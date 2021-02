Acer Predator X38P – idealny monitor dla graczy nie ist... WRÓĆ!

Acer coraz mocniej rozpycha się na rynku sprzętu gamingowego. Nie inaczej jest w przypadku ekranów. Dotarł do mnie monitor ultrawide dla graczy z górnej półki. Mowa o modelu Acer Predator X38P. Sprawdźmy jak działa matryca typu ultrawide wyświetlająca obraz w rozdzielczości 4K, lub precyzyjniej Ultra HD. Zapraszam do lektury testu tej bestii!

Problemy od samego początku…

Dobra, zabrzmiało dość kontrowersyjnie. Te „problemy” wynikały z pozytywów opisywanego Predatora, a dokładniej z jego ogromnego rozmiaru. Jeśli chcesz stać się wrogiem obsługującej cię firmy kurierskiej zamów sobie ten monitor! Nie ma chyba niczego bardziej dosadnego aniżeli wk… kurier wnoszący pudło z X38 na czwarte piętro po krętych schodach. Monitor sam w sobie nie jest bardzo ciężki, jego waga to okolice 10 kg, więc na dorosłego chłopa to chyba nic? Gorzej jest z samym rozmiarem pudła, a to znacznie wykracza poza normę bycia “poręcznym”.

Acer Predator X38P – budowa i wygląd

Po wyjęciu monitora z pudełka złapałem się za głowę. Dlaczego? Zwątpiłem w to, że ten potwór zmieści się na moim roboczym biurku. Co prawda prywatny monitor ma 32 cale, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z proporcją ultrawide. Krótko mówiąc, proporcje 16:9 zamieniamy na 21:9. Przestrzeń jaką musimy zagospodarować na biurku przed “przytuleniem” tego kolosa musi być proporcjonalna do jego rozmiarów. A te wynoszą 88cm szerokości i 43cm wysokości.

Acer Predator X38P to dokładnie 37.5-calowy ultraszeroki monitor dla graczy z najwyższej półki. Mówi nam o tym cena jak i jakość wykonania. Obie stoją na najwyższym poziomie. To co może mocno zdziwić to fakt, że monitor przychodzi do nas „złożony”. Dzięki temu po wyjęciu z pudełka jest od razu gotowy do pracy. Jego podstawę stanowi metalowa, szeroka podstawka, która sprawia wrażenie bardzo solidnej. Z przodu mamy klasyczny zagięty prostokąt o bardzo wąskich ramkach. Mają grubość dwóch milimetrów. Tylna część monitora raczej nie obfituję w fajerwerki wizualne. Mamy tu do czynienia z klasycznym, czarnym kolorem wraz z paroma estetycznie wyglądającymi wylotami powietrza. Klasyka ponad wszechogarniający kult “ergjebe”.

Acer Predator X38P dane techniczne

Przekątna ekranu 37,5″

37,5″ Powłoka matrycy Matowa

Matowa Rodzaj matrycy LED, IPS

LED, IPS Typ ekranu Zakrzywiony

Zakrzywiony Rozdzielczość ekranu 3840 x 1600 (UW4K/WQHD+)

3840 x 1600 (UW4K/WQHD+) Format obrazu 21:9

21:9 Częstotliwość odświeżania ekranu 175 Hz

175 Hz Odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3: 98%

DCI-P3: 98% Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

1,07 mld HDR Certyfikat Display HDR 400

Certyfikat Display HDR 400 Czas reakcji 1 ms (GTG)

1 ms (GTG) Technologia synchronizacji G-Sync

G-Sync Technologia ochrony oczu : Redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

: Redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego Wielkość plamki 0,229 x 0,229 mm

0,229 x 0,229 mm Jasność 450 cd/m²

450 cd/m² Kontrast statyczny 1 000:1

1 000:1 Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

178 stopni Kąt widzenia w pionie 178 stopni

178 stopni Złącza HDMI 1 szt, DisplayPort 1 szt, Wyjście audio 1 szt, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) 4 szt.

