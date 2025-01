Do 25% rabatu na roboty sprzątające MOVA. Bierz, póki są!

Od dziś, 17 stycznia do końca miesiąca możesz kupić roboty sprzątające MOVA w bardzo dobrych cenach. Chodzi o 25% rabatu na trzy modele: P10 Ultra, E20 Plus i bestseller w nowej odsłonie S10.

25% rabatu na roboty sprzątające MOVA. Na zdjęciu model P10 Pro Ultra.

Jeśli planujesz zakup robota sprzątającego, trafiła Ci się idealna okazja. W dniach 17 – 31 stycznia 2025 możesz kupić sprawdzone urządzenia marki MOVA (submarka Dreame Technology). Wiele z nich już przetestowaliśmy i muszę stwierdzić jego: cechuje je wysoka jakość wykonania, wydajność oraz bardzo dobra cena. Dlatego z przyjemnością przekazuję dalej informację o tym, że możesz dostać nawet 25% rabatu na roboty sprzątające MOVA. Sprawdźmy, co oferują poszczególne modele. Jak już wspominałem, oferta promocyjna dotyczy trzech robotów: P10 Ultra, E20 Plus oraz S10.

MOVA P10 Ultra – dla najbardziej wymagających

Standardowa, to znaczy, sugerowana cena katalogowa P10 Ultra to 3049 zł. Od jutra, do końca stycznia, kupisz ten robot sprzątający 18% taniej. Nie tylko skutecznie odkurza wiele różnych powierzchni, ale również bardzo dobrze mopuje podłogi. Jestem w trakcie jego testów i uwierzcie, sprawdza się rewelacyjnie! Oczywiście, pomaga w tym bardzo duża siła ssania na poziomie 8300 Pa, ale również stacja dokująca z systemem 6 w 1. Automatycznie czyści nakładki mopujące gorącą wodą (temperatura wynosi 60 stopni Celsjusza). Do tego suszy je, a także uzupełnia wodę i dozuje detergent. Kolejny atut wspomnianej stacji to automatyczne uzupełnianie wody – zbiornik na czystą ma 4,5 litra, natomiast na brudną 4 litry. W obudowie stacji dokującej znalazło się miejsce na worek na kurz (3,2 l).

Od dłuższego czasu mam innego robota, MOVA E30 Ultra. Jest świetny, bez dwóch zdań. W P10 Ultra podoba mi się technologia MopExtend, której E30 Ultra nie ma. Już wyjaśniam co to takiego. Jeśli robot jedzie przy krawędzi, wysuwa nakładkę mopującą poza jego obrys (4 centymetry), dzięki czemu świetnie czyści podłogi tam, gdzie inny robot już nie wjedzie. Oczywiście, jeśli czujniki zauważą, że robot wjeżdża na dywan, automatycznie podnoszą pady mopujące, by nie zamoczyć materiału. Dodam jeszcze, że robot posiada baterię 5200 mAh, co sprawia, że może faktycznie odkurzyć duże powierzchnie.

Gdzie kupić robota P10 Ultra 18% taniej? Kliknij w ten link, a zostaniesz przeniesiony do sklepu MOVA na Allegro.

MOVA E20 Plus. Robot ze stacją dokującą

Jeśli chodzi o rabat na roboty sprzątające MOVA, ciekawą propozycją jest również model E20 Plus. Coś czuję, że bardzo szybko zniknie ze sklepów, które będą oferować go w ramach kampanii promocyjnej. Tym bardziej, że już jego sugerowana cena katalogowa wynosząca 1299 zł jest bardzo atrakcyjna. Mało tego, od jutra, 17 stycznia do 31 stycznia kupicie go o 15% taniej! Potrafi pokonać przeszkody do 18 mm wysokości i cechuje się technologią Smart Pathfinder z nawigacją laserową LDS. Mało tego, posiada system automatycznego opróżniania – nieczystości trafiają do worka o pojemności czterech litrów zainstalowanego w stacji dokującej. Siła ssania wynosi 5000 Pa, bateria 3200 mAh. Został wyposażony w zbiornik na wodę (245 ml), co oznacza, że potrafi również odświeżyć podłogi.

Jeśli klikniesz tutaj, zostaniesz przeniesiony do sklepu MOVA na Allegro. Tam kupisz E20 Plus 15% taniej.

MOVA S10 – taniej o 25%

Wśród tych trzech modeli objętych promocją znalazł się jeszcze jeden robot sprzątający. Oczywiście, chodzi o S10, który również testuję (niebawem będę ekspertem w tej dziedzinie). Bardzo fajny sprzęt. Fakt, nie ma stacji dokującej, jednak jego sugerowana cena katalogowa na poziomie 1299 zł będzie obniżona o 25%! Jeśli chodzi o jego moc, oferuje siłę ssania na poziomie 7000 Pa. Do tego dochodzi technologia Vormax i system mopowania o nazwie VibroTurbo. Co ciekawe, robot posiada technologię RoboSwing. Dzięki niej możemy cieszyć się z lepszego czyszczenia kątów oraz krawędzi. Do tego dochodzi system podnoszenia elementu mopującego podczas wykrycia dywanu.

Jeśli chciałbyś kupić tego robota, warto kliknąć w ten link. Zostaniesz przeniesiony do porównywarki Ceneo, by wybrać najlepszą ofertę cenową.

25% rabatu na roboty sprzątające MOVA. Gdzie je kupić?

Jeśli zdecydowałeś się na zakup jednego z prezentowanych modeli, warto odwiedzić jedną z sieci elektromarketów: Media Expert, RTV EURO AGD, Al.to czy Max Elektro. Dodatkowo roboty sprzątające MOVA będą sprzedawane na platformie Allegro – linki prowadzące do produktów znajdziecie przy każdym z prezentowanych robotów. Pamiętajcie, akcja promocyjna trwa od 17 do 31 stycznia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Nie czekałbym więc na ostatnią chwilę, gdyż może być za późno. Szczególnie patrząc na to, że faktycznie będzie to bardzo atrakcyjna oferta.

Artykuł przygotowany we współpracy z marką MOVA.