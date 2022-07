Acer Predator GM712 – projektor idealny dla graczy? 

Nowy projektor dla graczy Acer Predator GM712 to sprzęt wręcz idealny. Każdy wie jak ciężko sprostać oczekiwaniom graczy na całym świecie. Acerowi się udało!

Acer Predator GM712 – twój monitor przejdzie na “emeryturę”

Peryferia komputerowe, a tym bardziej te, które są wprost skierowane do graczy na całym świecie biją rekordy popularności. Projektory to w Polsce dość niszowy temat. W moim gronie osób, które lubują się w elektronicznej rozrywce i korzystają z dobrodziejstw “rzutnika” jest naprawdę niewielu posiadaczy tego typu sprzętu.

Wszystko za sprawą ich przeszłości, gdzie jedyne modele, z jakimi mieliśmy styczność, to te “szkolne”, o bliżej nieokreślonej rozdzielczości, które jedyne do czego się nadawały to rzuty prezentacji. W tematyce projektorów do domowej rozrywki zmieniło się bardzo wiele. Dzisiejsze urządzenia nie ustępują jakością najlepszym monitorom czy telewizorom.

Projektor dla graczy Acer Predator GM712

Utarło się, że wszystko z dopiskiem “gamingowy” jest lepsze i bardziej rozchwytywane. Nowy projektor dla graczy kusi niebanalnym wyglądam oraz funkcjami. Acer Predator GM712 rzuca się w oczy ciekawym dekorem kolorystycznym oraz dużym logiem “Predator”. Gamingowe gadżety Acera z linii “Predator” cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród grupy docelowej. Na łamach naszego portalu testowaliśmy topowy monitor – Predator X38P (nasz test dostępny tutaj), który momentalnie podbił nasze redakcyjne serca.

Lubisz duże ekrany? Wybierz projektor dla graczy!

To w czym Acer Predator GM712 będzie niedościgniony przez monitory i telewizory to… rozmiar prezentowanego ekranu. To, co nas ogranicza, to rozmiar ściany oraz odległość jaką możemy rozdysponować pomiędzy rzutnikiem, a ekranem. Nawet kolor ścian w naszym pokoju to nie problem. GM712 w swoich ustawieniach posiada korektor barw, dzięki któremu łatwo dopasujemy paletę kolorów tak, by farba na ścianie nie zakłócała odbioru.

Kiedy nie ogranicza nas przestrzeń, GM712 jest w stanie wyświetlić „pulpit” o przekątnej 300 cali, zachowując swoją rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160 pikseli. Testowany przez nas projektor dla graczy posiada lampę o jasności 4000 ANSI lumenów, dzięki której jesteśmy w stanie użytkować go w nie do końca zaciemnionym pomieszczeniu. Jeśli zechcemy korzystać z naszego projektora w słoneczny dzień musimy zadbać by ograniczyć dopływ światła do pomieszczenia. W moim przypadku sprawdziły się tutaj rolety, które nie przepuszczają światła. Dzięki nim nawet w słoneczny dzień w pokoju jest jak w “grobowcu”. W przypadku braku rolet oglądanie lub granie na projektorze w dzień może być niestety niemożliwe.

Acer Predator GM712 – przyjazny w obsłudze

GM712 posiada kilka złącz, dzięki którym w łatwy sposób podłączymy go do naszych komputerów czy konsol. Dwa złącza HDMI 2.0 są w zupełności wystarczające. Jeśli jednak potrzebujemy alternatywy to do dyspozycji mamy klasyczne VGA. Na tyle projektora znajdziemy również trzy porty USB typu A. Jeden z nich używany jest do bezprzewodowego adaptera i to jego jedyna rola. Złącza audio to dwie wtyczki jack 3,5 mm i analogowe złącze SPDIF. Wspomniany bezprzewodowy adapter pozwoli nam na połączenie ze smartfonem lub laptopem. Obsługuje systemy Windows, iOS i Android.

Dzięki zoomowi 1,3x oraz w pełni modyfikowalnemu trapezowi jesteśmy w stanie idealnie dopasować obraz bez utraty jakości, nawet jeśli projektor ustawiony jest w mało korzystnej pozycji względem rzutowanej powierzchni. Istnieje możliwość podwieszenia GM712 do sufitu za pomocą specjalnego “ramienia”.

Jak radzi sobie w grach i filmach?

Skoro sprzęt skierowany jest głównie do graczy, nie było innej opcji jak przetestowanie podczas rozgrywki. Głównymi tytułami, które ogrywałem były God of War, Assasins Creed Valhalla oraz Elden Ring. Rzutnik podpięty był pod PC o mocnej konfiguracji, więc mogłem w pełni sprawdzić, jak zaprezentują się nowe tytuły w rozdzielczości UHD na najwyższych opcjach graficznych. Podczas grania w 4K towarzyszyć nam będzie 60 FPS. Jeśli jednak zdecydujemy się grać w klasycznym Full HD, będziemy mogli cieszyć się odświeżaniem rzędu 240 FPS-ów.

Gry, które wybrałem do testu to typowe tytuły TPP, w których wygodniej gra się na padzie. Rozgrywka na tak olbrzymim ekranie (mój “setup” pozwalał na około 120 cali) zapiera dech w piersiach. Dzięki wysokiemu kontrastowi i technologii DynamicBlack projektor dostosowuje swoje ustawienia tak, by jasne sceny były jeszcze bardziej szczegółowe. Dzięki tej opcji również ciemne scenerie są dobrze wyeksponowane. Na pokładzie znalazł się również HDR10, dzięki któremu kolory są jeszcze bardziej wyraziste.

Oczywiście w wielu przypadkach duży ekran jest minusem. Pomimo, że Acer Predator GM712 jest kierowany wprost do graczy to nie jest to produkt przeznaczony dla zawodowców. W grach, gdzie decyduje szybkość reakcji i refleks tak duży ekran będzie działał na niekorzyść i może mocno odbić się na wyniku.

Oglądanie filmów to ogromna zaleta projektorów. Jestem fanem wielkich ekranów. Musze przyznać, że bez zawahania wybrałbym Acer Predator GM712 do oglądania filmów. Topowe telewizory mimo świetnej technologii nigdy nie dogonią rozmiarem tego, co potrafi zrobić rzutnik. Telewizory o rozmiarach 75-85 cali przebijają granicę 15 tysięcy złotych. Dodam tylko, że szczegółowe informacje na temat rozwiązań, które oferuje testowany model można znaleźć na stronie producenta.

