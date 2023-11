Nie wiem jak was, ale mnie bardzo irytuje w sezonie jesienno-zimowym temat prania. Wiosną czy latem pranie błyskawicznie schnie na zewnątrz. A teraz? Zapewne tak jak ja, chciałbyś mieć suszarkę automatyczną. Cóż, nie ma co ukrywać – to są prawdziwe problemy dorosłych. Czy faktycznie warto kupić taki sprzęt? Oto trzy argumenty, które być może pomogą Ci podjąć decyzję o zakupie.

Chciałbyś mieć suszarkę? Oto 3 argumenty by ją mieć

Z jednej strony powietrze jesienią i zimą jest naprawdę suche. Korzystamy ze specjalnych nawilżaczy, które poprawiają jego jakość. Oczywiście, winne w tej kwestii jest na przykład ogrzewanie, dzięki któremu, jak nie trudno się domyślić, mamy w domu ciepło. W związku z tym nie powinniśmy przecież marudzić na wilgoć, która powstaje za sprawą rozwieszonego prania. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że nie o taką wilgoć nam chodzi. Ona może przecież być powodem wielu dolegliwości zdrowotnych. Szczególnie u alergików! Z resztą, kto z nas lubi konstrukcje ze schnącym praniem umieszczone w salonie czy sypialni? Wszystkim to przeszkadza – dobrze o tym wiemy.

Chciałbyś mieć suszarkę ale nie jesteś pewny czy warto? Oto trzy argumenty, które zapewne Cię przekonają

Trochę się powtórzę, ale naprawdę to jest bardzo ważne. Posiadając suszarkę bębnową możecie być pewni, że w waszych mieszkaniach nie będzie tak mocno gromadziła się wilgoć w okresie jesienno-zimowym, kiedy to pranie umieszczamy właśnie w jednym z pomieszczeń. Zastosowanie suszarki automatycznej przekłada się na brak dodatkowej, niepotrzebnej, a wręcz negatywnie wpływającej na nasze zdrowie wilgoci.

Kolejnym argumentem, który przemawia za zakupem suszarki bębnowej jest… szybkość działania. Co mam na myśli? Ile czasu mija od powieszenia prania do jego wyschnięcia? No właśnie. Musisz czekać godzinami – nie pomaga w tym również to, że w okresie jesienno-zimowym pranie schnie w domu, gdzie nie ma takiego przepływu powietrza jak na przykład na balkonie. Pewnie sobie myślisz – dobra, ale ja nie mam dostępu do odpływu. Taki problem to nie problem, serio. Suszarki automatyczne marki Samsung nie muszą być do niego podłączone. Dlatego też równie dobrze możesz taki sprzęt ulokować w dowolnym miejscu – na przykład w garderobie czy szafie, bo w sumie, czemu nie. I teraz totalne zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Pranie może być wysuszone po 35 minutach!

I na koniec trzeci argument, o ile nadal czytasz ten tekst, bo wydaje mi się, że już dawno przeglądasz dostępne suszarki automatyczne. Chodzi o to, że jeśli masz ulubione ubrania, zapewne dbasz o nie jak o coś bardzo wartościowego. Nikt z nas nie lubi przecież wyjmowania z bębna ubrań, które są pogniecione, prawda? Odpowiedzią na taki problem jest wykorzystanie suszarki, która posiada funkcję umożliwiającą suszenie prania w ten sposób, by ubrania albo nie wymagały prasowania, albo ewentualnie prasowanie było bardzo proste. Co ciekawe, Samsung oferuje taką technologię. Jakby tego było mało, suszarka będzie obracała bębnem przez 180 minut po zakończonym cyklu, abyśmy faktycznie uniknęli powstawania zagnieceń nawet wtedy, gdy zapomnimy o tym, że sprzęt zakończył już pracę.