Któż z nas nie pamięta inżyniera Karwowskiego? Ach, te jego czterdziestoletnie życie z żoną Magdą oraz bywanie “na salonach”. Wówczas tak modne i niezapomniane. Nic więc dziwnego, że kiedy zbliża się i dla nas ten przełomowy moment – rozmyślamy niczym inżynier i śpiewamy “40 lat minęło, jak jeden dzień”. Jednak czy warto? W końcu życie zaczyna się po czterdziestce. Jedyne o co warto zadbać to huczne przyjęcie. Jeśli zatem nie masz na nie pomysły koniecznie przeczytaj do końca. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

40 lat minęło? Czas na przyjęcie niespodzianka!

W stanach przyjęcie niespodzianka już chyba nikogo nie dziwi, raczej większość spodziewa się tego wydarzenia. Jeśli chodzi o nasze rodzime podwórko bywa różnie. Jedni są “za” inni przeciw. Dlatego jeśli planujesz suprajs pod tytułem “40 lat minęło” – powinieneś zdecydowanie być blisko solenizanta. By przypadkiem nie spotkać się z odwrotną do planowanej reakcją.

Zazwyczaj koncepcja jest prosta. Podczas nieobecności “gwiazdy wieczoru” zbieramy znajomych i oczekujemy powrotu naszego solenizanta do domu, na wejściu witając go uroczym okrzykiem “niespodzianka!”.

Jednak coraz częściej staramy się odejść od tej powiedzmy “tradycyjnej” formy przyjęcia niespodzianki. Wiążę się to zarówno z metrażem domowym oraz ilością gości, która umówmy się ale na czterdzieste urodziny z pewnością mała nie będzie.

Dlatego warto pomyśleć o odpowiedniej przestrzeni w której będziemy mogli zorganizować przyjęcie wraz z dodatkowymi atrakcjami. W Akademii kulinarnej nie możemy podjąć jednoznacznej decyzji co do jej wyboru, dlatego ten pozostawiamy Wam.

40 lat minęło. I co teraz? Teraz to się dopiero zacznie!

Disco party

Znane i lubiane przeboje lat 80 oraz 90 tych nigdy nie wyjdą z mody. Dlatego zadbaj o Dj`a bądź muzykę na żywo i przenieś się w czasie na szkolną dyskotekę. Warto w tym wypadku wybrać miejsce z mała sceną oraz odpowiednio dużym parkietem. Idealnie sprawdzi się na przykład Szklarnia76 w Warszawie. Sala do wynajęcia czeka na wasze niezapomniane, męskie imprezy – sala gdzie nie tylko dużo przestrzeni ale i zieleni na Was czeka.

Skoro pozostajemy w klimacie disco zaproponujecie znajomym aby ich stroje nawiązywały do lat 80 lub 90 tych. Karbowana burza włosów, duże plastikowe kolczyki a może ukochany ortalionowy dres? Coś czujemy, że to przyjęcie prędko się nie skończy.

40 lat minęło. I co teraz? Teraz to się dopiero zacznie!

Casino Royal

Marzyłeś by zagrać choć jeden raz w życiu w kasynie. Nic straconego. Zadbajcie o odpowiednią przestrzeń, w której z łatwością da się rozstawić kilka stanowisk na przykład z ruletką, żetonami, kartami i krupierami. Sami także możecie spróbować swoich sił i na przykład stać się na ten jeden wyjątkowy wieczór krupierem. Kto wie może minęliście się z powołaniem.

Laser Tag

Odpowiednie oświetlenie to element każdej dobrej zabawy, co powiecie zatem na wieczór pełen laserowych barw? Potrzebne będą kamizelki z czujnikami i pistoleciki z emiterami. Ganiamy się, strzelamy, zbieramy punkty za trafienia.

40 lat minęło. I co teraz? Teraz to się dopiero zacznie!

Birth menu

Oczywiście w trakcie tych wszystkich atrakcji i skoku czterdziestoletniej adrenaliny przyda się odpowiednio zjeść i napić. Tu szczególnym powodzeniem cieszyć się będą food finger, różnego rodzaju sałatki, koreczki imprezowe a także tradycyjne chipsy i paluszki.

Jeśli chodzi o napoje wyskokowe przekrój jest ogromny jak wiemy. Jednak miło zadbać o profesjonalne stanowisko barmańskie. Drinki serwowane spod ręki przystojnego barmana bądź uroczej barmanki zawsze smakują lepiej. Wasi goście będą mogli dokonać wyboru a Wy nie będziecie musieli się martwić o to czy akurat kupiliście odpowiednią ilość whiskey i szampana.

Przygotowując przyjęcie – pomyśl zatem o pomocy profesjonalisty, który po wysłuchaniu Twoich oczekiwań zadba o każdy jego detal.

