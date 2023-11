Zmywarki są już jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego gospodarstwa domowego. Nasuwa się pytanie, jaka jest najlepsza zmywarka do nowego mieszkania? Biorąc pod uwagę ich zalety i funkcjonalność, trudno się dziwić, że tak bardzo lubimy ten sprzęt. Poznaj nowoczesne rozwiązania stosowane w zmywarkach oraz dowiedz się, jak wybrać najlepszą, na miarę swoich potrzeb.

Zmywarka do nowego mieszkania: jak wybrać najlepszą w 2023?

Dlaczego warto mieć zmywarkę?

Kupno zmywarki to przede wszystkim wygoda i oszczędność – i to na wielu polach. Chyba nikt nie lubi zmywania ręcznego, które nie dość, że jest czasochłonne, to jeszcze bardzo nieekonomiczne.

W przypadku zmywarki wystarczy jedynie załadować naczynia do wnętrza urządzenia, uzupełnić detergenty i uruchomić urządzenie na wybranym programie. Naczynia zostaną umyte, a Ty w tym czasie możesz robić cokolwiek innego, na co masz ochotę. Nowoczesne zmywarki posiadają różnego rodzaju programy, w tym program Eco, który charakteryzuje się najmniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody.

Oczywiście dokładne statystyki zależą od wybranego modelu, częstotliwości zmywania i wielu innych czynników, przyjmuje się jednak, że zmywanie w zmywarce zużywa 3 razy mniej wody niż zmywanie ręczne. Do tego dochodzi jeszcze niskie zużycie energii elektrycznej oraz mniejsze wykorzystanie detergentów do mycia.

Czym się kierować przy wyborze zmywarki?

Przy wyborze nowej zmywarki w pierwszej kolejności należy określić swoje potrzeby – przecież innego sprzętu będzie potrzebował singiel, a innego kilkuosobowa rodzina.

Do Twojej dyspozycji są zmywarki o różnych rozmiarach, a także zmywarki wolnostojące i zmywarki do zabudowy. Standardowe zmywarki mają wymiary 60 cm, możesz też znaleźć zmywarki wąskie o szerokości 45 cm.

Jeśli masz małą kuchnię czy mieszkasz w pojedynkę lub we dwoje, najlepszym rozwiązaniem będzie mała, kompaktowa zmywarka. Jednak jeśli więcej osób zamieszkuje gospodarstwo domowe, zalecane jest większe urządzenie. Zakłada się, że w kompaktowej zmywarce jednorazowo można umyć 6 kompletów naczyń, w wąskiej 10 a w modelu standardowym nawet 16.

Czym z kolei różnią się zmywarki pod zabudowę od zmywarek wolnostojących? Chodzi tu głównie o wykończenia, a w praktyce sprowadza się to zatem do estetyki wnętrza i osobistych preferencji.

Jeśli chcesz wszystkie szafki i duże urządzenia w kuchni wykończyć tymi samymi frontami, postaw na zmywarkę do zabudowy. Warto też dodać, że każda zmywarka, nawet wolnostojąca, pozwala na zabudowę od góry w postaci blatu. Urządzenia do zabudowy są nieco niższe, węższe i płytsze, ponieważ należy tu uwzględnić nakładane fronty szafek. Dobra zmywarka to przede wszystkim taka, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

Kluczowe funkcje zmywarki

W zależności od wybranego modelu zmywarki, możesz cieszyć się różnymi funkcjami. Podstawą są zróżnicowane programy zmywania, w tym przede wszystkim program Eco. Dzięki programowi Eco, zmywarki klasy A pozwalają zaoszczędzić nawet ponad 30% energii*. Ten wybór nie tylko obniża koszty energii, ale przede wszystkim jest przyjazny dla planety. Innym przydatnym programem jest Program Szybki, który pozwala na umycie naczyń w ok. 30 minut.Inne popularne funkcje czy udogodnienia to chociażby szuflada na sztućce, funkcja połowy wsadu, funkcja wyparzania, dzięki której naczynia są dodatkowo dezynfekowane, czy też programowanie czasu włączenia. Automatyczne otwieranie drzwi sprawia z kolei, że naczynia szybciej stygną i nie osiada na nich wilgoć po zakończonym programie mycia.

Przy okazji funkcjonalności zmywarek warto na chwilę zatrzymać się przy efektywności energetycznej tego typu urządzeń. Jeszcze kilka lat temu była ona opisywana za pomocą dość skomplikowanej skali w postaci liter i plusów, od jakiegoś czasu klasyfikacja energetyczna została jednak uproszczona i obecnie zawiera się w literach od A do G, przy czym A to oczywiście klasa najwyższa. Zaleca się kupno zmywarki o możliwie najwyższej klasie energetycznej, bowiem w ten sposób zużycie prądu i wody będzie po prostu niższe.

Jaka będzie najlepsza zmywarka do nowego mieszkania?

Na rynku znajdziesz szeroki wybór zmywarek, zdecydowanie zalecamy jednak przeglądanie modeli od renomowanych producentów. Jednym z bardzo interesujących urządzeń jest od marki Electrolux.

Urządzenie to posiada klasę energetyczną A i jest wyposażone w praktyczne funkcje oraz udogodnienia. Wartym uwagi jest funkcja QuickSelect, wskaźnik Ecometer oraz uchwyty SoftGrip i wsporniki SoftSpike, które umożliwiają bezpieczne zmywanie kruchych, szklanych naczyń. Ponadto szuflada MaxiFlex pozwala na umieszczenie sztućców i innych przyborów kuchennych o różnych rozmiarach.

Dodatkowo ruchome przegródki ułatwią Ci ułożenie wszystkich niezbędnych przedmiotów. SatelliteClean® natomiast to innowacyjny system, dzięki któremu naczynia będą umyte dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Podwójnie obracające się ramię stale zmieniające kąt spryskiwania wody to jeszcze wyższa efektywność mycia. Warto też wspomnieć o funkcji ExtraHygiene – to odkażanie naczyń w zmywarce przy temperaturze wynoszącej aż 69°C. A to wciąż tylko niektóre z możliwości oferowanych przez tę doskonałą zmywarkę od Electrolux.

Jak dbać o zmywarkę?

Podstawowym elementem decydującym o długiej żywotności Twojej zmywarki jest prawidłowe z niej korzystanie oraz odpowiednie czyszczenie i konserwacja. Wkładając naczynia do zmywarki, pozbądź się wcześniej tłuszczu czy dużych resztek jedzenia.

Nie oszukujmy się, mało kto pamięta o systematycznym myciu wnętrza zmywarki czy czyszczenia filtrów. Na szczęście nowoczesne urządzenia, takie jak zmywarka od Electrolux posiada szereg funkcji, które ułatwią jej konserwację i przedłużą żywotność. Wśród nich kluczową rolę pełni Program MachineCare. Gdy urządzenie wykryje potrzebę czyszczenia, na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o uruchomieniu tego programu. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko tworzenia elektrośmieci, a także zaoszczędzisz swój cenny czas. Ponadto, zwróć uwagę na stosowanie odpowiednich detergentów i ich systematyczne uzupełnianie, co także przyczynia się do optymalnego stanu sprzętu.

Zmywarka to urządzenie, które z pewnością przyda się w każdym gospodarstwie domowym. Dzięki niej oszczędzisz nie tylko na rachunkach za prąd czy wodę, ale także, a może przede wszystkim, oszczędzisz swój czas. Postaw na skuteczne rozwiązania oraz swój komfort każdego dnia i już teraz sprawdź, jakie zmywarki czekają na Ciebie w ofercie marki Electrolux.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką Electrolux.