącznie 3,7 miliarda dolarów w Ameryce Północnej i Europie. Co ciekawe stanowi to jedynie 4 proc. z 81 miliardów dolarów, które wydawane są na gry. Mowa tutaj o fizycznych i cyfrowych kopiach, dodatkach, przepustkach sezonowych i innych dodatkowych treści.

Dane te pokazują, że pomimo tego, że serwisy takie jak Xbox Game Pass i PlayStation Now mogą być przyszłością gamingu, to gracze w dalszym ciągu wolą kupować gry i mieć je na stałe w swojej bibliotece. Dla wielu opłacanie comiesięcznego abonamentu nie jest dobrym wyjściem.

Źródło: Axios