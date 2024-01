ZTE Nubia Neo 5G to smartfon do gier za 900 zł. Podobno.

Dlaczego podobno? Szczerze, nie oczekujcie wydajnych podzespołów od modelu, który kosztuje mniej niż 1000 zł. Fakt, może wygląda ciekawie, jednak ZTE Nubia Neo 5G raczej do gier się nie będzie nadawać. OK, chyba, że mówimy o starszych tytułach. Wydaje mi się, że w kwestii gamingu, główną rolę ma tu design plecków, a nie chipset.

Zacznijmy od podzespołów, gdyż jest to kluczowy element tego typu telefonów. Producent zastosował ośmiordzeniowy chipset Unisoc T820. Według analizy, może on uzyskać 60 klatek na sekundę w PUBG: Mobile, jednak w Fortnite mamy zaledwie 25 fps. Wygląda więc na to, że jest to model skierowany raczej do graczy, którzy muszą zadowolić się nieco słabszą grafiką. Tutaj przeczytacie więcej szczegółów na temat zastosowanego chipsetu. Oprócz niego ZTE Nubia Neo 5G wyposażona jest w 8 GB pamięci RAM, którą można dynamicznie rozszerzyć o kolejne 10 GB, co daje nam łącznie 18 GB. Oczywiście, to nie jest tak, że on będzie oferował taką wydajność jak model, który faktycznie jest wyposażony np. w 16 GB RAM. O tym należy pamiętać.

Nowy smartfon do gier ZTE Nubia Neo 5G

Prezentowany model został wyposażony w 256 GB pamięci na nasze dane. Jeśli macie ochotę zrobić zdjęcie, macie do dyspozycji dwa obiektywy: główny 50 MP oraz drugi 2 MP makro. Na froncie zamontowano obiektyw selfie 8 MP. Nubia Neo 5G posiada baterię o pojemności 4500 mAh. Zastosowano szybkie ładowanie 22,5 W, które będzie konieczne, jeśli chcecie często grać w gry z wykorzystaniem tego telefonu. Jeśli chodzi o łączność, mamy do dyspozycji Wi-Fi, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Producent wykorzystał również tackę SIM na dwie karty Nano. Możemy więc z jednej korzystać jako np. źródła Internetu, a druga będzie wykorzystywana do komunikacji ze znajomymi.

Co z ekranem? W tym przypadku mamy 6,6-calowy wyświetlacz LCD IPS, który oferuje rozdzielczość FHD+, czyli 1080 x 2408 pikseli. Warto wspomnieć o zagęszczeniu pikseli wynoszącym 400 ppm oraz odświeżaniu ekranu do 120 Hz, co jest dużym jego atutem. Zwróćmy uwagę na system chłodzenia, który jest priorytetem jeśli chodzi o sprzęt dla graczy. Dlaczego? Obciążenie procesora wiąże się z generowaniem ciepła. Nie można dopuścić do przegrzewania się podzespołów i doskonale zdaje sobie z tego sprawę producent smartfonu. Dlatego też zastosował wielowarstwowy system odprowadzania ciepła. Mowa o specjalnych warstwach, które obczają nagrzewające się podzespoły. W tym przypadku użyto materiał z dodatkiem grafenu.

Ile kosztuje ZTE Nubia Neo 5G?

Jest to jeden z tańszych smartfonów dostępnych na rynku. Nubia Neo 5G w kolorach żółtym i szarym została wyceniona na 899 zł. Niewielka cena jak na smartfon do gier, jednak pamiętajcie, nie są to podzespoły z wyższej półki i nie spodziewajcie się wysokiej wydajności, szczególnie w topowych tytułach dostępnych w Sklepie Google Play.