Zestaw dla graczy: klawiatura Hiro Panther i mysz Hiro Hydra [TEST]

W ostatnim czasie otrzymaliśmy ciekawą, gamingową propozycję do przetestowania. Atrakcyjność zestawu Hiro wzrasta już na samym wstępie, wiedząc o tym, że firma pochodzi z polskiego podwórka. Jakie cechy miałby mój wymarzony zestaw dla graczy? Na pewno byłyby to: funkcjonalność, wygląd i wygoda użytkowania. Pierwsze dwie, testowany zestaw zalicza celująco. Co do wygody użytkowania mam pewne zastrzeżenia. Czy klawiatura Hiro Panther i mysz Hiro Hydra sprawdziły się w testach? Zapraszam do lektury.

Mysz Hiro Hydra – specyfikacja techniczna

Czujnik optyczny PIXART 3360

Maksymalna prędkość: 250ips

Maksymalne przyspieszenie: 50G

Częstotliwość raportowania do: 125-1000Hz

Rozdzielczość: 200-12 000 DPI (wirtualnie do 24 000 DPI)

LOD: 2mm

Interfejs: USB

Napięcie znamionowe: 1.8±2.1V

Maksymalne napięcie: ≤100Ma

Masa: 134g

Wymiary: 128 x 66 x 37.5mm

Długość kabla: 1,8 m

Gamingowa mysz Hiro Hydra

„Gryzoń” od Hiro robi wrażenie. Prostota i ergonomia sprawiają, że ta gamingowa mysz znajdzie wielu zwolenników, którzy niekoniecznie szukają „festynowego” wyglądu swoich akcesoriów komputerowych. Symetryczna budowa i rozmieszczenie przycisków funkcjonalnych sprawia, że tak samo dla prawo i leworęcznych osób, Hiro Hydra będzie wygodna w użytkowaniu. Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowe zastosowanie „podpórki” pod dłoń. W zestawie znajdziemy magnes, który pomoże nam zamontować ją i z lewej i z prawej strony myszy. Montaż owego elementu nie należy do zadań skomplikowanych. Jest to plus do wygody użytkowania. Całość pokryta jest przyjemnym w dotyku, matowym tworzywem sztucznym.

Ledy, lasery, światła, czyli podświetlenie

Podświetlenie Hydry także zasłużyło na pochwałę. Lubię „światełka” i się z tym nie kryję! Otoczka LED-owego oświetlenie RGB dodaje myszy elegancji i jest dość intrygujące. Efekt potęgowany jest zwłaszcza w zaciemnionym pomieszczeniu.

Jeśli chodzi natomiast o podświetlane logo, tu mam małe zastrzeżenie. Na moje „oko“ nie jest ono podświetlone równomiernie. Można zauważyć, że całość podświetlona jest tylko jedną diodą LED, co w efekcie sprawia, że dół iluminacji jest jaśniejszy, w stosunku do górnej części.

Hiro Hydra w praktyce

Dzięki połączeniu genialnego czujnika optycznego PIXART 3360 i szerokich „sliderów” pod myszką, praca na dedykowanej podkładce od Hiro daje komfort, szybkość i precyzję ruchów. Przyciski stawiają lekki opór przy kliknięciu i wydają przyjemny dźwięk. W połączeniu sprawia to, że nawet wielogodzinne użytkowanie tego urządzenia nie jest męczące.

A teraz czas trochę pomarudzić – zaznaczam, że są to tylko moje subiektywne odczucia i nijak może się to mieć do Waszych doświadczeń z myszką Hiro Hydra.

Problem zauważalny jest w kontroli nad nią. W moim odczuciu przy szybszym przesuwaniu i dynamicznych ruchach „ucieka” spod ręki. Prawdopodobnie jest to spowodowane przyzwyczajeniem do mojej prywatnej myszki, która swoją kanciastą budową, lepiej „trzyma się“ dłoni. Z wad to by było na tyle. Naprawdę Hydrze nie można wiele zarzucić.

Zestaw dla graczy – czy mysz Hiro Hydra jest produktem godnym uwagi?

Nie ukrywam natomiast, iż specyfikacja techniczna i cena urządzenia wpędziły mnie w lekkie zakłopotanie. Liczby jakimi identyfikują się możliwości Hydry są naprawdę solidne, w cenie nie przekraczającej 160 zł. Stosunek ceny do jakości? Hiro robicie to dobrze!

Gamingowa klawiatura Hiro Panther – specyfikacja techniczna

Napięcie robocze: 5v±0.25v

Robocze natężenie prądu: ≤350mA

Odskok klawisza: 25g±10g

Żywotność klawisza: ≥50 milionów naciśnięć

Wymagania sprzętowe: Interfejs USB 1.0/1.1/2.0/3.0; System operacyjny XP, X64, Vista, Win7, Win8, Win10

Masa: 1150g

Wymiary: 449*228.4*38mm

Długość kabla: 180cm

Zestaw dla graczy bez klawiatury jest jak… dobra nie wiem. Nie da się być „pro” graczem bez niej i już

„Pantera” to flagowiec od Hiro prezentujący wysoki poziom wykończenia i zaplecza technicznego. Klawiatura jest mechaniczna, posiada optyczne przełączniki, które błyskawicznie reagują na przycisk. Skok klawisza nie jest wysoki, dzięki czemu pisanie na niej jest komfortowe. Podobno ktoś, kiedyś powiedział: „gamingowe klawiatury muszą być głośne” i dokładnie tak samo jest w tym przypadku. O sesjach gamingowych w nocy, ze śpiącą obok osobą w tym samym pokoju, możecie zapomnieć. Hiro Panther przy naciśnięciu przycisku wydaje dźwięk nienaturalnie wysokiego kliknięcia. Nie spotkałem się z taką cechą przy poprzednich klawiaturach. Muszę przyznać że jest to dość uciążliwe dla użytkownika jak i osób postronnych, przebywających w pomieszczeniu.

Gamingowa klawiatura Hiro Panther – wrażenia z użytkowania

Pierwszy kontakt z „Panterą“ jest bardzo pozytywny. Po wyjęciu klawiatury z pudełka jakość wykonania robi wrażenie. Jak podaje producent, w klawiaturze zastosowany został specjalny stop aluminium wykorzystywany w awiacji, a w połączeniu z wodoodpornością na poziomie IPX8 klawiatura wydaję się być niezniszczalna. W szkole zawsze mnie uczyli, że prąd i woda nie idą w parze, więc „crash testu” na klawiaturze nie robiłem. Producentowi wierzę więc na słowo. 😊

Znowu te światełka. Czy w Hiro Panther podobają mi się tak, jak w Hydrze?

Kolejna mocna strona to aspekt wizualny. 20 różnych trybów podświetlenia RGB. Czarno-czerwone wykończenie i motyw podświetlanego plastra miodu na bokach. Całość z pewnością bardzo ładnie ozdobi biurko entuzjasty gamingu. Jedyny minus to kolor klawiszy. Jasnoszary odcień w pełnym słońcu do czytelnych nie należy. Osoby, które nie mają w pamięci rozkładu klawiatury mogą mieć problem związany ze sprawnym pisaniem. W dedykowanym oprogramowaniu od producenta można do woli zmieniać makra, funkcje przycisków, a także opcję podświetlenia. Aplikacja Hiro jest czytelna i każdy szybko nauczy się po niej poruszać.