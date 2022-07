Blackout Challenge to jeden z tych głupich trendów, który w ostatnim czasie zyskał popularność na platformie TikTok. Niestety, jest to wyzwanie, które niesie za sobą fatalne skutki. Kilka nieletnich osób poniosło wskutek udziału w nim śmierć. Sąd orzekł, że maszyna, która podtrzymuje przy życiu 12-latka z Wielkiej Brytanii wkrótce może zostać odłączona.

Tragiczna w skutkach zabawa dalej popularna na platformie TikTok

Media społecznościowe mogą być bardzo pomocne, mogą nas rozweselić lub doprowadzić do łez, pozwalają nam na odnowienie znajomości z dawnych lat, ale też mogą być bardzo niebezpieczne. TikTok jest platformą wideo, na której co jakiś czas pojawiają się bezsensowne wyzwania. Jednym z nich jest Blackout Challenge.

12-latek ofiarą Blackout Challenge. Sąd orzekł eutanazję

Czym jest Blackout Challenge? Jest to wstrzymywanie powietrza do momentu utraty przytomności. Oczywiście jest to „zabawa” popularna wśród nieletnich użytkowników platformy TikTok. Niestety, jest to wyzwanie, które pozbawiło życia już wiele dzieci. Archie Battersbee, 12-latek z Southend w Essex, to chłopiec, który w wyniku wzięciu udziału w zabawie zapadł w śpiączkę. Kilka dni temu sąd orzekł, że sprzęt, który podtrzymuje przy życiu chłopca, wkrótce będzie mógł zostać odłączony.

12-latek wziął udział w Blackout Challenge. Sąd chce zakończyć jego cierpienia

12-letni Archie Battersbee został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Southend w hrabstwie Esexx 7 kwietnia tego roku. Rodzice chłopca uważają, że brał on udział w opisywanym wyżej Blackout Challenge, które niestety zbiera śmiertelne ofiary. Chłopiec od kilku miesięcy pozostaje w śpiączce. Lekarze z Royal London Hospital powiedzieli, że pień mózgu chłopca jest martwy. Prawnicy szpitala oznajmili, że leczenie nie ma już sensu i byłoby to „w najlepszym interesie Arichiego” by odłączyć go od aparatury.

Kilka dni temu odbyła się sprawa sądowa, w której orzeknięto, że chłopiec, który prawdopodobnie brał udział w Blackout Challenge, może zostać odłączony od aparatury podtrzymującej go przy życiu wbrew woli rodziców. Opiekunowie Archie’go zapowiedzieli, że będą walczyć o dalsze leczenie ich syna.

Źródło: BBC