Acer Predator X38P – technologiczny “game changer”

Biorąc po uwagę osiągi, którymi może pochwalić się X38P zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę za bardzo nie ma z kim konkurować, gdyż monitorów prezentujących podobne parametry jest niewiele. Rozdzielczość maksymalna 3840×1600 pikseli przy odświeżaniu 175 Hz robi wrażenie. Ale nie oszukujmy się. Aby skorzystać z pełnego potencjału musimy posiadać sprzęt komputerowy z mocnymi komponentami. Sugerowaną kartą graficzną w tym wypadku jest GTX 3080. Chyba, że zadowoli nas gra w starsze tytuły.

Panel z jakiego skorzystano w wyprodukowaniu X38P to IPS wzbogacony o HDR. Dzięki temu możemy liczyć na bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Bolączką panelów IPS od zawsze była szybkość reakcji, jednak w tym przypadku konstruktorzy stanęli na wysokości zadania zmniejszając “input lag” do 1ms. Dzięki zastosowanej technologii G-Sync unikniemy nieprzyjemnego uczucia rozrywania ekranu. Moduł zapewnia lepszą synchronizację między częstotliwością wyświetlania obrazu, a szybkością generowania go przez kartę graficzną.

Jedyną wadą – na upartego – może być “ubogi” certyfikat HDR. Ten wynosi zaledwie 400cd/m2 jasności. W monitorze tej klasy można by się pokusić o przynajmniej DisplayHDR 600.

Wierny kompan home office

Pierwszym testem jakim poddałem Acer Predator X38P była typowa praca redaktora portalu menworld.pl. Ten test monitor zaliczył śpiewająco, czego zasługą była jego ogromna powierzchnia robocza. Na blisko 38 calach w proporcji 21:9 możemy swobodnie pracować na 3-4 otwartych jednocześnie kartach przeglądarkowych czy edytorach tekstu. Taki “multitasking” w dzisiejszych czasach jest w cenie, gdyż możemy robić wiele rzeczy na raz. To znacząco wpłynie na czas spędzony przed monitorem. Dodatkowo producent nie zapomniał o zdrowiu użytkowników i zaimplementował technologie ochraniające oczy, takie jak redukcja migotania czy filtr światła niebieskiego.

Acer Predator X38P – monitor ultrawide dla graczy

Jako, że producent określa X38P jako w pełni gamingowy, nie mogło zabraknąć testu pod tym kątem. Tak jak już wcześniej wspominałem, aby wykorzystać pełny potencjał tego monitora będziemy potrzebować naprawdę mocnych podzespołów. Mój komputer również okazał się “za mało waleczny” aby ujarzmić Predatora, chociaż w stacji znajduję się wciąż mocny GTX 1080Ti. Granie w gry na tym monitorze to czysta przyjemność. Acer Predator X38P idealnie odwzorowuje kolory, a wyświetlany obraz jest ostry jak brzytwa.





Acer Predator X38P – idealny monitor ultrawide dla graczy!

Najprzyjemniej grało się w gry, do których używałem pada. Mogłem wygodnie rozsiąść się w fotelu, aby z większej odległości napawać się rozgrywką. Wtedy niejako ogarniałem oczami cały ekran. Zagięta matryca wpływa znacząco na odbiór rozgrywki, gdyż „okala” gracza, a ten może poczuć się jak w środku akcji.

Największym problemem z jakim się spotkałem to rozgrywka sieciowa w gry typu FPS. W Call of Duty Warzone siedząc blisko ekranu nie byłem w stanie w pełni opanować wyświetlanego obrazu, przez co mój czas reakcji wydłużył się. W tym przypadku ruch gałek ocznych musi być wspierany przez ruch całej głowy, co również wpływa negatywnie na odbiór rozgrywki oraz niejako na sam wynik.

Trzeba przyznać, że monitor ultrawide dla graczy w wielu kwestiach to wciąż niszowy temat. Wiele starszych tytułów nie posiada wsparcia dla ultraszerokich matryc, co skutkuje czarnymi pasami zmieniającymi proporcje ekranu do klasycznych 16:9. Dziwi jednak fakt, że w wielu nowych tytułach pojawia się ten sam problem. Poniżej zdjęcie scenki dialogowej z zeszłorocznego AC Valhalla.