Abonament RTV 2024 jest już znany. Opłaty zostały już ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z ich decyzją, od 1 stycznia tego roku obowiązywać będą nowe stawki. Kto będzie musiał zapłacić, a kogo ominie opłata?

Abonament RTV 2024. Znamy kwoty opłat

Kontynuując trend z poprzedniego roku, opłata miesięczna za posiadanie radioodbiornika wyniesie 8,70 złotych, co przekłada się na roczny koszt w wysokości 104,40 złotych.

Dla użytkowników odbiorników telewizyjnych lub zestawów telewizyjno-radiowych opłata za miesiąc wyniesie 27,30 złotych, co sumuje się do rocznego kosztu abonamentu w wysokości 327,60 złotych. To istotna informacja dla wszystkich abonentów, którzy korzystają z usług radiowych i telewizyjnych, gdyż opłaty te stanowią istotny element budżetu domowego.

Przeczytaj także: Chciałbyś mieć suszarkę? Oto 3 argumenty by ją mieć

Abonament RTV 2024 – ile zapłacimy i kto jest zwolniony z opłat? Fot. MenWorld.pl

Co ciekawe, użytkownicy, którzy do 25 stycznia 2024 roku zdecydują się opłacić abonament na cały rok, mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. Ważną informacją dotyczącą opłaty abonamentowej na rok 2024 jest termin płatności. Zgodnie z postanowieniami, opłatę abonamentową trzeba uiścić z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Oczywiście abonenci mają możliwość opłacenia abonamentu z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.

Kto będzie musiał opłacić abonament RTV 2024?

Opłaty abonamentowe za radioodbiorniki i telewizory są obligatoryjne dla każdego gospodarstwa domowego, posiadającego przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Bez względu na liczbę odbiorników, osoby fizyczne płacą jedną opłatę abonamentową, nawet jeśli posiadają kilka odbiorników w jednym domu lub własnym samochodzie.

Podobnie, publiczne instytucje takie jak zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, placówki oświatowe, w tym państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej, także wniosą jedną opłatę, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w danym budynku lub kompleksie budynków.

Natomiast inne podmioty, włączając w to firmy czy instytucje używające odbiorników radiowych lub telewizyjnych, muszą uiścić opłaty za każdy posiadany odbiornik, nawet te znajdujące się w samochodach służbowych.

Abonament RTV 2024 – ile zapłacimy i kto jest zwolniony z opłat? Fot. MenWorld.pl

Warto zaznaczyć, że opłata za usługi telewizji kablowej, satelitarnej czy platformy cyfrowej nie zwalnia od konieczności płacenia opłat abonamentowych. Istotne jest posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie treści emitowanych programów, co stanowi warunek do obowiązku uiszczenia opłat abonamentowych, zgodnie z informacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Abonament RTV 2024. Kto jest zwolniony z opłat?

Osoby, które nie muszą opłacać abonamentu:

Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby po 60 roku życia i prawem do emerytury.

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie z dn. 28.11.2003.

Osoby bezrobotne.

Osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej.

Osoby niesłyszące (stwierdzona całkowita głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu).

Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Członkowie rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa.

Osoby o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem.

Osoby ze statusem weterana poszkodowanego.

Członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Inwalidzi wojenni lub wojskowi.

Osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dn. 12.03.2004 r.

Osoby niewidome, których w ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

Źródło: Poczta Polska