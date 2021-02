50 milionów w Bitcoinach przechwycone, ale gdzie hasło?

Bitcoin w dalszym ciągu ma dużą wartość i po raz kolejny możemy się o tym przekonać. Niemiecka prokuratura skonfiskowała kryptowalutę od mężczyzny, który został skazany za liczne przestępstwa. Niestety problem polega na tym, że dostęp do nich jest zablokowany, a poprzedni właściciel nie ma zamiaru go zdradzić. Niemieckie władze są bezsilne.

50 milionów euro w Bitcoinach to ogromna suma, do której próbuje dostać się niemiecka prokuratura

Wartość kryptowalut w dalszym ciągu jest zawrotna. Ludzie próbują zdobyć je na wszelkie sposoby, nawet jeśli wiąże się to z nielegalnym wydobywaniem bitcoinów. Takie sposoby zdobywania wirtualnej waluty wiążą się jednak z karami. Co jeśli jednak teoretycznie mamy dostęp do potężnej kwoty, ale nie możemy jej dostać? Przed takim problemem stanęła niemiecka prokuratura.

Niemieccy urzędnicy przechwycili ponad 50 milionów euro w 1700 bitcoinach, jednak nie mają do nich dostępu. Mężczyzna, który jest właścicielem konta, na którym znajduje się tak wysoka suma obecnie przebywa w więzieniu. Odsiaduje on wyrok za potajemne instalowanie oprogramowania do kopania kryptowalut na innych komputerach. Do całej kwoty próbuje uzyskać dostęp niemiecka prokuratura. Cyfrowy portfel, na którym znajduje się wielki majątek zabezpieczony jest hasłem, którego skazany nie jest skłonny ujawnić.

Dlaczego mężczyzna nie podał hasła? Prokuratura ma swoje podejrzenia

Prokuratura niemiecka podejrzewa jednak, że mężczyzna sam może nie znać hasła do portfela. Prokurator zapewnia również, że mężczyzna nie ma dostępu do jego zawartości. Policja próbowała złamać hasło dające dostęp do wirtualnej waluty, jednak bez skutku. Warto jednak zaznaczyć, że wartość Bitcoinów w ostatnim czasie wzrosła, więc na koncie może znajdować się znacznie więcej niż sugerowane 50 milionów euro.