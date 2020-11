Zalany laptop – czy to oznacza zakup nowego?

Czasami zdarza się nam wylać coś na sprzęt: sok, wodę, herbatę itp. Przez nasze niedopatrzenie dochodzi do tragedii. Czy zalany laptop oznacza tylko i wyłącznie konieczność utylizacji sprzętu? Czy naprawa zalanego laptopa to duży koszt? Niekoniecznie! Czasu nie cofniemy, jednak przez nasze działania możemy sprawić, że sprzęt może wyjść z tego cało. W tej sytuacji najważniejsze jest szybkie działanie. Co więc musimy zrobić?

Zalany laptop. Przede wszystkim odłącz zasilanie

Urządzenie należy odłączyć od prądu. Jeżeli nasz laptop jest uruchomiony, musimy go wyłączyć poprzez przytrzymanie włącznika. Dzięki takim działaniom możemy uniknąć zwarcia prądu. Ważnym aspektem jest również wyjęcie baterii. Jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy zrobić to jak najszybciej, by zatrzymać przepływ energii, która może spalić podzespoły poprzez wspomniane zwarcie. W niektórych laptopach bateria jest „dość mocno schowana w obudowie”, co utrudnia nam jej wyjęcie. Należy wtedy czym prędzej, ale z zachowaniem ostrożności odkręcić śruby i delikatnie odpiąć baterię, która jest połączona z płytą główną za pomocą wtyczki.

Czy rodzaj płynu ma wpływ na uszkodzenie?

Duże znaczenie ma to, czy wylejemy wodę, sok czy piwo. Ta pierwsza powinna być najmniej szkodliwa w porównaniu z innymi substancjami. Tak czy inaczej, każda z nich wnikając do wnętrza laptopa może uszkodzić jego komponenty. Ciecz może zawierać różne związki chemiczne. Te z kolei mogłyby wejść w reakcje z elektronicznymi podzespołami powodując ich zniszczenie.

Co dalej?

Najlepiej będzie jeżeli wysuszymy zalany sprzęt, aby ciecz nie dostała się do komponentów. Najbardziej narażony jest ekran, dlatego musimy uważać, aby przy wyjmowania baterii, płyn nie dostał się do wyżej wymienionej części. Najlepiej jest odchylić maksymalnie monitor, by zmniejszyć szanse dostanie się substancji. Musimy to robić bardzo ostrożnie, bo każdy nasz błąd może spowodować większe uszkodzenia.

Jak suszyć zalany laptop?

Odcięty od zasilania zalany laptop musimy wysuszyć. Najlepiej w ciepłym miejscu. Nie możemy używać podczas tego procesu suszarki, gdyż ona może spowodować jeszcze większe szkody. Możemy gdzieś obok położyć materiały, który będą zbierały wilgoć i pomogą nam wysuszyć nasz sprzęt. Nie mówimy tutaj o ryżu, gdyż ten się nie sprawdza. Natomiast może to być żel krzemionkowy, który dostajemy przy zakupie butów. Innym produktem może być silikonowy żwirek dla kotów.

Co po wysuszeniu?

Możemy zrobić to na własna rękę, bądź oddać laptopa do serwisu. Jeśli chcemy zrobić to na własna rękę, potrzebujemy specjalnego płynu, a mianowicie alkoholu izopropylowego IPA, który pozwoli nam wyczyścić podzespoły. Jednakże bez doświadczenia może to być trudne i wręcz niewykonalne. Potrzebujemy do tego niekiedy specjalnego sprzętu, a przede wszystkim niezbędnej wiedzy.

Jeśli chcemy zrobić to sami, czego potrzebujemy?

Musimy rozkręcić zalany laptop, przy użyciu specjalnych śrubokrętów. Będziemy jeszcze potrzebowali wody destylowanej, a także alkoholu izopropylowego, który dostaniemy w sklepach z elektroniką. Powinniśmy przygotować chusteczki i patyczki aby wszystko dobrze osuszyć. Po rozkręceniu przechodzimy do działania. Czyścimy wszystkie komponenty rozcieńczonym alkoholem izopropylowym. Musimy zachować szczególną ostrożność, aby niczego nie uszkodzić. Następnie staramy się wysuszyć to, co wyczyściliśmy używając do tego materiałów pochłaniających wilgoć. Mam na myśli chusteczki. Możemy także użyć sprężonego powietrza, które pomoże nam wydmuchać brud zgromadzony podczas użytkowania laptopa. Dalej czekamy aż wszystko dokładnie wyschnie. Kiedy jesteśmy już pewni ze podzespoły są suche, próbujemy włączyć laptopa. Jeśli wszystko będzie dobrze, to będziemy mogli korzystać z niego korzystać. Jeśli nie, powinniśmy go oddać do serwisu, gdzie ludzie bardziej doświadczeni od nas sprawdzą co się uszkodziło.

Co jeśli oddam laptopa do serwisu?

W serwisie rozkręcą go i wyczyszczą. Zazwyczaj serwisy umieszczają podzespoły w specjalnej komorze, gdzie wszelkie zanieczyszczenia zostaną usunięte przez ultradźwięki. Krótko mówiąc, jeśli nie wystąpiło żadne zwarcie na elementach elektronicznych serwisant powinien poradzić sobie z przywróceniem naszego komputera do życia.

Zalany laptop – ile kosztuje czyszczenie?

W zależności od ilości pracy, ceny wahają się od 200 do 500 zł. Jednak jest to i tak dość nieduży koszt patrząc na cenę nowego laptopa. Oczywiście, o ile nie trzeba będzie wymienić jakiegoś podzespołu. Najczęściej podczas zalania uszkodzona zostaje klawiatura. Jednym z najdroższych elementów będzie płyta główna.

Co dalej?

Serwis wykona test naszego sprzętu, który wykaże czy między innymi płyta główna jest sprawna. Sprawa komplikuje się, gdy płyta główna została spalona lub skorodowana w wyniku różnych reakcji między substancją wylaną na laptopa, a płytą główną. W takim przypadku serwisanci będą musieli naprawić płytę, bądź ją wymienić, a dopiero później powiedzą czy doszło do uszkodzenia innych komponentów. Jeżeli zalanie nie było duże lub mamy szczęście, może wystarczyć samo czyszczenie. Jednak czasami zdarza się tak, że coś uległo zniszczeniu co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Podsumowując, zalanie nie jest równoznaczne z wyrzuceniem sprzętu. Możemy niedużym kosztem naprawić naszego laptopa. Jednakże często dochodzi do różnych komplikacji. Tak czy inaczej, taka sytuacja na pewno nauczy nas ostrożności. Uważajmy w przyszłości, gdyż podczas zalania sprzętu może dojść do zwarcia, które finalnie może doprowadzić do tragedii.